«Гонщики на драйве»: Дураки, дороги и «Опель»

Комедия «Гонщики на драйве» — продолжение популярного в Германии 90-х фильма «Рискованные гонки». Именно с него когда-то началась карьера Тиля Швайгера в большом кино, и теперь он отдает должное ленте прошлого, перенося ее персонажей в современность. Гонщик Берти Катцбах, главный герой дилогии, возвращается на трек, чтобы подзаработать денег и наладить отношения с семьей. Помогать ему в этом деле будет культовый в ФРГ маслкар Opel Manta: именно в нем и кроется обаяние фильма, которое просто так не разглядеть за неприметным названием.
Берти Катцбах (Швайгер) — мужик средних лет, у которого, как в анекдоте, «всё в жизни было». Когда-то известный в Германии профессиональный гонщик, Берти даже представлял страну на мировом чемпионате, так что его знала каждая собака, водители почтительно уступали дорогу, а полицейские прощали прегрешения на трассе. Дома ждала супруга Уши (Тина Руланд
) и двое детей, а в гараже отдыхал верный железный конь — спортивное купе Opel Manta кислотной расцветки, которой позавидуют даже олимпийки с Черкизовского рынка. Машина бурной молодости Берти, столько всего с ней было связано.
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Но вот случилась черная полоса: во время гонки Берти попадает в аварию, которая вышибает его из большого спорта. Он прикладывается к бутылке, начинает ссориться с женой. Как следствие, развод и погружение на дно. Дочь Мюкке (Луна Швайгер
) осталась с непутевым папой, а сын Даниэль (Тим Оливер Шульц
) теперь прожигает деньги отчима (Мориц Бляйбтрой
), превращаясь в избалованного мажора. Биологического отца он даже на горизонте видеть не хочет, да и сам Берти не горит желанием вламываться в жизнь экс-супруги и ребенка. Проблем и так по горло: бизнес — маленькая мастерская по починке антикварных авто — в долгах, как в шелках. Чтобы немного поправить финансовые дела, он решает вновь сесть за руль и победить на грядущей гонке «классических» авто из 90-х. В этой вселенной Берти чувствует себя как рыба в воде, ведь он тот еще динозавр, застрявший в светлом прошлом.
Российские локализаторы упустили редчайшую возможность: комедия Тиля Швайгера о стареющем «пэтролхеде» Manta Manta — Zwoter Teil
так и просилась стать в российском переводе «Гоночной братвой». Оригинальное название с отсылкой к культовому для ФРГ маслкару в наших широтах вряд ли кто-то поймет: это очень нишевая, чисто немецкая шутка. А ведь именно образ «Манты» является ключиком к пониманию как самого фильма, так и начала истории: «Рискованных гонок» (Manta, Manta) 1991 года, где Швайгер некогда сыграл первую роль в большом кино.
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Есть такой анекдот. Однажды немцам надоело, что они делают хорошие автомобили. Решили исправить ситуацию — и сделали «Опель». В городском фольклоре ФРГ машины этой марки занимают место сродни отечественным «Жигулям»: дешевые, устаревшие и ни на что не годные авто, буквально — консервные банки с болтами. Целевая аудитория «Опелей» тоже очерчена стереотипом довольно точно. Это машины для простых работяг, у которых нет возможности купить что-то поприличнее. В 1970-х, желая исправить неприятное реноме, компания Opel выпустила спортивное купе под названием Manta. Это был ответ американским маслкарам: недорогая и компактная машинка с агреccивным дизайном, способная дать жару на дороге. Она выглядела довольно круто, но на поверку оказывался все тем же «Опелем»: игрушкой для «пацанчиков», у которых нет денег на подержанный Ford Capri и тем более культовый Mustang. Поэтому за владельцами этих машин очень скоро закрепилось уничижительное прозвище Mantafahrer
(«Водитель Манты»). За рулем немецкого маслкара сидит молодой и не хватающий звезд с неба дурачок. У него нет образования, нормальной работы, никаких стремлений в жизни, зато на дороге он ведет себя как агреccивный бык. И любит mantafahrer только две вещи: свою машину (которую он обязательно облепит наклейками и «колхозным» обвесом) и подружку, работающую в парикмахерской неподалеку от автосервиса. В Германии даже особый вид шуток появился. «Во что нельзя поверить? В «Манту», припаркованную перед университетом»
. «Мантавод» с высшим образованием выглядит также нелепо, как «Запорожец» в окружении «Шестисотых» (Mercedes-Benz S600).
