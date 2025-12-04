«Неудержимые 4»: Команда молодости нашей

Экшен-комедия «Неудержимые 4» — продолжение знаменитой франшизы об отряде самых опасных наемников в мире. Для Сильвестра Сталлоне, который и придумал эту историю, четвертая часть «Неудержимых» стала последней, а фокус внимания переключился на героя Джейсона Стэйтема. Рассказываем подробнее.
Команде «Неудержимых» во главе с Барни и Кристмасом покой только снится – повоевав во множестве горячих точек, на этот раз они отправятся в Ливию, чтобы сразиться со старым заклятым врагом, который ко всему прочему завладел ядерным оружием. Когда Барни, скажем так, покидает отряд, лидерство переходят в руки к подружке Кристмаса Джине (Меган Фокс
), которая отстраняет своего парня. Но и Кристмас так просто не откажется от возможности приплыть на танкер посреди океана и помочь своим друзьям разобраться со злодейским Рахманом (звезда «Рейда
» Ико Уайс
).
«Неудержимые 4»
В «Неудержимых 4» к привычным Сильвестру Сталлоне, Джейсону Стэтему, Дольфу Лундгрену
и Рэнди Кутюру
присоединяются рэпер Фифти Сент
и актеры Энди Гарсиа
, Джейкоб Скипио
(«Плохие парни навсегда», «Форпост») и Тони Джаа
(«Онг Бак
», «Форсаж 7
»).
У тех, кто вырос на боевиках 80-х, весь присущий им чрезмерный мачизм и характерный жанру пафос по определению не должны вызывать вопросов. Это такая же данность, как неспешный проход героя на фоне живописного взрыва. Однако в четвертой части франшизы тестостерон переживает явный кризис. Качество диалогов и якобы остроумных уанлайнеров не выдерживает никакой критики, а то, ради чего смотришь эти фильмы, то есть экшен, смотрится довольно суетно. Честно говоря, и в первых «Неудержимых
», снятых Сталлоне, драки и стрельба периодически вызывали рябь в глазах, но там всё же были яркие сцены, выпуклые характеры и проникновенный монолог Микки Рурка
у зеркала. К третьей части, поставленной австралийцем Патриком Хьюзом
(«Телохранитель киллера
»), боевой запал несколько угас. Четвертый же фильм – по сути затянувшаяся агония. Как только исчезает герой Сильвестра Сталлоне, начинается типичное кино со Стэйтемом. Те, кому нравится, как этот актер щурится, усмехается и дерется, не будут разочарованы. Остальным придется довольствоваться искусственной красотой Меган Фокс, которая вместе с Леви Тран
(вновь «Форсаж»-7) разбавляет мужскую компанию, привнеся в нее немного феминизма.
То, что начиналось как забавный курьез, олдскульный ностальгический «боевик под пиво» с вышедшими в тираж здоровяками, незаметно превратилось в подобие «Форсажа», и гостящие актеры оттуда не кажутся случайностью. Впрочем, бюджет картины составляет солидные 100 миллионов долларов, в основном, видимо, потраченные на актерские гонорары. Режиссер Скотт Во
, уже радовавший нас в этом году залежавшимся на полке, но вполне приличным боевиком с Джеки Чаном
«Круче некуда
», на этот раз еще больше доверился зеленому экрану и CGI, что, мягко говоря, сказалось на итоговом качестве. В некоторых особенно неудачных сценах даже сложно поверить, что смотришь голливудский блокбастер. Немного успокаивает лишь одно – Сильвестр Сталлоне обещал, что не вернется больше к роли Барни, а значит, именно эта история и впрямь уже изжила себя, хотя модные теперь «перезагрузки» никто не отменял.
