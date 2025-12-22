«Гнев материнский»: Разве я сторож брату моему?

На российском ТВ покажут напряженную детективную драму «Гнев материнский», в которой главную роль сыграла двукратная обладательница премии «Оскар» Хилари Суонк. Актриса перевоплотилась в журналистку, раскрывающую мрачную тайну, связанную с убийством своего сына. Компанию ей составили Оливия Кук и Джек Рейнор. Рассказываем, чем примечательно это кино.
Малышка на миллион уже не малышка, а мать двоих взрослых сыновей, недавно похоронившая мужа. Марисса топит горе в бутылке и никак не может вернуться к написанию текстов, зарабатывая лишь редактурой чужих статей, хотя начальник называет ее лучшим автором. Действие происходит в захудалом и мрачном Олбани, штат Нью-Йорк, в 2016 году, в начале эпохи Трампа, прямо накануне президентских выборов. Во время одной из редколлегий сын Мариссы Тоби (Джек Рейнор) сообщает ей о гибели брата Майкла. То, что семья принимает смерть юноши довольно спокойно, говорит о том, что их отношения с Майклом были разорваны уже давно. В отличие от Тоби, добропорядочного полицейского, наркозависимый Майкл жил на другой стороне закона, занимаясь торговлей бодяжного героина, именуемого в Америке «молоком матери». Акт горевания Марисса и Тоби фиксируют понятным лишь им двоим ритуалом: «раскуривают» незажженную сигарету, делая вид, что затягиваются. Сигарета при этом, разумеется, остается целой, но «выдохнув дым», семья выдыхает и боль. Им помогает.
«Гнев материнский» Майлза Джорис-Пейрафита
Это случается после срыва на похоронах, где Марисса видит девушку Майкла Пейдж (Оливия Кук) и нападает на нее в тот момент, когда та пытается сообщить о своей беременности. Позже обе женщины сближаются, ведомые одной целью – узнать правду о смерти Майкла, который был убит выстрелом из проезжавшего мимо пикапа. Тоби сообщил им, что полиция считает причиной убийства неудачную наркосделку, а главным подозреваемый числится дилер по имени Даг (Хоппер Пенн
, сын Шона Пенна
и Робин Райт
). Марисса и Пейдж пытаются встретиться с ним, а заодно найти других свидетелей преступления и постепенно погружаются в угнетающую атмосферу мира опиатов, коррупции и криминала.
«Гнев материнский» — каноничный представитель мрачного кино, в котором история развивается по нисходящей, становясь все тоскливее с каждой минутой экранного времени. Гнева тут не очень-то и много: натянутая, как струна, неулыбчивая героиня дает ему выход лишь раз, в вышеупомянутой сцене на кладбище. Все остальное время он гложет мать изнутри, она наощупь ищет истину, подспудно мучаясь чувством вины за отринутого ею сына и признавая собственную ответственность за его падение и смерть. Она еще не подозревает, что открывшаяся правда принесет ей не успокоение, а лишь усугубит и без того безотрадное положение. Ближе к финалу будет понятна не только вся история этой семьи, поначалу подаваемая лишь тонкими штрихами, но и грустная ирония, заложенная в оригинальное название фильма – «Хорошая мать». Хилари Суонк прекрасно вписывается в роль, умело отыгрывая опустошенность, алкоголизм и недюженную напряженность своей героини, заставляя всецело ей сочувствовать. Другие актеры запоминаются меньше, хотя именно их персонажи запускают и двигают историю, а героиня-мать, обращенная больше в прошлое, лишь принимает на себя цепочку обстоятельств. Но фильм зациклен непосредственно на ее чувствах и реакциях.
Безнадежность, которой пропитана картина, может угнетать при просмотре до поры до времени, однако финальный твист выводит из тяжелой дремы и дает пищу для размышления. Сначала история переворачивается таким образом, что убитый парень, появлявшийся на экране лишь в виде давних воспоминаний, обретает лицо и прошлое и оказывается вдруг важным героем произведения. Тот факт, что фильм начался фактически с его смерти, делает драматургию этой картины как минимум нестандартной. Второй сюрприз финала: Мариссу, выдохнувшую и вернувшую себе утраченный талант написания увлекательных историй, ожидает серьезная моральная дилемма и два возможных решения. Одно из которых – закурить по-настоящему ту самую залежалую сигарету. Это единственная, но стоящая метафора напоследок не только дает удовлетворение от просмотра, но и обеспечивает интересное послевкусие.
«Гнев материнский»
