«Будика — Королева воинов»: Ольга Куриленко и меч мести

«Будика — Королева воинов» Джесси Джонсона — костюмированный боевик, в котором Ольга Куриленко исполняет роль жены вероломно убитого правителя премени иценов. Сделавшись царицей, она собирает армию и возглавляет восстание против римлян. Рассказываем, чем эта картина, помимо актрисы главной роли, способна заинтересовать.
Британия, 60-е годы нашей эры. Племя иценов ведет относительно размеренную жизнь на формально принадлежащих ему, но на деле контролируемых римлянами плодородных землях на востоке острова. После гибели главы племени Прасутага (Клайв Станден
) правительницей иценов становится его вдова (Ольга Куриленко). Проблема в том, что римский император Нерон (Гарри Киртон
) запретил женщинам занимать какие-либо серьезные посты на управляемых им территориях («Нам не нужен кто-то вроде моей матери», — объясняет он свое решение). Новую правительницу иценов низвергают, ее саму и дочерей жестоко наказывают. В ответ она превращается в Будику, мстительную воительницу, поднимающую восстание против римлян.
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«Будика — Королева воинов»
Зритель, отправляющийся на «Будику» с намерением посмотреть историческую драму, рискует уйти с сеанса разочарованным или ошарашенным. Персонажи здесь говорят фразами, которые вряд ли были в ходу у живших две тысячи лет назад кельтов. Историки наверняка придерутся к тому, как на экране воспроизводят быт и костюмы; все остальные без сомнения обратят внимание на тот факт, что римляне в фильме представлены бесчеловечными монстрами, эдаким бесконечным источником токсичной маскулинности. Иценов же идеализируют: их поселение выглядит как утопическая колония хиппи, их взгляды кажутся на удивление прогрессивными.
Но на деле «Будика» не является историческим фильмом — и даже не особо им притворяется. Ленту довольно быстро сдает дар, полученный героиней от супруга, бронзовый меч, демонстрирующий магические свойства. Лезвие оказывается прочнее и острее стальных клинков, перемещается в пространстве, подчиняясь воле Будики, и издает таинственный гул, когда оказывается у нее в руках. Это оружие дает понять, что данная картина о существовавшей в действительности героине задумывалась как фэнтезийная история — то есть как сказка, пускай и жестокая, кровожадна, полная сцен пугающе убедительного насилия.
Эмоциональным стержнем этой сказки является сыгравшая Будику Ольга Куриленко; история взаимоотношений ее героини с дочерьми — необходимый драматический элемент, без которого фильм, наверно, развалился бы на отдельные экшн-сцены (пускай и довольно неплохо снятые). Куриленко вряд ли впечатлит аудиторию выдающейся актерской игрой, зато ее трансформации наверняка останутся в памяти надолго. Из жены и матери, неумело орудующей деревянным мечом во время игры с детьми, она превращается в грозную воительницу, безжалостно крошащую римлян. Ближе к финалу есть эпизод, где Будика в готическом макияже пьет что-то из черепа поверженного врага; такой вы Куриленко точно еще не видели. Понятно, что этот эпизод — трюк, но он работает, образ вышел ярким, запоминающимся.
Тут будет уместно вспомнить, что в качестве режиссера и сценариста над «Будикой» работал Джесси Джонсон, бывший каскадер и постановщик трюков (в этом амплуа он принимал участие в создании лент «Миссия: невыполнима 3
», «Звездный десант
» и «Терминатор 3
»). Поэтому не стоит удивляться тому факту, что новая картина — тоже, в общем-то, трюк, суть которого, если коротко, в следующем: Джонсон, очевидно, был стеснен в средствах, но сумел-таки снять боевик с костюмами, добротными экшн-сценами, впечатляющими видами (ближе к финалу для зрителей припасли восход солнца, который можно охарактеризовать разве что как «ослепительный») и харизматичной героиней в центре. Главный враг «Будики» — ожидания. Не стоит ждать, что работа Джонсона окажется серьезной исторической лентой или эпическим фэнтезийным полотном, способным соперничать с «Властелином колец», но эта экскурсия в полусказочную Британию может оказаться для вас вполне увлекательной.
«Будика — Королева воинов»
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