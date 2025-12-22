Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Гнев материнский»: Разве я сторож брату моему?

Спутник телезрителя >>
22 декабря 2025
На российском ТВ покажут напряженную детективную драму «Гнев материнский», в которой главную роль сыграла двукратная обладательница премии «Оскар» Хилари Суонк. Актриса перевоплотилась в журналистку, раскрывающую мрачную тайну, связанную с убийством своего сына. Компанию ей составили Оливия Кук и Джек Рейнор. Рассказываем, чем примечательно это кино.

«Гнев материнский»: Разве я сторож брату моему?

Малышка на миллион уже не малышка, а мать двоих взрослых сыновей, недавно похоронившая мужа. Марисса топит горе в бутылке и никак не может вернуться к написанию текстов, зарабатывая лишь редактурой чужих статей, хотя начальник называет ее лучшим автором. Действие происходит в захудалом и мрачном Олбани, штат Нью-Йорк, в 2016 году, в начале эпохи Трампа, прямо накануне президентских выборов. Во время одной из редколлегий сын Мариссы Тоби (Джек Рейнор) сообщает ей о гибели брата Майкла. То, что семья принимает смерть юноши довольно спокойно, говорит о том, что их отношения с Майклом были разорваны уже давно. В отличие от Тоби, добропорядочного полицейского, наркозависимый Майкл жил на другой стороне закона, занимаясь торговлей бодяжного героина, именуемого в Америке «молоком матери». Акт горевания Марисса и Тоби фиксируют понятным лишь им двоим ритуалом: «раскуривают» незажженную сигарету, делая вид, что затягиваются. Сигарета при этом, разумеется, остается целой, но «выдохнув дым», семья выдыхает и боль. Им помогает.

Смотреть онлайн «Гнев материнский» Майлза Джорис-Пейрафита
Это случается после срыва на похоронах, где Марисса видит девушку Майкла Пейдж (Оливия Кук) и нападает на нее в тот момент, когда та пытается сообщить о своей беременности. Позже обе женщины сближаются, ведомые одной целью – узнать правду о смерти Майкла, который был убит выстрелом из проезжавшего мимо пикапа. Тоби сообщил им, что полиция считает причиной убийства неудачную наркосделку, а главным подозреваемый числится дилер по имени Даг (Хоппер Пенн, сын Шона Пенна и Робин Райт). Марисса и Пейдж пытаются встретиться с ним, а заодно найти других свидетелей преступления и постепенно погружаются в угнетающую атмосферу мира опиатов, коррупции и криминала.

«Гнев материнский»: Разве я сторож брату моему?

«Гнев материнский» — каноничный представитель мрачного кино, в котором история развивается по нисходящей, становясь все тоскливее с каждой минутой экранного времени. Гнева тут не очень-то и много: натянутая, как струна, неулыбчивая героиня дает ему выход лишь раз, в вышеупомянутой сцене на кладбище. Все остальное время он гложет мать изнутри, она наощупь ищет истину, подспудно мучаясь чувством вины за отринутого ею сына и признавая собственную ответственность за его падение и смерть. Она еще не подозревает, что открывшаяся правда принесет ей не успокоение, а лишь усугубит и без того безотрадное положение. Ближе к финалу будет понятна не только вся история этой семьи, поначалу подаваемая лишь тонкими штрихами, но и грустная ирония, заложенная в оригинальное название фильма – «Хорошая мать». Хилари Суонк прекрасно вписывается в роль, умело отыгрывая опустошенность, алкоголизм и недюженную напряженность своей героини, заставляя всецело ей сочувствовать. Другие актеры запоминаются меньше, хотя именно их персонажи запускают и двигают историю, а героиня-мать, обращенная больше в прошлое, лишь принимает на себя цепочку обстоятельств. Но фильм зациклен непосредственно на ее чувствах и реакциях.

Безнадежность, которой пропитана картина, может угнетать при просмотре до поры до времени, однако финальный твист выводит из тяжелой дремы и дает пищу для размышления. Сначала история переворачивается таким образом, что убитый парень, появлявшийся на экране лишь в виде давних воспоминаний, обретает лицо и прошлое и оказывается вдруг важным героем произведения. Тот факт, что фильм начался фактически с его смерти, делает драматургию этой картины как минимум нестандартной. Второй сюрприз финала: Мариссу, выдохнувшую и вернувшую себе утраченный талант написания увлекательных историй, ожидает серьезная моральная дилемма и два возможных решения. Одно из которых – закурить по-настоящему ту самую залежалую сигарету. Это единственная, но стоящая метафора напоследок не только дает удовлетворение от просмотра, но и обеспечивает интересное послевкусие.

«Гнев материнский»

версия для печати

обсуждение >>
№ 6
Мечта о жевательной резинке   22.12.2025 - 10:42
Хилари Суонк в роли скорбящей матери&#8209;алкоголички... серьезно. Уважаю эту актрису, что она всегда берется за сильные роли. читать далее>>
№ 5
Юля Наумова   11.09.2023 - 14:02
Никогда не видела Оливию Кук без макияжа, такой, как она есть. захватывающее кино. здесь без каких либо сомнений. бегу смотреть, когда выйдет. читать далее>>
№ 4
Dima111   10.09.2023 - 00:53
Хм, надеюсь, что финал этого фильма поразит своей необычностью. Хотелось бы верить, что он умер ради чего-то. А не просто по ошибке. В целом неплохой актерский состав. читать далее>>
№ 3
Сокельников Иван   10.09.2023 - 00:28
Актриса, которая играет главную роль очень хороша. Остальные мне понравились намного меньше. Плюс пободные сюжеты немного приелись читать далее>>
№ 2
babydylnova   9.09.2023 - 21:34
Думаю, что кино очень трогательное. Но смотреть такое нет настроение. Выглядит очень навязчиво. Как будто у них была проблема во взаимоотношениях и после смерти она пытается все вернуть. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«1993» Велединского, «Догмен» Бессона, четвертые «Неудержимые» и еще 10 фильмов сентября
Хилари Суэнк расследует вместе с Оливией Кук убийство сына в трейлере триллера «Гнев материнский»
Поиск по меткам
Американское киноЕкатерина Визгалова
персоны
Оливия КукХоппер ПеннШон ПеннРобин РайтДжек РейнорХилари Суэнк
фильмы
Гнев материнский

фотографии >>
«Гнев материнский»: Разве я сторож брату моему? фотографии
«Гнев материнский»: Разве я сторож брату моему? фотографии
«Гнев материнский»: Разве я сторож брату моему? фотографии
«Гнев материнский»: Разве я сторож брату моему? фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Ермилов
21 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Ермилов.
Асанали Ашимов
21 декабря ушёл из жизни актёр Асанали Ашимов.
Анатолий Лобоцкий
20 декабря ушёл из жизни актёр Анатолий Лобоцкий.
Николай Денисов
19 декабря ушёл из жизни актёр Николай Денисов.

День рождения >>

Ольга Антонова
Марк Богатырёв
Владимир Богин
Инга Ильм
Анна Легчилова
Софья Павлова
Галина Петрова
Дмитрий Прокофьев
Рудольф Рудин
Пьер Брассёр
Крис Кармак
Серхи Лопес
Дина Мейер
Ванесса Паради
Рэйф Файнс
Гектор Элисондо
все родившиеся 22 декабря >>

Афиша кино >>

Не слышу зла
криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2021
Мечты сбываются
комедия
Россия, 2025
Пуля навылет
боевик, криминальный фильм
Таиланд, 2025
Три богатыря и свет клином
комедия, приключения, сказка
Россия, 2025
Пятый элемент
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, Великобритания, США, 1997
Ёлки-12
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Волчьи дети Амэ и Юки
драма, научная фантастика, приключения
Япония, 2012
Поймать монстра
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Снеговик
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2025
Снеговик
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2025
Ассасин: Смертельная битва
боевик, драма, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Вечность
фантастическая мелодрама
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Руслан Галеев: «Одним из ключевых конфликтов «Зверобоя» является нежелание признавать реальность и смотреть правде в глаза»
Интервью
Руслан Галеев: «Одним из ключевых конфликтов «Зверобоя» является нежелание признавать реальность и смотреть правде в глаза»
Сценарист детектива с Павлом Чинарёвым – о готике второго сезона, придуманном северном народе и элементах популярного кино в авторских проектах
1 комментарий
Кино-театр.ру в Telegram