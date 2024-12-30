«По щучьему велению»: Рыба моей мечты

«По щучьему велению» — новая сказка от продюсеров «Конька-горбунка», вновь отдающая дань уважения классическим работам Александра Роу, но уже не заигрывающая со взрослой аудиторией при помощи актуальных шуток. Это аляповатое приключенческое кино о Емеле-дурачке, который прямиком с печи оказывается в центре противостояния России и Запада, но благодаря волшебству остается на стороне любви.
Сын кузнеца Емеля (Никита Кологривый
) — детина уже здоровенный, но помогать слепому отцу всё еще не собирается, поэтому и прикидывается для него маленьким. Гораздо спокойнее Емеле лежать на печи да кататься целыми днями на горках. Так он однажды и докатывается до чудодейственных изменений в не самой разнообразной жизни: ловит в проруби щуку, не простую, а, естественно, говорящую. Та готова если не пять — это уже много, — то как минимум три (прям как в сказах) желания Емели исполнить, чтобы проголодавшийся после забав детина не приготовил из нее уху. Достаточно сказать «По щучьему велению, по моему хотению», прежде чем загадать желаемое. Недолго думая, Емеля переходит к тест-драйву — и вот уже любимая печь превращается во вполне себе транспортное средство, а вместо опостылевшей зимы сразу же приходит лето. Два желания, в общем, Емеля благополучно разбазаривает, из-за чего над ним смеется даже щука, преобразившаяся во вполне человеческую Василису (Мила Ершова
). Третье же он решает приберечь: появилась у парня мечта — жениться на царской дочке Анфисе (Алина Алексеева
).
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Рецензия на «Конька-горбунка»
Анфиса тоже отчаянно стремится замуж, только не за босяка из народа (она вообще к простолюдинам как-то не очень), а за заморского посла, лорда Ротмана (Юрий Колокольников
), который щедро одаривает девушку иностранными «гаджетами»: от автоматического зонтика до аналога соковыжималки. Отец Анфисы, крепкий хозяйственник Царь (Роман Мадянов
) с короной вовсе не золотой, а деревянной — наверняка, собственного производства, недаром он самостоятельно наводит уют во дворце – таким малодержавным мезальянсом не особо доволен. И тут как нельзя кстати подворачивается Емеля, готовый отстаивать не только девичью честь Анфисы, но и всё отечественное производство. Осталось только найти гармонь, от которой ноги сами несутся в пляс да скатерть-самобранку. Так, «По щучьему велению» превращается в роуд-муви по мотивам народных сказок.
В отличие от того же «Конька-горбунка», «По щучьему велению» обходится, по большому счету, без единого первоисточника, опираясь на фигурирующие в разных сказках предлагаемые обстоятельства: про лентяя Емелю, которому вдруг досталась волшебная рыба. Потому и возможностей у создателей было значительно больше, чем в случае переноса Ершова в современную кинооболочку. Однако фантазии хватило лишь на использование сюжетов в духе сказок про Несмеяну и царевну-лягушку, а также участие в печной одиссее кота Баюна (голос Сергея Бурунова
), скатерти-самобранки и царства Кощеева (Федор Лавров
). Последнее решение выглядит самым удачным, но и скоротечным, как сама жизнь: Кощей здесь сродни Аиду, но, видимо, байками из очень глубокого склепа решили не пугать маленьких зрителей. Кота Баюна — при всем потенциале — тоже как-то до обидного мало.
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«По щучьему велению»
В «По щучьему велению» словно бы не хватает волшебства: и в графике, и в действиях героев, и в шутках, которые сводятся, в основном, к противостоянию отечественного и западного. Тут стоит отдать должное, что тот же заморский лорд, хоть и карикатурен, но не то чтобы глуп, а русский Емеля хоть и добр, но, как водится в сказках, небольшого ума. При этом все разнообразие мужских героев уходит на второй план: самыми яркими (независимо от костюмов) и всё-таки не однотонными ролями могут похвастаться лишь Мила Ершова и Алина Алексеева. Первой — с её умной ухмылкой «трудного подростка» (отсылающая к популярному сериалу
шутка в фильме имеется) — удается выйти за рамки влюбленной в героя волшебной помощницы, а второй — даже к злодейской в каком-то смысле роли отнестись с иронией. Так что даже характерные для жанра поучения — через одобрение и наказание — по большому счету всё-таки приводят к исполнению желаний. Просто они у каждого разные.
«По щучьему велению». Трейлер №2
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