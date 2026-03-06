Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Чувства Анны»: На Марсе не классно

Спутник телезрителя >>
6 марта 2026
Премьера черно-белой ленты Анны Меликян «Чувства Анны» состоялась вне конкурса на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Анна Михалкова сыграла в ней работницу шоколадной фабрики, которая начинает слышать предупреждения внеземных цивилизаций о том, что мир идет ко дну. Рассказываем, как Меликян предчувствует конец света и в чем видит спасение.

«Чувства Анны»: На Марсе не классно

Анна Бородина (Михалкова) из Перми ведет довольно заурядную провинциальную жизнь, лавируя между станциями «дом» и «работа». Каждое утро она садится в автобус и приезжает на шоколадную фабрику, где помогает сладким массам перемещаться по конвейеру. Однажды по дороге домой ее сражает электрический заряд, после чего Анна становится проводником между человечеством и представителями инопланетных рас – буквально за месяц до старта колонизации Марса, куда отправятся 90 добровольцев. Мысли пришельцев Анна бессознательно, будто во сне, фиксирует на бумаге. Прогноз неутешительный: Земле осталось всего 10 лет, жестокость и склонность к насилию приведет людей к самоуничтожению, Марс не поможет, атомное оружие несет зло, а шанс на спасение, только один, как в песне, – любовь спасет мир.

Смотреть онлайн «Чувства Анны»
Неудивительно, что Анна становится звездой всероссийского масштаба, преодолевая искушение свалившейся славой: неприметный среднестатистический муж (Тимофей Трибунцев) или неприступный высокоинтеллектуальный любовник (Олег Ягодин), пуховик и шапка или шуба и новый лифчик. Анна постепенно сходит с правильного пути и в наказание теряет связь с космосом. Тем более, на заводе у нее уже появляются подражательницы-контактёры, выдумавшие сообщения от инопланетян ради денег на новую куртку для ребенка. Нести бремя разжалованного оракула оказывается невыносимо, поэтому Анна припадает к бутылке и в одиночестве пересматривает свои прошлые выступления. «Избранным всегда тяжело», – утешает женщину Екатерина Андреева, сошедшая к ней на кухню с телеэкрана в формате успокаивающего видения.

«Чувства Анны»: На Марсе не классно

Все месседжи с ярко выраженной притчевостью режиссер Анна Меликян не то, что проговаривает, а кричит в громкоговоритель. Превращаясь в рупор правды, рассказывая о коллективно наболевшем через призму жизни обычной женщины Анны. Среди многих персонажей фильма Михалкова выделяется, как ни странно, своей нормальностью, поскольку чисто визуально Меликян подбирает в качестве ее окружения совершенно инопланетные типажи – будь то молодая актриса Екатерина Новокрещенова или телеведущая Екатерина Андреева, 20 лет скрывающая от зрителей признаки возрастных изменений. При этом шоколадная фабрика становится символом унификации, как в «Танцующей в темноте» и «С любовью, Лиля», а работницы больше напоминают сотрудников космодрома — защитные дыхательные маски выглядят нетипично, скорее, предназначаясь для выхода за пределы земной орбиты. Наконец, черно-белая палитра унифицирует картинку так, что даже шоколад перестает выглядеть как желанное лакомство. Сладости создаются буквально через боль и кровь – в первых эпизодах на конвейер попадает отрезанный палец, устремляющийся в том же направлении, что и ракета, которая в финале все же летит к Марсу.

Читать также Рецензию на предыдущий фильм Анны Меликян «Фея»
Сюжет «Чувств Анны» будто рождается из концепции «мне этот мир абсолютно понятен». Как и в прошлом фильма режиссера «Фея», совершенно абсурдная фантастическая идея воплощается с поистине космическим размахом. Анна Меликян отправляет Анну Михалкову искать правду по всем исхоженным тропам – от психиатрической больницы и церкви, взявшей на себя функцию избавления от бесов, до кабинета громогласной директрисы с замашками сотрудника ФСБ, тоже на самом деле вопрошающей о любви. Антимилитаристское высказывание — смелый жест, но, будучи выкрикнутым на манер лозунга в сочетании с мелодраматическим надрывом в незримом присутствии инопланетян, теряет свою силу.