Оригинальный фильм из 90-х был буквальной экранизацией анекдотов из этой серии: молодой Берти Карцбах в исполнении Швайгера жил с мамой, прозябал в гараже с верной «Манту» и тусовался с Уши. Как можно догадаться — парикмахершей. «Рискованные гонки» с заездами были связаны довольно условно — примерно как «Топ Ган»
с авиацией. Это была апология реальных пацанов из пригорода, которые пытаются наладить сконструировать в гараже счастье и дать отпор зазнавшимся детишкам богачей. Берти весь фильм разрывается между тачкой и любимой девушкой, а также готовится к гонке, на которую поставлены отложенные на квартиру деньги. Простая, в меру скабрезная комедия о жителях окраин и их маленьких радостях: любви, машинах и возможности утереть нос зарвавшимся богачам на «меринах» и дорогущих Ferrari. Что еще, если подумать, нужно от жизни?
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Прошло более 30 лет, и теперь Швайгер задается вопросом: а что стало с такими вот Берти Карцбахами сейчас? Они пропали, как когда-то пропали моды из «Квадрофении»
? Или все еще прячутся по немецким шиномонтажкам, потягивая пиво из банок и ностальгируя по славным временам? Определенно второе: «Гонщики на драйве» — именно что ностальгия по безвозвратно ушедшей эпохе не столько маслкаров, сколько нетактичных комедий. По части обезьянничания и фарса фильм совсем немного уступает классическим идиотским выходкам Адама Сэндлера
и его одиозной студии Happy Madison Productions («Счастливчик Гилмор»
, «Животное»
). Комик Михаэль Кесслер
деловито мочится в сапоги и пытается покорить чернобровую турчанку лет на 20 моложе. Тамер Тырашоглу
травится шаурмой и испражняется прямо в дядюшкином гараже, где бумага есть только одна — наждачная. Неполиткорректность напоказ и немного дурновкусия: в принципе, чего-то подобного и ждешь от кинематографии Швайгера, поставившего «Красавчика»
.
В своей грубости «Гонщики на драйве» — очень ностальгическое кино, всецело верное духу оригинала: это все-таки история про раздолбаев на дорогах, которые так и не смогли за прошедшие десятилетия повзрослеть. Но стоит отдать должное специфическому таланту Швайгера: он смело миксует жанры с разных полюсов, благодаря чему китчевые шутки органично соседствуют с семейными драмами. Готовясь к гонке, Берти приходится прерываться на воспитание сына, которого отчим выгнал из дома за плохое поведение. Фактически, он сталкивается с собой в молодости и теперь с позиции взрослого пытается вбить в голову подростка прописные жизненные истины. Получается клишированная, но основательная история об отце и сыне, через совместную починку автомобиля движущихся к ремонту семьи.
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«Гонщики на драйве»
Если на что-то проект Швайгера и похож, так это на сам автомобиль Opel Manta: объект насмешек немецких водителей со временем стал уютным элементом ностальгии по непричесанным 90-м с их морально-нравственными свободами от авторитетов, государственных идеологий, экологов и гонки за успехом. Странное и по-настоящему эклектичное кино, коктейль из старомодной комедии и простой мелодрамы к концу становится праздником умеренного бумерства. Настолько наивным, что даже представление об идеальной семье у режиссера и его героя напоминают больше рекламу пива, чем реальность: море, чайки, верная тачка, банка с пенным делает характерный «пшик». Смешно? Определенно. Но эта неказистая немецкая иллюзия несет в себе больше смысла, чем пафосные фразочки Доминика Торетто
.
«Гонщики на драйве»
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