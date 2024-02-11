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«Я делаю шаг»: И снова 1 сентября

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11 февраля 2024
Год педагога и наставника — а 2023-й был объявлен именно таким — добрался и до российского кино. 1 сентября онлайн вышел сериал «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым в роли стартапера, променявшего столичные бизнес-возможности на провинциальную школу, а спустя неделю — уже на большие киноэкраны — вышел фильм «Я делаю шаг» с Сергеем Новосадом, который только еще в мечтах о Москве вынужден работать учителем обычной псковской школы. Оба героя, кстати, профессию эту не то, чтобы любят, но живо преподают литературу, истинные гуманистические посылы которой постигают лишь вместе со своими учениками.

«Я делаю шаг»: И снова 1 сентября

Саша Макаров (Сергей Новосад) окончил педагогический институт, но на желанную работу — в престижный московский лицей — не попал, отказали в последний момент. Новостью для Саши, впрочем, становится не только это, но и то, что пять лет он учился по целевому набору, а, значит, сейчас все-таки должен отработать в школе. К тому же — в своей родной, директор которой Нина Петровна (Мария Аронова), правда, больше предпочитающая возиться в теплице с огурцами, а не в кабинете с бумажками, души в Макарове не чает. В отличие от завуча Елены Дмитриевны (Равшана Куркова), не взлюбившей непоседливого и оригинально мыслящего Сашу, еще когда он учился у нее в средней школе.

Смотреть онлайн «Я делаю шаг»
Сам Макаров от перспективы стать провинциальным педагогом не в восторге. Подростков он, мягко говоря, недолюбливает, не найти с ними общий язык побаивается. Живы еще воспоминания о собственной — далеко не самой беззаботной — юности. Но Нина Петровна предлагает Макарову доказать, что учитель — это не профессия, а призвание, и сразу же кидает его на классное руководство 9 «Б». И это не какие-то «трудные подростки», а вполне себе симпатичные ребята, чуть ли не сплошь состоящие из отличников и хорошистов. И, наверное, к молодому наставнику они бы отнеслись с уважением, если бы случайно лидер класса Кречетов (Дмитрий Чеботарев) не услышал, что новый педагог считает всех подростков злобными и неприятными типами. Так и начинается классическое противостояние учеников и учителя.

«Я делаю шаг»: И снова 1 сентября

Фильм «Я делаю шаг» сняла продюсер и режиссер Ольга Акатьева, в своих последних работах — фильме «Мой папа – вождь» и сериале «Предпоследняя инстанция» — сделавшая ставку на семейный контент с неизменным моралите. Новая картина продолжает заданную тематическую линию, еще и с социальным подтекстом. Сашу Макарова нельзя назвать идеальным человеком и учителем от бога. Он не уверен в себе и даже хитер, но главным секретом Макарова становится дислексия — он не умеет читать и писать, все буквы и цифры перед ним буквально расплываются или становятся в рандомном порядке (это в фильме максимально визуализировано), что, впрочем, не помешало ему услышать, а главное прочувствовать всю школьную и университетскую программу — как минимум по литературе — на слух.

Смотреть онлайн: Сериал «Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой

Хотя, естественно, в фильме не обходится без романтических линий. В педе Макарову помогает его сокурсница и девушка Катерина (Милана Бру), но с детства, еще даже в началке, шефство над мальчиком взяла подружка Оля (Анастасия Талызина) — умница и красавица, единственная из класса поступившая в Москву, но вынужденная прервать обучение из-за семейной трагедии. Теперь Оля скромно работает в не пользующемся популярностью книжном магазине, бывшей библиотеке, и опекает сестру-подростка, ученицу того самого 9 «Б».

«Я делаю шаг»: И снова 1 сентября

Несмотря на мелодраматичность и трагические судьбы главных героев — и дело тут вовсе не в дислексии, Макаров тоже является сиротой, — фильм Ольги Акатьевой все-таки находит в себе силы сконцентрироваться на взаимоотношениях учителя и учеников, но главное на собственном взрослении Саши Макарова, в душе остающегося все тем же неуверенным подростком, который боится признаться в собственных страхах, комплексах, слабостях. И его ученики в этом смысле оказываются гораздо бодрее, энергичнее, креативнее, амбициознее, добрее по отношению к себе и другим. Это уже не трудные подростки, которые теперь есть в каждом российском сериале или фильме, а самодостаточные, талантливые и независимые ребята, у которых есть, чему поучиться всем взрослым.


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обсуждение >>
№ 3
Оксана Ланш (Омск)   13.11.2023 - 08:43
Просмотрела весь фильм со слезами на глазах, очень переживала за главного героя, хотелось, чтобы у него всё получилось. Сама когда-то отучилась в педагогическом университете, но педагогом так и не стала.... читать далее>>
№ 2
Юля Наумова   6.09.2023 - 14:27
только узнала о том что 2023 год педагога.))))) вот как)). а фильмов на эту тему не так и много. сейчас начали выходить, похоже на этом все. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   6.09.2023 - 09:11
не ну так-то может быть даже и неплохо, но только пока сомневаюсь как-то в высоком качестве фильма. надо будет своими глазами посмотреть читать далее>>
Всего сообщений: 3
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