«Чувства Анны»

версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Веремей Нелля   1.01.2024 - 12:43
Очень советую посмотреть фильм Чувства Анны. Здесь и про нежность, и про пандемию, и про славу, и про любовь, и про конец света. ФИЛЬМ ОТЛИЧНЫЙ, и грустный и смешной, сделан с любовью к человеку. Как впрочем... читать далее>>
№ 4
Виталий Пекарев   11.12.2023 - 20:37
Шикарный фильм! Такие выходят примерно раз в год, если не реже. Анна Михалкова отыграла на высшем уровне. Подобный проектов я с ней ещё не видел читать далее>>
№ 3
Юля Наумова   18.09.2023 - 15:35
Загадочное кино от черно-белой съемки еще больше возникает загадок. Останется лишь не перемудрить с сюжетом. Не потерять смысл. читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   16.09.2023 - 20:13
Черно-белый фильм, с хорошей сюжетной линией. Необычно. Очень смахивает на арт хаос. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   15.09.2023 - 22:45
ну кстати я от этого фильма ожидаю очень многое! так что надеюсь, что там и сюжет весьма здоровский получился, да и сама Михалкова уверена отлично сыграла читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
75 оттенков верности: смотреть онлайн фильмы о семье и любви
Анна Михалкова снялась в фотопроекте Анны Меликян
«Вечер в шале»: Анна Банщикова, Равшана Куркова и Евгений Стычкин
«Чувства Анны» Анны Меликян выйдут в прокат 9 ноября
В конкурс фестиваля «Новый сезон» включены новые работы Юрия Мороза, Карена Оганесяна и Евгения Стычкина
Звоните Фишеру: как изменились российские сериалы за пять лет
Не хороните меня без премьеры: 100 российских фильмов 2023 года
Министерство культуры дофинансирует фильмы Оксаны Бычковой, Ивана Твердовского и Эллы Манжеевой
Семейная история: Надежда Михалкова, Оксана Акиньшина и Владимир Мишуков
Анна Михалкова сыграет в фильме о внеземных контактах
«Про любовь. Только для взрослых»: Подрастешь - поймешь
«Мертвые души»: Я плюю на ваши могилы
Анна Меликян начала съемки сериала «Нежность» по мотивам одноименной короткометражки
Сиквел «Тихого места», «Мулан» и ещё 15 фильмов марта
Судьба и родина едины: Авторское кино, поддержанное Минкультуры
Надежда Михалкова поддержала мужа
Блеск и нищета красных дорожек: Риз Уизерспун, Анна Михалкова и Джаред Лето
Немного Крыма и немного любви: Какое авторское кино поддержало Минкультуры?
Кинотавр-2017. Закрытие: Федор Бондарчук, Паулина Андреева и Равшана Куркова
Анна Михалкова познала нелюбовь Звягинцева
Москвичам снова расскажут про любовь
Джон Малкович сыграет в сиквеле альманаха «Про любовь»
Раз пошла такая пьянка…
Поиск по меткам
"Новый сезон"Мария БороденкоРоссийские фильмы
персоны
Екатерина АндрееваАнна МеликянАнна МихалковаЕкатерина НовокрещеноваТимофей ТрибунцевОлег Ягодин
фильмы
С любовью, ЛиляТанцующая в темнотеФеяЧувства Анны

фотографии >>
«Чувства Анны»: На Марсе не классно фотографии
«Чувства Анны»: На Марсе не классно фотографии
«Чувства Анны»: На Марсе не классно фотографии
«Чувства Анны»: На Марсе не классно фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Янис Стрейч
5 марта ушёл из жизни режиссёр Янис Стрейч.
Тимур Искяндаров
3 марта ушёл из жизни кинооператор Тимур Искяндаров.
Анатолий Хвастунов
3 марта ушёл из жизни актёр Анатолий Хвастунов.
Ольга Кириченко
3 марта ушла из жизни актриса Ольга Кириченко.
Галина Чурилова
2 марта ушла из жизни актриса Галина Чурилова.

День рождения >>

Геннадий Богачёв
Сергей Бурунов
Светлана Варецкая
Николай Иванов (II)
Геннадий Митник
Сергей Неудачин
Наталья Рычкова
Полина Степанова
Владимир Талашко
Алан Дэвис (III)
Лу Костелло
Клара Лаго
Эллен Мут
Науэль Перес Бискаярт
Бранко Плеша
Рошель Хадсон
все родившиеся 6 марта >>

Афиша кино >>

Приключение
детектив, драма, мелодрама
Италия, Франция, 1960
Большая земля
драма, притча, триллер
Россия, 2025
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
К себе нежно
комедия, мелодрама, экранизация
Россия, 2026
Царевна-лягушка-2
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2026
Граница
фолк-хоррор
Россия, 2023
Тюльпаны
комедия, мелодрама
Россия, 2026
Наследник
комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Франция, США, ЮАР, 2026
Посторонний
драма, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2025
Охотники за деньгами
боевик, триллер
Китай, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram