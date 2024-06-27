«Папаша в бегах»: Ну что тебе сказать про Когалым?

«Папаша в бегах» — комедия с северным колоритом, в которой инфантильный сибиряк Анатолий (Михаил Тройник) и беспризорный подросток Николай (Ярослав Могильников) пытаются добраться до города с романтично-зловещим названием Когалым. С языка хантов оно переводится как «гиблое место», и это наилучшая точка, где можно спрятаться от житейских проблем: оба героя истории от чего-то бегут. Дебютный художественный фильм Алексея Южакова не может похвастаться шутками «на разрыв» или оригинальностью истории, но, тем не менее, тюменское региональное кино подкупает своей искренностью.
Такое чувство, что Когалым — это что-то вроде российского Сайлент Хилла
. Или, чем черт не шутит, Твин Пикса
. Каждый раз, когда герои «Папаши в бегах» произносят это волшебное название, на их лицах появляется печать тревоги и какого-то мистического переживания. Ну а как иначе, ведь на языке местного народа «Когалым» не означает ничего хорошего. Это болото, топь, недружелюбное место. Простому человеку в Когалыме делать нечего, сюда едут «за надом», как в паломничество. В прокуренном тамбуре поезда как раз встречаются два героя, которым позарез нужно оказаться в «гиблом месте» на окраине цивилизации. Тридцатилетний Анатолий (Тройник) едет работать вахтовиком. Подросток Коля (Могильников) гнет пальцы и всеми силами пытается походить на маститого вора. Фарту масти, то-сё — он едет в Когалым, чтобы примкнуть к банде авторитета Бати (Кирилл Полухин
). Ну и крутиться как-то, подворовывая кошельки у зазевавшихся нефтяников.
Фото:
Поезд на вахту: как прошла московская премьера «Папаши в бегах» Алексея Южакова
Тут же Коля «монетизирует» знакомство с Анатолием: мастерски подрезает его часы и исчезает где-то в плацкартном чистилище. Короткая погоня в тесных проходах, подоспевший наряд полиции ловит беспризорника за шкирку. Но Коля не так прост, он тут же объявляет присутствующим, что Анатолий — маньяк, похитивший ребенка из семьи и, очевидно, готовящийся сотворить с ним что-то страшное. В образовавшемся бедламе оба пассажира покидают поезд, и теперь их путь до Когалыма продолжится пешком, автостопом, на оленях и моторных лодках. «Папаша в бегах» — классический пример фильма жанра роуд-муви, только в природных декорациях Крайнего Севера. Все по канону, от нелепых дорожных приключений — встречи с медведем и одичавшим егерем (Михаил Орлов
) — до дышащей в спину полиции, возглавляемой инспекторшей по делам несовершеннолетних (Анна Уколова
). Ее образ, СМЕРШевская портупея и тирольская шляпа, один из визуальных гэгов фильма. Причем действительно забавный, на контрасте с безликими стражами порядка, исполняющими свой долг до идиотского самозабвенно.
«Папаша в бегах» — художественный дебют режиссера Алексея Южакова, ранее ставившего документальные фильмы («Театр. Только по любви»
, «Сценарии жизни»
), а также написавшего сценарий к одной из новелл восьмых «Ёлок»
(субъективно — совершенно нестыдной, особенно в сравнении с прочим наполнением альманаха). За производство картины отвечала тюменская команда кинематографистов, собирали проект «с миру по нитке». Так что речь идет о подлинно региональном кино, институт которого в России уже много лет призывают построить, но почему-то все еще не могут. Фильм Южакова как раз и демонстрирует жизнеспособность локального кинопроизводства: оказывается, снять небольшую, но вполне самодостаточную комедию можно не только в Москве, Петербурге и Якутске. Тут дело даже не в деньгах, а в энтузиазме и желании. Хвала техническому прогрессу, делать хорошую «зрительскую» картинку сегодня могут не только многомиллионные продакшны: для хорошей сцены сгодятся недорогой коптер, добытый по случаю Steadicam и пара экшн-камер. Компьютерная графика и вовсе блажь — она нужна тем, у кого леса некрасивые. Сибирский биом же без какого-либо цифрового грима выглядит восхитительно. Что ни кадр, то открытка, так и просится стать скринсейвером на мониторе.
Смотреть онлайн
«Папаша в бегах»
Сказать то же о сценарии, увы, не выйдет — за пустяковыми комедийными клише скрывается многократно виданная, частично позаимствованная и совершенно точно не оригинальная история. И дело тут не только в том, что любое «дорожное приключение» невольно стремится процитировать «Самолетом, поездом и автомобилем»
или «Человека дождя»
. Одолженные сюжетные тропы сидят в самих героях, которые, конечно же, срываются в вояж до Когалыма не просто так. Взрослый, но толком не повзрослевший Толя оказывается в злополучном тамбуре из-за своего страха стать отцом — его жена Алена (Ирина Горбачева
) вот-вот родит, вот супруг и решает сбежать подальше из дома, испугавшись надвигающейся ответственности (получается реверсивный «Впритык»
). У него, дескать, генетическая предрасположенность быть отвратительным родителем. А маленький бандит на поверку оказывается всего лишь недолюбленным ребенком с ворохом сиротских комплексов (отражение сюжета «Охоты на дикарей»
). Простая, как рубанок, формула: встретились два одиночества и научили друг друга чему-то хорошему, по дороге отмочив несколько шуток и попав в пяток нелепых ситуаций.
Тем не менее, «Папаша в бегах» является тем случаем, когда хлипкий, да чего уж — условный, сюжет становится досадным недостатком, который, к счастью, не перечеркивает достоинств кино. В первую очередь, это семейное, и стабильно забавное приключение, которому особый смысл придают актерские работы. Михаил Тройник вернулся к амплуа сомневающегося отца, продолжая линию, начатую несколько лет назад странненьким, гипнотизирующим фильмом «Хандра» Алексея Камынина
. Ярослав Могильников, недавно очень ярко появившийся в «Слове пацана»
— неожиданное, но приятное открытие и потенциально один из самых востребованных молодых артистов. Но самое главное достоинство проекта — неожиданный взгляд на идею «новой искренности», которой российское кино так наслаждается в последние годы. Зритель уже в полной мере погрузился в деконструкцию женских стереотипов («Я худею»
, «Чики»
, «Хэппи энд»
). Теперь у него появилась возможность рассмотреть обратную сторону мифа о «суровых сибиряках», которые в перерывах между вахтами также могут переживать панические атаки и экзистенциальные кризисы. «Мужики говорят, что у них нет депрессии...» А потом молча собирают вещи и уезжают в Когалым. Название у города и вправду волшебное: один раз услышишь, и хочется повторять бесконечно.
«Папаша в бегах»
обсуждение >>