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«Великая ирония»: Операция «Фортуна»

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7 февраля 2025
Трагикомедия «Великая ирония» — 50-й фильм Вуди Аллена, впервые показанный в программе Венецианского кинофестиваля. Картина снята на французском языке, а её оригинальное название — Coup de Chance: устойчивое выражение, обозначающее счастливый случай, удачный поворот событий. Так режиссер наконец-то реализовал давнюю мечту и доказал, что он способен, оставаясь верным себе, снимать кино даже в новой стране и на незнакомом ему наречии.

«Великая ирония»: Операция «Фортуна»

Бредя по осенним романтичным улицам Парижа, очаровательная Фанни (Лу де Лааж), женщина лет 30, работающая в дорогой галерее, сталкивается с бывшим школьным приятелем Аленом (Нильс Шнайдер). Когда-то он был в нее влюблен, а теперь на радостях предлагает как-нибудь пообедать вместе. Ален — писатель в разводе, Фанни же неуверенно чувствует себя в браке: богатый и влиятельный муж-финансит Жан (Мельвиль Пупо) ужасный собственник и относится к ней как к «трофейной жене». Фанни начинает общаться с Аленом – телефонные звонки, непринужденные разговоры обо всем на свете, совместные обеды – и быстро теряет голову. Легкий флирт перерастает в полноценный роман, и Жан начинает подозревать недоброе. Он обращается к частному детективу, быстро получает подтверждения неверности и задумывает идеальное преступление, чтобы, не замарав рук, вернуть всё как было. Далее в интригу вплетаются мать Фанни (Валери Лемерсье), пара карнавальных головорезов из Восточной Европы и охота на оленей.

Смотреть онлайн Фильм Вуди Аллена «Великая ирония»
Удача, непреодолимый цинизм, преступная ревность, чувство вины – в сценарии «Великой иронии» сконцентрирована большая часть навязчивых мыслей Вуди Аллена, которые неоднократно и в различных комбинациях возникали в его прежних работах. Похожие криминальные мотивы звучали в «Преступлениях и проступках» (1989), о воле случая ярче всего сообщалось в «Матч Пойнте» (2005) – самой драматичной картине режиссера, — а критика великосветского общества содержалась в «Сенсации» (2006), «Жасмин» (2013) и еще целом ряде картин. Все три темы объединяет любовный треугольник, чьи герои разыгрывают мрачный водевиль, не замолкая ни на секунду.

«Великая ирония»: Операция «Фортуна»

Главные мужские персонажи немногосложны и неизменны. У Жана темное прошлое: даже супруга не знает, чем он занимается, а сам он объясняет, что его работа «делать богатых людей еще богаче». Мужчина не верит в удачу и полагается во всем на ежеминутное планирование, считая, что случайностей не бывает. Его единственная страсть – детская железная дорога, установленная в специальной комнате их с Фанни роскошного дома, а еще – охота на оленей. Впрочем, в первых минутах фильма нас предупреждают, что «человек, способный убить оленя, не пощадит и ребенка». Так что да, Жан – совершенно водевильный злодей, которого предлагается ненавидеть с первой секунды. Любопытно, что Мельвиль Пупо одновременно со съемками у Аллена играл нарциссический типаж в психологическом триллере «Только ты и я», где его герой тоже наводил ужас на жену, не давая той самостоятельно ступить и шагу. Его полная противоположность — герой Нильса Шнайдера – безнадежный романтик, практически полная (даже внешне) копия побывавшего в прошлом Оуэна Уилсона из «Полночи в Париже» (2011), тоже писателя. Ален (как и Аллен) приехал в столицу Франции из Нью-Йорка, сочиняет роман (неважно о чем), носит винтажные пиджаки, мило улыбается. Веру в счастливый случай он объясняет тем, что каждому из нас повезло получить жизнь, поскольку шанс родиться в этом мире просто ничтожен.

Читать Рецензия на фильм «Только ты и я» с Мельвилем Пупо в роли домашнего тирана
Фанни — просто очаровательная и доверчивая француженка, которую, с одной стороны, подавляет гиперопека супруга, с другой – она легко соглашается с участью, когда любовник исчезает. Самая же классная героиня досталась Валери Лемерсье: её тещенька меняет отношение к зятю с восторженного до полного недоверия — и тем самым двигает сюжет. Симпатична она тем, что, в отличие от остальных персонажей истории, умеет слушать интуицию и не отмахиваться от её советов.

«Великая ирония»: Операция «Фортуна»

Итак, герои – клишированные, их диалоги — наигранны, а действия… конечно, стереотипные. Ну как же обойтись без обязательного поедания каштанов в осеннем парке, просмотра книг в книжном магазине, посещения гламурных вечеринок с шампанским и поездок на загородную дачу – чем еще заняться богеме в Париже? А бедный писатель снимает квартиру, разумеется, в мансарде и пишет роман от руки, на листках бумаги. Но. Все. Же.

Смотреть онлайн Фильм Вуди Аллена «Полночь в Париже»
Старомодный, минималистичный, повествовательный, театральный. Почему-то этот фильм опьяняет и убаюкивает, попадает в сердечный ритм, завораживает чистотой повествования, заговаривает и позволяет себя увлечь. Быстрой речью и сопровождающим героев непрекращающимся джазом, гротескной красотой осеннего Парижа. Он здесь живет, дышит и бесконечно радует глаз усилиями снимавшего все последние фильмы Аллена оператора Витторио Стораро. Склонный к излишествам итальянец заставляет светиться золотом опавшие листья на городских бульварах и создает поистине сказочное настроение. Глядя на эти теплые чудесные краски, слушая музыкальные ритмы, не хочется говорить ни о критике лицемерной буржуазии, цинично скрывающей пороки за масками элегантности. Ни о возвышенной любви, ни о невидимой силе случая, иногда вмешивающегося в жизнь людей. Только радоваться тому, что Вуди Аллен еще с нами: живет, снимает, реализует мечты. Он и есть наша стабильность, скрепа, удача, счастливый случай, великая ирония.

«Великая ирония»

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обсуждение >>
№ 5
Igor D.88   7.02.2025 - 12:15
Средней фильм по меркам Алена, у него хватает фильмов порядком сильнее. читать далее>>
№ 4
Виталий Пекарев   1.10.2023 - 02:11
Сюжет похож на мелодраму в духе сериалов на "Домашнем". Мне кажется, что это явно не самый удачный фильм Вуди Алена читать далее>>
№ 3
Angelika77   30.09.2023 - 20:11
... так и есть. у него по кругу одно и тоже. только актеров меняет. есть такое кино как Проклятие нефритового скорпиона, вот оно боком стоит, и тому похожие, а мелодрамы одни и те же. читать далее>>
№ 2
Pumpkin   30.09.2023 - 10:27
блин ну судя по рецензию все довольно то банально получилось... но все-таки этот режиссер хорош, поэтому его пфильм пропускать бы не хотелось читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   30.09.2023 - 00:29
Обязательно посмотрю. Недавно глянула Вики Кристина Барселона, так себе, если честно. Сейчас выглядит наивно и уж слишком просто. Надеюсь это сильнее. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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