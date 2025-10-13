Кино-Театр.Ру
«Немая ярость»: Вместо тысячи слов

13 октября 2025
На ТВ покажут фильм Джона Ву «Немая ярость», в котором немой Юэль Кинаман сражается с бандитами, убившими его сына. Дмитрий Соколов рассказывает подробности о первом за двадцать лет голливудском проекте легендарного мастера боевиков.

Брайан Годлок (Юэль Кинаман) — муж и отец, жизнь которого внезапно рушится после того как его малолетний сын погибает во время уличной перестрелки. Брайан, тоже попавший под пули, чудом выживает, но тяжелое ранение в горло делает его немым. Выйдя из больницы, безутешный отец решает во что бы то ни стало найти и покарать преступников, убивших его ребенка, после чего начинает методично готовить масштабный план мести.

Смотреть онлайн «Немая ярость» Джона Ву
Джон Ву получил известность в 1980-е благодаря гонконгским криминальным боевикам «Право на жизнь», «Наемный убийца» и «Пуля в голове», в которых филигранно сочетались стильные перестрелки, драма и литры крови. А в 1990-х Ву перебрался в Голливуд, где закрепил репутацию мастера экшна, сняв «Без лица», «Трудную мишень» и сиквел «Миссия: невыполнима». Правда, уже в середине 2000-х Ву вернулся в Азию, занявшись постановкой дорогостоящих исторических боевиков («Битва у Красной скалы», «Власть убийц»), так что «Немая ярость» стала для него возвращением на американский рынок. И в целом камбэк получился достойным: перед нами бесхитростный, но красиво снятый боевик, удерживающий внимание от первого до последнего кадра.

При этом, ключевая особенность «Немой ярости» — практически полное отсутствие диалогов — отнюдь не делает историю малопонятной или нереалистичной. С помощью выверенного монтажа, записок и сообщений в мессенджерах Ву легко показывает не только основные детали сюжета, но и умудряется проводить в фильме неплохую драматическую линию, связанную с распадом семьи главного героя. Кинаман отлично справился с ролью сломленного отца, который обретает смысл жизни в поиске и наказании виновных. Избегая диалогов, Ву максимально сосредотачивается на одном из важнейших принципов кинематографа: показывать, а не рассказывать.

В первой половине «Немой ярости» изображается процесс восстановления Брайана после трагедии, а также его планомерная работа по выслеживанию убийц сына: изнурительные тренировки, обучение стрельбе и обращению с холодным оружием, поиски нужных людей — сценарий насыщен повседневными заботами, добавляющими убедительности даже клишированному сюжету. На достоверность работает и то, что Ву постоянно подчеркивает уязвимость главного героя: перед нами не прожженный гангстер, бывший спецназовец или мастер боевых искусств, но обычный человек, который день за днем оттачивает свои силы, чтобы на равных сразиться с опасными врагами.

А когда Брайан выходит на злые улицы, «Немая ярость» превращается из триллера в зубодробительный боевик, наполненный изобретательным насилием. Мститель-одиночка расстреливает наркодельцов, спасает полицейских посреди перестрелки, гоняет на бронированной машине и вершит возмездие с нарастающей яростью. Оформлен этот фестиваль кровопролития на редкость разнообразно: помимо смачных драк и перестрелок в фирменном для Ву рапиде, есть мощный эпизод, снятый одним длинным кадром, в котором израненный Кинаман взбирается по бесконечной лестнице, расстреливая толпы бандитов из дробовика. Без финальной драки тоже не обойдется, причем операторская работа в этой сцене остроумно обыгрывает рождественскую тему. Обилие крови, грохот выстрелов и груды мертвых тел порой напоминают о лучших гонконгских фильмах Ву вроде «Круто сваренных», или первых частей франшизы «Право на жизнь» хотя в «Немой ярости» степень правдоподобия все-таки повыше.

Фильм при этом не претендует на какой-то масштабный социальный комментарий или, тем более, драматический потенциал. Город, в котором разворачивается история, выглядит не более чем декорацией для боевых действий, и кажется населенным в основном разного рода преступным отребьем, за которым безуспешно охотится полиция. Да и о какой-то глубокой психологической проработке персонажей здесь речи не идет. Отношения в семье Годлоков показаны схематично, а все персонажи кроме Брайана выглядят как слегка замаскированные сюжетные функции. Но подобная расстановка акцентов лишь подчеркивает достоинства фильма, который в первую очередь остается бескомпромиссным и динамичным боевиком о жажде мести.

Дмитрий А. Мишин   13.10.2025 - 22:41
Кровавая баня, как ещё назвать фильм. Молчаливая рубка. читать далее>>
Сокельников Иван   30.11.2023 - 00:39
Джон Вк реально один из главных режиссёров кинематографа. "Крутосваренные" смотрел раза три. Сцена перестрелок в больнице вообще гениальная читать далее>>
Виталий Пекарев   29.11.2023 - 19:49
Офигеть, я даже не надеялся, что Джон Ву сделает новый боевик для США. Посмотрел трейлер это конечно восторг. Уверен, что перестрелки будут ничем не хуже, чем в Джоне Уике. читать далее>>
