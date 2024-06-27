Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Папаша в бегах»: Ну что тебе сказать про Когалым?

Спутник телезрителя >>
27 июня 2024
«Папаша в бегах» — комедия с северным колоритом, в которой инфантильный сибиряк Анатолий (Михаил Тройник) и беспризорный подросток Николай (Ярослав Могильников) пытаются добраться до города с романтично-зловещим названием Когалым. С языка хантов оно переводится как «гиблое место», и это наилучшая точка, где можно спрятаться от житейских проблем: оба героя истории от чего-то бегут. Дебютный художественный фильм Алексея Южакова не может похвастаться шутками «на разрыв» или оригинальностью истории, но, тем не менее, тюменское региональное кино подкупает своей искренностью.

Кадр из фильма Папаша в бегах

Такое чувство, что Когалым — это что-то вроде российского Сайлент Хилла. Или, чем черт не шутит, Твин Пикса. Каждый раз, когда герои «Папаши в бегах» произносят это волшебное название, на их лицах появляется печать тревоги и какого-то мистического переживания. Ну а как иначе, ведь на языке местного народа «Когалым» не означает ничего хорошего. Это болото, топь, недружелюбное место. Простому человеку в Когалыме делать нечего, сюда едут «за надом», как в паломничество. В прокуренном тамбуре поезда как раз встречаются два героя, которым позарез нужно оказаться в «гиблом месте» на окраине цивилизации. Тридцатилетний Анатолий (Тройник) едет работать вахтовиком. Подросток Коля (Могильников) гнет пальцы и всеми силами пытается походить на маститого вора. Фарту масти, то-сё — он едет в Когалым, чтобы примкнуть к банде авторитета Бати (Кирилл Полухин). Ну и крутиться как-то, подворовывая кошельки у зазевавшихся нефтяников.

Фото: Поезд на вахту: как прошла московская премьера «Папаши в бегах» Алексея Южакова
Тут же Коля «монетизирует» знакомство с Анатолием: мастерски подрезает его часы и исчезает где-то в плацкартном чистилище. Короткая погоня в тесных проходах, подоспевший наряд полиции ловит беспризорника за шкирку. Но Коля не так прост, он тут же объявляет присутствующим, что Анатолий — маньяк, похитивший ребенка из семьи и, очевидно, готовящийся сотворить с ним что-то страшное. В образовавшемся бедламе оба пассажира покидают поезд, и теперь их путь до Когалыма продолжится пешком, автостопом, на оленях и моторных лодках. «Папаша в бегах» — классический пример фильма жанра роуд-муви, только в природных декорациях Крайнего Севера. Все по канону, от нелепых дорожных приключений — встречи с медведем и одичавшим егерем (Михаил Орлов) — до дышащей в спину полиции, возглавляемой инспекторшей по делам несовершеннолетних (Анна Уколова). Ее образ, СМЕРШевская портупея и тирольская шляпа, один из визуальных гэгов фильма. Причем действительно забавный, на контрасте с безликими стражами порядка, исполняющими свой долг до идиотского самозабвенно.

Кадр из фильма Папаша в бегах

«Папаша в бегах» — художественный дебют режиссера Алексея Южакова, ранее ставившего документальные фильмы («Театр. Только по любви», «Сценарии жизни»), а также написавшего сценарий к одной из новелл восьмых «Ёлок» (субъективно — совершенно нестыдной, особенно в сравнении с прочим наполнением альманаха). За производство картины отвечала тюменская команда кинематографистов, собирали проект «с миру по нитке». Так что речь идет о подлинно региональном кино, институт которого в России уже много лет призывают построить, но почему-то все еще не могут. Фильм Южакова как раз и демонстрирует жизнеспособность локального кинопроизводства: оказывается, снять небольшую, но вполне самодостаточную комедию можно не только в Москве, Петербурге и Якутске. Тут дело даже не в деньгах, а в энтузиазме и желании. Хвала техническому прогрессу, делать хорошую «зрительскую» картинку сегодня могут не только многомиллионные продакшны: для хорошей сцены сгодятся недорогой коптер, добытый по случаю Steadicam и пара экшн-камер. Компьютерная графика и вовсе блажь — она нужна тем, у кого леса некрасивые. Сибирский биом же без какого-либо цифрового грима выглядит восхитительно. Что ни кадр, то открытка, так и просится стать скринсейвером на мониторе.

Смотреть онлайн «Папаша в бегах»
Сказать то же о сценарии, увы, не выйдет — за пустяковыми комедийными клише скрывается многократно виданная, частично позаимствованная и совершенно точно не оригинальная история. И дело тут не только в том, что любое «дорожное приключение» невольно стремится процитировать «Самолетом, поездом и автомобилем» или «Человека дождя». Одолженные сюжетные тропы сидят в самих героях, которые, конечно же, срываются в вояж до Когалыма не просто так. Взрослый, но толком не повзрослевший Толя оказывается в злополучном тамбуре из-за своего страха стать отцом — его жена Алена (Ирина Горбачева) вот-вот родит, вот супруг и решает сбежать подальше из дома, испугавшись надвигающейся ответственности (получается реверсивный «Впритык»). У него, дескать, генетическая предрасположенность быть отвратительным родителем. А маленький бандит на поверку оказывается всего лишь недолюбленным ребенком с ворохом сиротских комплексов (отражение сюжета «Охоты на дикарей»). Простая, как рубанок, формула: встретились два одиночества и научили друг друга чему-то хорошему, по дороге отмочив несколько шуток и попав в пяток нелепых ситуаций.

Кадр из фильма Папаша в бегах

Тем не менее, «Папаша в бегах» является тем случаем, когда хлипкий, да чего уж — условный, сюжет становится досадным недостатком, который, к счастью, не перечеркивает достоинств кино. В первую очередь, это семейное, и стабильно забавное приключение, которому особый смысл придают актерские работы. Михаил Тройник вернулся к амплуа сомневающегося отца, продолжая линию, начатую несколько лет назад странненьким, гипнотизирующим фильмом «Хандра» Алексея Камынина. Ярослав Могильников, недавно очень ярко появившийся в «Слове пацана» — неожиданное, но приятное открытие и потенциально один из самых востребованных молодых артистов. Но самое главное достоинство проекта — неожиданный взгляд на идею «новой искренности», которой российское кино так наслаждается в последние годы. Зритель уже в полной мере погрузился в деконструкцию женских стереотипов («Я худею», «Чики», «Хэппи энд»). Теперь у него появилась возможность рассмотреть обратную сторону мифа о «суровых сибиряках», которые в перерывах между вахтами также могут переживать панические атаки и экзистенциальные кризисы. «Мужики говорят, что у них нет депрессии...» А потом молча собирают вещи и уезжают в Когалым. Название у города и вправду волшебное: один раз услышишь, и хочется повторять бесконечно.

«Папаша в бегах»

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Поезд на вахту: Михаил Тройник, Юлия Пересильд и Ася Резник
«Реальные пацаны против зомби»: Мертвяк по имени Колян
«Одна шестая»-2023: Фестиваль в Екатеринбурге променял танки на чувства
«Скорый «Москва-Россия»: Мы умеем всяко! Гори, волосяка!
Поиск по меткам
КомедияМаксим ГревцевРоссийские фильмыроуд-муви
персоны
Ирина ГорбачёваЯрослав МогильниковМихаил Орлов (II)Кирилл ПолухинМихаил ТройникАнна УколоваАлексей Южаков
фильмы
ВпритыкОхота на дикарейПапаша в бегах

фотографии >>
Кадр из фильма "Папаша в бегах"
Кадр из фильма "Папаша в бегах"
Кадр из фильма "Папаша в бегах"
Кадр из фильма "Папаша в бегах"
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Михаил Пекцоркин
Актёр Михаил Пекцоркин погиб в зоне специальной военной операции.
Анхель Гутьеррес
22 июня ушёл из жизни актёр Анхель Гутьеррес.

День рождения >>

Ростислав Бершауэр
Виталий Бредихин
Инна Выходцева
Светлана Зельбет
Андрей И
Евгения Мельникова
Семён Морозов
Павел Харланчук
Борис Хмельницкий
Изабель Аджани
Эд Вествик
Кристиан Кейн
Эмма Лахана
Богуслав Линда
Мэттью Льюис
Тоби Магвайр
все родившиеся 27 июня >>

Афиша кино >>

Тёмные воды
драма, триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2002
Челюсти. Кровавый риф
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Клуб Зеро
трагикомедия, триллер
Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Франция, 2023
Драйвер
боевик, триллер
Великобритания, 2023
Фолия
драма
Австрия, Франция, Италия, Гонконг, 2023
Остров Черепа
триллер, фильм ужасов
Франция, 2024
Резервная копия
драма, криминальный фильм, научная фантастика, триллер
Польша, Сербия, Словакия, Чехия, 2023
Синистер. Пожиратель душ
триллер, фильм ужасов
Франция, 2024
Сирокко из страны ветров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Франция, 2023
Уикенд с родителями
драма, комедия
Дания, 2022
Бывший в помощь
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Горизонты: Часть 1
вестерн, драма
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram