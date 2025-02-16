«Детка»: Абьюзивные дочки-матери

Дебютная картина Ирины Бас «Детка», впервые была показана в новой секции полных метров XI российского фестиваля «Короче» под названием «Летом асфальт теплый». Для игры в дочки-матери режиссер выбрала Машу Мацель и Викторию Исакову, чьим героиням предстоит найти общий язык, несмотря на прошлые обиды и недомолвки.
После школьного выпускного семнадцатилетняя Даша (Мацель) прыгает в поезд до Питера, обманув строгого консервативного отца, воспитавшего ее в одиночку. Вместо поступления в университет Мурманска Даша хочет отыскать в Северной столице свою маму Елену (Исакова), которая бросила ее в детстве, а заодно подать документы на актерский факультет, поскольку, как мы узнаем далее, она та еще артистка. Найти мать-кукушку, ведущую достаточно богемный образ жизни, где детям места нет, оказывается не сложно, а вот по-честному поговорить обо всем – задача со звездочкой. Манипулятивные техники Даши, призванные вызвать сиюминутное раскаяние со стороны мамы, не срабатывают, затягивая девушку в круговорот реальных проблем. Так, она решает продать девственность, о чем открыто заявляет родительнице, но не получая никакой реакции, следует намеченному плану уже исходя из тактики «назло».
Смотреть онлайн
Фильм Ирины Бас «Детка»
Дочка Даша и мама Лена начинают непростой путь налаживания отношений, лишний раз доказывая, как зеркалят поведение друг друга. Когда в жизни Даши буквально из ниоткуда возникает заинтересовавшийся в ней парень (Степан Белозеров
) со своим грузом обид на родителей, она то и дело бежит от него по поводу и без. А Лена, прогоняя мужчину, с которым встречается, удивляется с ноткой обиды, почему тот в итоге действительно хлопает дверью. У одной взрослость ошибочно ассоциируется с нравственным падением, у другой – с автономной жизнью, напичканной ритуалами (такими, как пить постоянно кофе). Пытаясь нагнать огромный упущенный пласт, женщины естественно много ссорятся и в спешке пытаются сделать то, чего не сделали раньше: Даша примеряет мамину одежду, Лена интересуется отношениями дочери с мальчиками. При этом персонаж матери обладает менее внятной мотивацией и, судя по образу мыслей и действий, витает в облаках и не хочет брать ответственность за жизнь своего ребенка и, кажется, за свою собственную.
Проект был задуман режиссером Ириной Бас и сценаристкой Наргиз Багирзаде
еще в 2018 году, но запустился многим позже благодаря поддержке «Ленфильма». И это тот случай, когда новизна поднятых тем в контексте уже вышедших проектов отчасти сходит на нет. Драматический коктейль с продажей девственности, юношеским максимализмом и родительским упрямством вкупе с невозможностью выстроить диалог уже был представлен Наталией Мещаниновой
в сериале «Алиса не может ждать
», где формат позволял отчетливее проговорить все обиды, а сценарий, основанный на реальной истории, был пропитан горькой правдой. За «Летом асфальт теплый» тянется шлейф уже вышедших проектов, в которых затронута одна из самых популярных в отечественном кино тем конфликта поколений. И все же фильм примечателен тем, что представляет женский взгляд на проблему матерей и дочерей, которую едва ли удастся разрешить, но можно прочувствовать и прожить вместе с главными героинями.
«Детка». Тизер-трейлер
обсуждение >>