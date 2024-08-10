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«Будика — Королева воинов»: Ольга Куриленко и меч мести

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10 августа 2024
«Будика — Королева воинов» Джесси Джонсона — костюмированный боевик, в котором Ольга Куриленко исполняет роль жены вероломно убитого правителя премени иценов. Сделавшись царицей, она собирает армию и возглавляет восстание против римлян. Рассказываем, чем эта картина, помимо актрисы главной роли, способна заинтересовать.

«Будика — Королева воинов»: Ольга Куриленко и меч мести

Британия, 60-е годы нашей эры. Племя иценов ведет относительно размеренную жизнь на формально принадлежащих ему, но на деле контролируемых римлянами плодородных землях на востоке острова. После гибели главы племени Прасутага (Клайв Станден) правительницей иценов становится его вдова (Ольга Куриленко). Проблема в том, что римский император Нерон (Гарри Киртон) запретил женщинам занимать какие-либо серьезные посты на управляемых им территориях («Нам не нужен кто-то вроде моей матери», — объясняет он свое решение). Новую правительницу иценов низвергают, ее саму и дочерей жестоко наказывают. В ответ она превращается в Будику, мстительную воительницу, поднимающую восстание против римлян.

Смотреть онлайн «Будика — Королева воинов»
Зритель, отправляющийся на «Будику» с намерением посмотреть историческую драму, рискует уйти с сеанса разочарованным или ошарашенным. Персонажи здесь говорят фразами, которые вряд ли были в ходу у живших две тысячи лет назад кельтов. Историки наверняка придерутся к тому, как на экране воспроизводят быт и костюмы; все остальные без сомнения обратят внимание на тот факт, что римляне в фильме представлены бесчеловечными монстрами, эдаким бесконечным источником токсичной маскулинности. Иценов же идеализируют: их поселение выглядит как утопическая колония хиппи, их взгляды кажутся на удивление прогрессивными.

«Будика — Королева воинов»: Ольга Куриленко и меч мести

Но на деле «Будика» не является историческим фильмом — и даже не особо им притворяется. Ленту довольно быстро сдает дар, полученный героиней от супруга, бронзовый меч, демонстрирующий магические свойства. Лезвие оказывается прочнее и острее стальных клинков, перемещается в пространстве, подчиняясь воле Будики, и издает таинственный гул, когда оказывается у нее в руках. Это оружие дает понять, что данная картина о существовавшей в действительности героине задумывалась как фэнтезийная история — то есть как сказка, пускай и жестокая, кровожадна, полная сцен пугающе убедительного насилия.

Эмоциональным стержнем этой сказки является сыгравшая Будику Ольга Куриленко; история взаимоотношений ее героини с дочерьми — необходимый драматический элемент, без которого фильм, наверно, развалился бы на отдельные экшн-сцены (пускай и довольно неплохо снятые). Куриленко вряд ли впечатлит аудиторию выдающейся актерской игрой, зато ее трансформации наверняка останутся в памяти надолго. Из жены и матери, неумело орудующей деревянным мечом во время игры с детьми, она превращается в грозную воительницу, безжалостно крошащую римлян. Ближе к финалу есть эпизод, где Будика в готическом макияже пьет что-то из черепа поверженного врага; такой вы Куриленко точно еще не видели. Понятно, что этот эпизод — трюк, но он работает, образ вышел ярким, запоминающимся.

«Будика — Королева воинов»: Ольга Куриленко и меч мести

Тут будет уместно вспомнить, что в качестве режиссера и сценариста над «Будикой» работал Джесси Джонсон, бывший каскадер и постановщик трюков (в этом амплуа он принимал участие в создании лент «Миссия: невыполнима 3», «Звездный десант» и «Терминатор 3»). Поэтому не стоит удивляться тому факту, что новая картина — тоже, в общем-то, трюк, суть которого, если коротко, в следующем: Джонсон, очевидно, был стеснен в средствах, но сумел-таки снять боевик с костюмами, добротными экшн-сценами, впечатляющими видами (ближе к финалу для зрителей припасли восход солнца, который можно охарактеризовать разве что как «ослепительный») и харизматичной героиней в центре. Главный враг «Будики» — ожидания. Не стоит ждать, что работа Джонсона окажется серьезной исторической лентой или эпическим фэнтезийным полотном, способным соперничать с «Властелином колец», но эта экскурсия в полусказочную Британию может оказаться для вас вполне увлекательной.

«Будика — Королева воинов»

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«Будика — Королева воинов»: Ольга Куриленко и меч мести фотографии
«Будика — Королева воинов»: Ольга Куриленко и меч мести фотографии
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