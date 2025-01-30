«SуперКопы: Миссия «Бабушка»: Значок, что ты дурачок

На российском ТВ — французская комедия «SуперКопы: Миссия "Бабушка"», придуманная комик-труппой «Банда Фифи», уже десять лет иронизирующей над всем, что плохо стоит. Чем деятельность юмористов близка «Квартету И» и как современная дурость наследует Мольеру и Луи де Фюнесу, разбираемся в обзоре.
Самоотверженный, но не слишком сообразительный полицейский Райан (Тарек Будали
) изо всех сил пытается поступить на секретную службу — и снова демонстрирует полную профнепригодность: автомат собирает быстрее всех — правда, «задом наперед», готов спасти всех ценой жизни — только забывает увезти бомбу с краской. Вдобавок бандиты берут в плен любимую бабушку (Мари-Анн Шазель
) — звезду мексиканского реалити-шоу — и требуют в качестве выкупа два драгоценных камня. Поняв, что от начальства помощи не дождешься, Райан сдает значок и отправляется на миссию сам — в компании не слишком верных соратников Тони (Филипп Лашо
) и Пьера (Жюльен Аррути
), а также возлюбленной Стефани (Ванесса Гид
).
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«Коп на драйве» с Тареком Будали
«Миссия "Бабушка"
» продолжает «Копа на драйве
» (в оригинале — «Максимум три дня» и «Максимум 30 дней» соответственно), но вовсе не обязательно знать, как новость о смертельном диагнозе помогла Райану изловить мексиканского наркоторговца Крысу (Хосе Гарсия
) и признаться Стефани в чувствах. Это классическая комедия нравов, где типажи сообщают всю необходимую информацию за пару скетчей: Райан — чистосердечный балбес, Тони — самовлюбленный болван-ловелас, Пьер — боязливый нюня, а Стефани — боевитая дама, выручающая трио фигляров в критической ситуации. Хотя режиссером выступил Тарек Будали, это вряд ли играет большую роль, чем в случае фильмов «Квартета И»: важнее, что в кадре труппа «Банда Фифи
» (прозвище Филиппа Лашо), уже десять лет орудующая во французском прокате. Их невзыскательные, но местами остроумные гэги снискали популярность фильмам «Париж любой ценой
», «Суперчел
», «Плейбой под прикрытием
», а также дилогиям «SуперНянь
» и «SуперАлиби
».
Описывать абсурдные приключения Райана по Парижу, Абу-Даби и Мексике — дело неблагодарное: и шутки теряются в пересказе, и оценивать уместность киноцитат лучше бы с видеоиллюстрациями. Например, Будали действительно идет пародировать супергероического Тома Круза
из «Миссии невыполнима
», ситуативные отсылки к «Индиане Джонса
», «Форсажу
» и «Малышу на драйве
» вызывают дух покойного «Очень страшного кино
», а Элоди Фонтен
в роли дамы из Секретной службы косплеит T-X из «Терминатора 3
», намекая, что железные силовички готовы преследовать граждан Франции на краю Земли, лишь бы вернуть казенное имуществено.
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Агент 117 — старший брат Джеймса Бонда из Франции
Насмешки над бюрократией, полицией и буржуазным образом жизни — известное французское развлечение. Если не уходить дальше XX века, можно вспомнить сатирическую серию комиксов Альберта Удерзо
и Рене Госинни
«Астерикс», где римляне и галлы воплощали разные характеры французского общества (чего только стоит «подвиг» с получением справки). Или бессловесные пластические фельетоны Жака Тати
, помещавшего господина Юло в самое пекло летних увеселений
, французского автопробега
или новых веяний в дизайне домов
. Наконец, сегодня славу национальной комедии о невыносимой легкости бытия кует Квентен Дюпьё
, доводящий до абсурда условности архетипов и жанров: как и «Банда Фифи», он расправлялся с полицией («На посту!
», «Неправильные копы
»), супергероями («Курение вызывает кашель
»), кинематографистами («Реальность
») и прочими (не)героями времени.
Максимальная сатирическая раздробленность и разнонаправленность, собственно, и является суперсилой, казалось бы, устаревшей комедии нравов, способной (в теории) подружить читателей Мольера
или «Астерикса и Обеликса
», поклонников Луи де Фюнеса
, Тати и некоторых фильмов Дюпьё. Её сатирическое жало зачастую направлено вовнутрь общества: «Sуперкопы» иронизируют над отечественным мачизмом и бонвиванством, институтом звезд (Тони путают с Давидом Гетта
), зависимостью от соцсетей и стремлением знаменитостей местного разлива втюхать зрителям и подписчикам какой-нибудь бесполезный крем. Как всякая карикатура, фильм выглядит довольно неловко там, где изображает людей старшего поколения или загадочное мексиканское племя; впрочем, могут ли мир с такими непроходимыми героями населять более изящные шаржи?
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«SуперКопы: Миссия «Бабушка»
В отличие от могучих предшественников, «Sуперкопы» вряд ли подарят зрителям какие-то откровения или крылатые фразы — сегодня это в большей степени вотчина мемов, — однако и спасительный эффект наблюдения за чужой дуростью не стоит сбрасывать со счетов. Во-первых, глупость — не порок, во-вторых — иногда полезно в таком же разрезе посмотреть на себя.
«Superкопы: миссия «Бабушка»
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