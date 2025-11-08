Кино-Театр.Ру
«Только ты и я»: Красавица и Чудовище

8 ноября 2025
«Только ты и я» — официальный участник внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля 2023 года, поставленный Валери Донзелли по сценарию, написанному совместно с обладательницей Золотого льва Венецианского кинофестиваля Одри Диван за громкое «Событие». Нынешняя работа также говорит на актуальную тему, это чувственная история о женщине, попавшей в ловушку страсти, которая оборачивается психологическим насилием. Рассказываем, кому стоит посмотреть этот фильм и зачем.

«Только ты и я»: Красавица и Чудовище
фото: Про:взгляд

Несмотря на меняющийся мир, множество женщин всё ещё втайне мечтают о принце, который полюбит и увезет далеко-далеко. В жизни Бланш (Виржини Эфира) все происходит именно так: она встречает на вечеринке Грегуара(Мельвиль Пупо), и между ними мгновенно вспыхивают чувства. Он предстает перед ней таким красивым, нежным и чувствительным, что она безумно влюбляется. Очень скоро они женятся, и сразу после свадьбы Грегуар увозит её из родной и солнечной Нормандии на другой конец Франции, в лесную сумрачную глушь. Бланш тяжело расставаться с матерью и сестрой-близняшкой Роуз (тоже Эфира), к которой она так привязана. Любовь однако всё компенсирует, к тому же вскоре у пары появляется ребенок, а спустя время — ещё один. И вот, когда корни пущены, и Бланш вросла в новый дом и семью, её мир начинает трескаться: жизнь с Грегуаром из сверкающей идиллии постепенно приобретает черты ада.

Смотреть онлайн «Только ты и я» Валери Донзелли
«Только ты и я» (в оригинале «Любовь и леса») – экранизация успешного романа Эрика Рейнхардта 2014 года – методично раскрывает классическую схему отношений с мужчиной нарциссического склада. Ослепляющая любовь не дает героине распознать первые признаки опасного манипулятора – Бланш разом оказывается на крючке: не замечает, как проглатывает первый упрек внешности, прощает первую ложь, а потом уже приходится бороться с чувством дискомфорта, виной, отчаянием — и так вплоть до панических состояний, вплоть до страха за жизнь. Рассказанная с позиций жертвы, эта история показывает все стадии чудовищных отношений и то, как сложно из этой ловушки выбраться.

«Только ты и я»: Красавица и Чудовище
фото: Про:взгляд

Разговоры о насилии в отношениях стали частью общественного дискурса и прочно пробрались в окружающую культуру: не только в виде статей и фильмов, но и массовых мемов тоже. В интернете можно найти сотни смешных картинок на эту тему — как правило, с участием психотерапевта: например, ту, где врач, узнав, что «я снова сошлась с бывшим», планирует отпуск на Бали. Смех помогает снимать напряжение, но ничего смешного в нездоровой созависимости, конечно, нет. Нет шуток и в фильме Донзелли: всё предельно серьезно. С самого начала заявлен разговор с третьим лицом: психотерапевтом или, возможно, адвокатом – станет понятно позже, но этот кадр делает историю ретроспективной, лишает её интриги и сосредотачивает наблюдателя на меняющемся состоянии героев.

Смотреть онлайн 4 фильма (с) Валери Донзелли
За глубокое погружение в безумие картине можно простить её бессюжетность и очевидную предсказуемость. Лента, выдержанная по стилю и ритму, прежде всего хороша своей последовательностью: это буквально учебник по теме психологического доминирования, где, благодаря убедительной игре Мельвиля Пупо и Виржини Эфиры, ярко проиллюстрированы все эмоциональные стадии и жертвы, и насильника. Пупо очень точно изображает искусного манипулятора, предусматривающего все поступки и слова жены, вынуждая её говорить и действовать именно так, как он хочет. Грегуар контролирует её во всем, утверждая, что его волнения продиктованы любовью и заботой, а Бланш, боясь его расстроить, находится в постоянной тревоге, которая постепенно нарастает. Игра Эфиры ещё более любопытна — особенно когда ей приходится порой изображать в одном кадре сестер, зеркальных по характеру, как Беляночка и Розочка из сказки братьев Гримм. Поскольку фильм посвящен подвижному человеческому сознанию, этот образ-отражения близняшек тоже можно рассматривать через призму психоаналитики. Сначала Грегуар разлучает Бланш с бойкой Роуз, которая не даст себя в обиду и смотрит на отношения людей очевидно более здраво. Позже, когда сестра с бойфрендом приезжают погостить, это дает Бланш толчок изменить и свою жизнь.

«Только ты и я»: Красавица и Чудовище
фото: Про:взгляд

Все знают, что такое абьюз, газлайтинг и нарциссическое расстройство, — достаточно набрать в интернете ключевые фразы, и вылезут сотни текстов о том, как распознать в партнере конченного психа. В кино эта тема периодически всплывает, из последнего – американский сериал «Уборщица», из классики – лента Кьюкора, который снимал про газлайтинг, когда это ещё не было мейнстримом. Однако, если насилие существует, значит, продолжать говорить о нем важно. «Только ты и я» покажет, насколько ситуация может быть ужасной, и поможет осознать многим женщинам, что они находятся в опасности раньше, чем это произошло у героини. Мужчинам, кстати, не стоит переживать, что фильм ущемляет сильный пол: для них там припасен и положительный пример в лице очаровательного Бертрана Белина.

«Только ты и я»

№ 5
Nutta Kolbaskina   24.12.2023 - 03:10
Кому зашло, могу порекомендовать испанский "Возьми мои глаза", очень неплохой. читать далее>>
№ 4
Autumn (N-sk)   17.08.2023 - 23:53
Поиски второй половинки - процесс увлекательный и одновременно рискованный. Даже в собственном устройстве непросто разобраться, а чужая душа и вовсе потёмки. Если бы не побывала в ситуации, схожей с той,... читать далее>>
№ 3
Юля Наумова   16.08.2023 - 16:09
обязательно буду смотреть, чисто женское кино в этом уверена, ненормальные отношения, как вариант разнообразия, когда хочется чего-то нового. читать далее>>
№ 2
Pumpkin   16.08.2023 - 08:52
ооо, мне очень даже зашло, может быть будет даже очень любопытно все это посмотреть! а так тема действительно супер актуальная, про нее надо обязательно говорить читать далее>>
№ 1
Angelika77   15.08.2023 - 18:58
Ого, какой бомбезный накал. Умеют же закрутить сюжет, нашим надо брать пример. Хочется посмотреть. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Поиск по меткам
Екатерина ВизгаловаЖенщины / ФеминизмФранцузское кино
персоны
Бертран БеленОдри ДиванВалери ДонзеллиМельвиль ПупоВиржини Эфира
фильмы
Газовый светСобытиеТолько ты и яУборщица. История матери-одиночки

что почитать?

