«Неудержимые 4»: Команда молодости нашей

4 декабря 2025
Экшен-комедия «Неудержимые 4» — продолжение знаменитой франшизы об отряде самых опасных наемников в мире. Для Сильвестра Сталлоне, который и придумал эту историю, четвертая часть «Неудержимых» стала последней, а фокус внимания переключился на героя Джейсона Стэйтема. Рассказываем подробнее.

Команде «Неудержимых» во главе с Барни и Кристмасом покой только снится – повоевав во множестве горячих точек, на этот раз они отправятся в Ливию, чтобы сразиться со старым заклятым врагом, который ко всему прочему завладел ядерным оружием. Когда Барни, скажем так, покидает отряд, лидерство переходят в руки к подружке Кристмаса Джине (Меган Фокс), которая отстраняет своего парня. Но и Кристмас так просто не откажется от возможности приплыть на танкер посреди океана и помочь своим друзьям разобраться со злодейским Рахманом (звезда «Рейда» Ико Уайс).

Смотреть онлайн «Неудержимые 4»
В «Неудержимых 4» к привычным Сильвестру Сталлоне, Джейсону Стэтему, Дольфу Лундгрену и Рэнди Кутюру присоединяются рэпер Фифти Сент и актеры Энди Гарсиа, Джейкоб Скипио («Плохие парни навсегда», «Форпост») и Тони ДжааОнг Бак», «Форсаж 7»).

У тех, кто вырос на боевиках 80-х, весь присущий им чрезмерный мачизм и характерный жанру пафос по определению не должны вызывать вопросов. Это такая же данность, как неспешный проход героя на фоне живописного взрыва. Однако в четвертой части франшизы тестостерон переживает явный кризис. Качество диалогов и якобы остроумных уанлайнеров не выдерживает никакой критики, а то, ради чего смотришь эти фильмы, то есть экшен, смотрится довольно суетно. Честно говоря, и в первых «Неудержимых», снятых Сталлоне, драки и стрельба периодически вызывали рябь в глазах, но там всё же были яркие сцены, выпуклые характеры и проникновенный монолог Микки Рурка у зеркала. К третьей части, поставленной австралийцем Патриком ХьюзомТелохранитель киллера»), боевой запал несколько угас. Четвертый же фильм – по сути затянувшаяся агония. Как только исчезает герой Сильвестра Сталлоне, начинается типичное кино со Стэйтемом. Те, кому нравится, как этот актер щурится, усмехается и дерется, не будут разочарованы. Остальным придется довольствоваться искусственной красотой Меган Фокс, которая вместе с Леви Тран (вновь «Форсаж»-7) разбавляет мужскую компанию, привнеся в нее немного феминизма.

То, что начиналось как забавный курьез, олдскульный ностальгический «боевик под пиво» с вышедшими в тираж здоровяками, незаметно превратилось в подобие «Форсажа», и гостящие актеры оттуда не кажутся случайностью. Впрочем, бюджет картины составляет солидные 100 миллионов долларов, в основном, видимо, потраченные на актерские гонорары. Режиссер Скотт Во, уже радовавший нас в этом году залежавшимся на полке, но вполне приличным боевиком с Джеки Чаном «Круче некуда», на этот раз еще больше доверился зеленому экрану и CGI, что, мягко говоря, сказалось на итоговом качестве. В некоторых особенно неудачных сценах даже сложно поверить, что смотришь голливудский блокбастер. Немного успокаивает лишь одно – Сильвестр Сталлоне обещал, что не вернется больше к роли Барни, а значит, именно эта история и впрямь уже изжила себя, хотя модные теперь «перезагрузки» никто не отменял.

«Неудержимые 4». Трейлер №2

№ 11
СТИРАТЕЛЬ   13.10.2023 - 12:46
Отличный фильм. Дольф Лундгрен заметно постарел, и даже носимая им куртка в стиле "Рембо" из Вьетнама не молодит его и не делает его круче. Авторы картины решили поменять концепцию подбора актеров... читать далее>>
№ 10
Алексей Викторович Сухих   26.09.2023 - 21:24
ели это часть последняя то да а если нет читать далее>>
№ 9
Yanina Sokolova   24.09.2023 - 20:09
Возможно позже найду время. Большего рвения в четвертый раз смотреть на одно и тоже нет. Это как сериалы с НТВ.. много схожего. читать далее>>
№ 8
Сокельников Иван   24.09.2023 - 04:09
Мне кажется, что в качестве развлекательного фильма на один раз это очень даже неплохо. Уж явно точно лучше третьей части, где старых героев почти не было читать далее>>
№ 7
Виталий Пекарев   24.09.2023 - 03:44
Задумка то довольно хорошая, но не хватает структуры и сюжета. Антагонисты все ведут себя предсказуемо, впрочем как и герои читать далее>>
Всего сообщений: 11
Ссылки по теме
«Неудержимые 2»: Держите меня семеро
«1993» Велединского, «Догмен» Бессона, четвертые «Неудержимые» и еще 10 фильмов сентября
Четвертый «Джон Уик», пятый «Индиана Джонс» и другие боевики 2023 года
Седьмая «Миссия невыполнима», четвертые «Неудержимые» и другие боевики 2022 года
Народный артист: 16 известных актеров, чаще других снимавшихся с Сильвестром Сталлоне
Дольфу Лундгрену исполнилось 60 лет
Арни не останется в «Неудержимых» без Слая
«Неудержимые 4» появятся на экранах в 2018 году
«Неудержимые красавицы» Сильвестра Сталлоне
Юбилей Сильвестра Сталлоне
«Неудержимые» переберутся на ТВ
Вакансии для неудержимых
Сигурни Уивер в женской версии «Неудержимых»
Женский ответ «Неудержимым»
Пирс Броснан станет «Неудержимым»
Неудержимые
Неудержимый Антонио!
Харрисон Форд присоединится к «Неудержимым 3»
Мальчишник для мэтров
Дольф Лундгрен
Поиск по меткам
Американское кино Боевик Комедия франшиза
персоны
Скотт Во Энди Гарсиа Тони Джаа Кёртис Джеймс Джексон Рэнди Кутюр Дольф Лундгрен Микки Рурк Джейкоб Скипио Сильвестр Сталлоне Джейсон Стэйтем Леви Тран Ико Уайс Меган Фокс Патрик Хьюз
фильмы
Неудержимые Неудержимые 2 Неудержимые 3 Неудержимые 4 Онг Бак. Тайский воин Рейд Телохранитель киллера Форсаж 7

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен