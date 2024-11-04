что почитать?

В прокате с 7 ноября

«Мы в ловушке»: Энтони Маки и Морена Баккарин противостоят монстру в эксклюзивном отрывке из «Хищных земель»

«Повелитель ветра»: Два Федора и Оскар

Интервью

Мария Кравченко: «Все мои истории – про любовь жертвенную, беспрекословную, человечную»

Режиссер «Фармы» – о постиронии, прощании с эпохой балабановского брата и жизни здесь и сейчас