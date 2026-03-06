«Чувства Анны»: На Марсе не классно

Премьера черно-белой ленты Анны Меликян «Чувства Анны» состоялась вне конкурса на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Анна Михалкова сыграла в ней работницу шоколадной фабрики, которая начинает слышать предупреждения внеземных цивилизаций о том, что мир идет ко дну. Рассказываем, как Меликян предчувствует конец света и в чем видит спасение.
Анна Бородина (Михалкова) из Перми ведет довольно заурядную провинциальную жизнь, лавируя между станциями «дом» и «работа». Каждое утро она садится в автобус и приезжает на шоколадную фабрику, где помогает сладким массам перемещаться по конвейеру. Однажды по дороге домой ее сражает электрический заряд, после чего Анна становится проводником между человечеством и представителями инопланетных рас – буквально за месяц до старта колонизации Марса, куда отправятся 90 добровольцев. Мысли пришельцев Анна бессознательно, будто во сне, фиксирует на бумаге. Прогноз неутешительный: Земле осталось всего 10 лет, жестокость и склонность к насилию приведет людей к самоуничтожению, Марс не поможет, атомное оружие несет зло, а шанс на спасение, только один, как в песне, – любовь спасет мир.
Смотреть онлайн
«Чувства Анны»
Неудивительно, что Анна становится звездой всероссийского масштаба, преодолевая искушение свалившейся славой: неприметный среднестатистический муж (Тимофей Трибунцев
) или неприступный высокоинтеллектуальный любовник (Олег Ягодин
), пуховик и шапка или шуба и новый лифчик. Анна постепенно сходит с правильного пути и в наказание теряет связь с космосом. Тем более, на заводе у нее уже появляются подражательницы-контактёры, выдумавшие сообщения от инопланетян ради денег на новую куртку для ребенка. Нести бремя разжалованного оракула оказывается невыносимо, поэтому Анна припадает к бутылке и в одиночестве пересматривает свои прошлые выступления. «Избранным всегда тяжело», – утешает женщину Екатерина Андреева
, сошедшая к ней на кухню с телеэкрана в формате успокаивающего видения.
Все месседжи с ярко выраженной притчевостью режиссер Анна Меликян не то, что проговаривает, а кричит в громкоговоритель. Превращаясь в рупор правды, рассказывая о коллективно наболевшем через призму жизни обычной женщины Анны. Среди многих персонажей фильма Михалкова выделяется, как ни странно, своей нормальностью, поскольку чисто визуально Меликян подбирает в качестве ее окружения совершенно инопланетные типажи – будь то молодая актриса Екатерина Новокрещенова
или телеведущая Екатерина Андреева, 20 лет скрывающая от зрителей признаки возрастных изменений. При этом шоколадная фабрика становится символом унификации, как в «Танцующей в темноте
» и «С любовью, Лиля
», а работницы больше напоминают сотрудников космодрома — защитные дыхательные маски выглядят нетипично, скорее, предназначаясь для выхода за пределы земной орбиты. Наконец, черно-белая палитра унифицирует картинку так, что даже шоколад перестает выглядеть как желанное лакомство. Сладости создаются буквально через боль и кровь – в первых эпизодах на конвейер попадает отрезанный палец, устремляющийся в том же направлении, что и ракета, которая в финале все же летит к Марсу.
Читать также
Рецензию на предыдущий фильм Анны Меликян «Фея»
Сюжет «Чувств Анны» будто рождается из концепции «мне этот мир абсолютно понятен». Как и в прошлом фильма режиссера «Фея
», совершенно абсурдная фантастическая идея воплощается с поистине космическим размахом. Анна Меликян отправляет Анну Михалкову искать правду по всем исхоженным тропам – от психиатрической больницы и церкви, взявшей на себя функцию избавления от бесов, до кабинета громогласной директрисы с замашками сотрудника ФСБ, тоже на самом деле вопрошающей о любви. Антимилитаристское высказывание — смелый жест, но, будучи выкрикнутым на манер лозунга в сочетании с мелодраматическим надрывом в незримом присутствии инопланетян, теряет свою силу.
«Чувства Анны»
обсуждение >>