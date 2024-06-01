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«Бери да помни»: Игра в кости

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1 июня 2024
Полнометражный дебют режиссера Байбулата Батуллы «Бери да помни» был представлен в новой конкурсной секции фестиваля «Короче 2023» и получил главный приз. Это работа о важности диалога между близкими людьми, кино яркое, по-татарски колоритное, трогательное и смешное, во многом – с терапевтическим эффектом. После фестивальной премьеры «Бери да помни» нарекли зрительским хитом, и последующие показы, судя по бурным реакциям зала, лишь подтверждают этот тезис.

«Бери да помни»: Игра в кости

Шестилетний Ильхам (Юнус Таиров) гостит у бабушки с дедушкой в татарской деревне и очень ждет уехавших в отпуск родителей, которые в какой-то момент перестают выходить на связь. Дедушка Расим (Рабит Батулла) – или по-татарски «бабай» – балует внука как может: скупает в магазине всё мороженое и газировку, устраивает с местными жителями импровизированный концерт. Бабушка Суфия (Роза Хайруллина) неодобрительно наблюдает за происходящим со стороны и преимущественно молчит: общение с мужем ее тяготит, а разговор с внуком невозможно начать из-за необходимости сообщить страшную новость: родители мальчика погибли. Чтобы разрядить обстановку в доме, дед Расим вспоминает известную татарскую игру «Бери да помни» (ядәч) и втягивает в нее родных. Условия просты: придумав желание, участники заключают пари и разламывают куриную косточку; после этого они могут брать предмет из рук друг друга, только сказав «помню», и тот, кто забудет это сделать, считается проигравшим.

«Бери да помни»: Игра в кости

Игра для героев становится своеобразным защитным механизмом, оберегающим от реальности, которая требует взрослых решений. Ведь Расиму и Суфие трудно сказать правду не только внуку, но и себе. Кризис отношений этой пары становится центральной темой фильма. О том, как брачная идиллия спустя годы превращается в рутину, или рассыпаются отношения, отягощенные только привычкой и чувством долга, снимают и говорят много – но не в случае с пожилыми людьми. За внешне комичными проявлениями кризиса — бабушка с дедушкой ссорятся как кошка с собакой, регулярно обмениваясь колкостями, — скрывается подлинный разлад. В игре Расим и Суфия примеряют разные роли: красят волосы в кислотный цвет, прикидываются пьяным соседом или роботом, переодеваются в костюмы Бэтмена и Женщины-кошки, делают вид, что их сожитель – невидимка (очевидно, в отместку за недостаток внимания в повседневности). Но даже в абсурдных сценках диалог мужа и жены, и без того опустошенных гибелью ребенка, никак не складывается.

Смотреть онлайн «Бери да помни»
Детские способы решения взрослых проблем не работают, а бесят: только правда остается лучшим, пусть и болезненным, лекарством против замалчивания бед и откладывания жизни на потом. Бабаю и эби удается достичь взаимопонимания, только разобравшись с прошлым: сыгранная на старости лет свадебная церемония, которой у них никогда не было, позволяет если не начать всё с чистого листа, то хотя бы быть честными друг перед другом. Для маленького Ильхама, сооружающего летательный аппарат, чтобы отправиться к маме с папой, испытание горькой правдой становится обрядом взросления: принимая новость о смерти родителей, он задувает свечки на торте.

«Бери да помни»: Игра в кости

«Бери да помни» – крепкий полнометражный дебют режиссера Байбулата Батуллы, где сталкиваются легкомысленный ребяческий взгляд и тягостное бессилие возраста. Комедия рука об руку с трагедией, сглаженной благодаря игровой форме. Во многом — благодаря настоящей химии между разобщенными бабаем и эби. Рабит Батулла в свои 85 лет дебютировал в качестве киноактера, будучи известным писателем на родине в Татарстане. С Розой Хайруллиной они знакомы с середины 1970-х, когда она играла в постановке по пьесе Батуллы. Практически весь фильм они говорят на татарском языке, однако в широком прокате будет представлена переозвученная русскоязычная версия, которая, по словам режиссера, получилась еще смешнее. Тем не менее история, которая выигрывает от использования татарской культуры, по большому счету, остается универсальной: трогательной и живой.

«Бери да помни»

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обсуждение >>
№ 9
Сокельников Иван   16.09.2023 - 02:20
Уверен, что этот фильм получит самые высокие оценки и причём абсолютно заслуженно. Так что скорее всего пойду смотреть фильм всей семьёй читать далее>>
№ 8
babydylnova   16.09.2023 - 01:45
Не смотрев фильм, уже понимаешь, что он будет отличным. Потому что такие актеры замечательные снимаются, плюс сюжет довольно увлекательный. читать далее>>
№ 7
Angelika77   2.09.2023 - 13:15
Я почему-то думала, что фильм более позитивный. Почитала статью аж расстроилась.))) Слишком драматический. читать далее>>
№ 6
Юля Наумова   21.08.2023 - 15:43
Уже не первый раз вижу трейлер и новость, кино похоже крутое. Выкрою время чуть позже. читать далее>>
№ 5
Сокельников Иван   21.08.2023 - 01:37
Вот такие фильмы я готов поддерживать рублём. Очень добрая история и приятная атмосфера. Наконец-то деревню изобразили, как в "Сватах 3") читать далее>>
Всего сообщений: 9
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«Бери да помни»: Игра в кости фотографии
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