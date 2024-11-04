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«Повелитель ветра»: Два Федора и Оскар

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4 ноября 2024
Фильм «Повелитель ветра», создавался почти шесть лет под руководством в данном случае продюсера Федора Бондарчука, которому в итоге досталась главная роль – известного путешественника и православного священника Федора Конюхова, поставившего немало рекордов. Сюжет для фильма выбрали самый символичный: когда тот за 11 дней и с первого раза облетел вокруг Земли на воздушном шаре, приземлившись в той же точке, где началось столь безумное, на первый взгляд, путешествие.

«Повелитель ветра»: Два Федора и Оскар

Уже в детстве Конюхов (Мирон Лебедев), родившийся в селе Чкалово, практически на берегу Азовского моря, сталкивается с незаурядными испытаниями. Сначала, кажется, чудом выживает и спасает младших брата с сестрами во время смерча, а потом – будто бы еще раз проверяя удачу – собирается переплыть на отцовской лодке Азовское море, за что, естественно, получает от отца (Дмитрий Куличков) нагоняй. Опасная затея, впрочем, удается, но окончательно выводит родителя из себя – так, что он отправляет непослушного мальчугана в церковно-приходскую школу. Парень (Никита Манец) не против: может быть, именно здесь он и найдет ответ на вопрос, что же видел тогда в детстве, в торнадо – хляби или силы небесные.

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В 2016-м, уже будучи священником православной церкви, писатель, художник, путешественник, не единожды покоривший Эверест и проплывший на весельной лодке и Азовское море, и Тихий океан, Конюхов (Федор Бондарчук) со старшим сыном Оскаром (Евгений Ткачук) ищет финансирование для новой амбициозной экспедиции. За десять дней (и с первого раза!) совершить кругосветное путешествие на воздушном шаре, поборов тем самым предыдущий рекорд американца Стива Фоссета, который облетел Землю за 13 дней, правда, не с одной попытки. Поиски приводят к бизнесмену Ракитину (Андрей Бурковский), который переживает личную трагедию, тоже связанную с покорением определенных вершин, и, после долгих уговоров, все-таки соглашается инвестировать в авантюру Конюхова. Стартовой позицией назначена Австралия, но далекие от идеальных погодные условия вкупе с все большими финансовыми затратами могут поставить точку в этой рискованной экспедиции.

«Повелитель ветра»: Два Федора и Оскар

«Повелитель ветра» должен был стать большим международным проектом – не менее амбициозным, чем путешествие Федора Конюхова. Правда, реальные условия внешнего мира продиктовали свои изменения (впрочем, проекту не то чтобы повредившие). Австралийскую местность заменил схожий по ландшафту Дагестан. Режиссером стал не сам Бондарчук, а Игорь Волошин, чья карьера сейчас стремительно летит вверх — из кино авторского в претендующее на большую аудиторию. Не бросил проект и Бондарчук, которого на исполнение главной роли благословил сам Конюхов. Поначалу казавшееся довольно спорным решение в «Повелителе ветра» выглядит вполне органично. Узнаваемое лицо Бондарчука большую часть фильма сокрыто не только волосами и бородой, тщательно и тонко сделанной гримерами, но и кислородной маской – в такой же реальный Конюхов провел большую часть путешествия. Артист, по сути, играет только взглядом, глазами — и вполне успешно. При всех сложностях бытия на большом воздушном шаре, который то и дело сталкивается в большей степени с природными угрозами.

Смотреть онлайн «Повелитель ветра» Игоря Волошина
Низкие температуры, облака, приближающийся шторм и циклон, который в контексте фильма вполне актуально заменить на циклопа, – все природные напасти, как и радости спокойно восходящего солнца, у режиссера Волошина и оператора Михаила Милашина имеют свои лица: становятся основными противоборствующими силами, антагонистами Конюхова, который с детства жил между небом и землей.

«Повелитель ветра»: Два Федора и Оскар

В этом смысле «Повелитель ветра» и впрямь чем-то схож с «Одиссеей»: пока Конюхов летает где-то в облаках, на земле его ждет своя Пенелопа — матушка Ирина в исполнении Анны Михалковой. Впрочем, древнегреческой трагедии от фильма Волошина ждать не стоит: здесь нет откровенных злодеев и коварных сирен. Как и экранный Конюхов, «Повелитель ветра» грамотно лавирует как между форматами монофильма и большого приключенческого кино, так и между конфликтами, среди которых выделяется вечный и, что немаловажно, интернациональный (несмотря на съемки в Дагестане, Австралия как отправная точка здесь сохранена). Между отцами и сыновьями. Он тоже приводит к прощению и примирению.

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Гуманистический посыл фильма при этом не упакован в исключительно православную оболочку. Во главу угла здесь ставится вовсе вопрос не религии, но веры: в Бога, природу, самого себя или в ближнего своего. Последнее, судя по героине Михалковой, как будто и придает не только настоящую силу, но и желание – нет, не постичь что-то новое или поставить очередной рекорд, улетев на воздушном шаре, а вернуться к тем, кто тебя по-настоящему любит.

«Повелитель ветра»

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обсуждение >>
№ 7
Vlad Pkeshkov (Moscow)   9.02.2024 - 17:30
... Дура, в плане качества наше кино растет, а мораль дело, субъективное я Сатанист-атеист, но Конюхова считаю достойным персонажем. читать далее>>
№ 6
Vlad Pkeshkov (Moscow)   9.02.2024 - 17:27
... Безстолковый твой мозг овца, а наше кино развивается. Есть хорошие проекты в прошлом и еще больше в будущем. читать далее>>
№ 5
AIB   15.10.2023 - 01:09
... Ну да, так и обстоит дело с нашим бестолковым недокино ... читать далее>>
№ 4
Наталья Николаевна К   14.10.2023 - 10:14
Бондарчук в роли Конюхова это, как Золушка в исполнении черной актрисы. Рафинированный, весь такой ладненький - гладенький Федор, кроме имени ничего общего с гг не имеет. Провальный выбор режиссера. Да... читать далее>>
№ 3
Varg Vikernes   12.10.2023 - 11:25
... Вы абсолютно правы ! Он профессиональный бездельник, как и все, так называемые, священники читать далее>>
Всего сообщений: 7
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