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«Тёща»: Давай поменяемся!

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27 января 2024
Новый 2024 год в российском прокате начался практически за месяц до календарного: в конце ноября комедия «Тёща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым, которые под не прекращающихся по телевизору «Чародеев» и «Иронию судьбы» неожиданно меняются телами и, соответственно, ролями. Строгая вечно всё контролирующая тёща и рохля-зять, который в надежде на запуск стартапа подрабатывает курьером, чтобы хоть как-то обеспечить беременную жену в исполнении Настасьи Самбурской. Кто же кого переиграет перед боем курантов?

«Тёща»: Давай поменяемся!

Ольга Николаевна (Гузеева) – женщина вполне счастливой, что не очень характерно для России, судьбы. Заслуженный работник ЖЭКа, она и в нынешние времена руководит уже каким-то «Жилищником» спального московского района, живет с мужем Романом Павловичем (Александр Лыков) – между прочим, музыкантом, хоть и похоронного оркестра. Да и тихая дочь Варя (Самбурская) наконец должна порадовать внуком или внучкой. В общем, дом – полная чаша. Если бы не одно «но»: зять Виктор (Харламов) — практически безработный, лишь грезящий о каком-то странноватом стартаперском (или старперском?) проекте. И на него прилежная Варя променяла такого хорошего и влюбленного в нее с детства «мальчика» (Никита Тарасов), который всё еще не теряет надежды: даже зимой находит редкие пионы для неудавшейся возлюбленной и шубу из ЦУМа для пусть и не тёщи, но практически «крестной матери» Ольги Николаевны, когда-то давшей ему пинок, чтобы он пошел зарабатывать на криптовалюте. У Ольги Николаевны есть даже подруга (Анна Уколова), с которой они вместе фанатеют от Стаса Михайлова. В общем, жизнь удалась и пора бы достойно встретить юбилей.

Читать «Любовь-морковь: Восстание машин» — новая глава комедии об обмене телами
Не повезло только с датой рождения: прямо перед новогодними праздниками, когда, как известно, все, даже самые ужасные желания, сбываются. Вот и юбилейное застолье, так любовно приготовленное безропотной Варей, превращается в фарс. Ольга Николаевна вместе с подружкой то и дело гнобят нерадивого Виктора, который опоздал на праздничный ужин, да еще и в подарок привез несуразного «импортного» кота. Хозяйка вечера, хоть и коллекционер фигурок этого животного, но столь дешевого подарка не ожидала. К тому же не умеющий пить зять после пары рюмок устраивает скандал. Присказка «вот бы ты оказался на моем месте» утром волшебным образом сбывается: пылающие взаимной ненавистью теща и зять меняются телами. И это перед Новым годом, где Виктору еще нужно сходить на питчинг стартаперов, а Ольге Николаевне — наконец поставить во дворе ёлку, денег на которую в бюджете уже давно нет.

«Тёща»: Давай поменяемся!

«Тёща», конечно, не претендует на новое слово в кинематографе — или даже среди стандартных новогодних комедий: она вся словно сделана из заимствований – о перемене тел, мест, реплик и шуток. Таких неловкостей создатели фильма не боятся, а, напротив, их подчеркивают: и портретом молодой Ольги Николаевны, так схожей с Ларисой Огудаловой из «Жестокого романса», и обсуждаемой схожестью Виктора с собакой (особенно — бульдогом), и даже не единожды повторяемой «свёклой» с всегда ударной «ё», а не «свеклой», с которой одна из героинь путает название фильма «Любовь-морковь».

Смотреть онлайн «Служебный роман» с Ларисой Гузеевой
Главным в «Тёще», конечно, является дуэт Ларисы Гузеевой и Гарика Харламова. Последний с 2019 года в запрещенных теперь соцсетях очень любил выкладывать куски из передачи «Давай поженимся!», чем привлек многомиллионную аудиторию, которая интересовалась не только комиком, но и его теперь уже партнершей по фильму. Для Харламова «Тёща» – первый столь большой опыт работы в кино, где нужно играть не самого себя. До этого у него всё же были в основном скетчкомы или комедии, где он так или иначе воплощал пришедший со сцены Comedy Club образ. Видимо, по этой причине и в «Тёще» Харламов не обходится без переигрывания, которое особенно заметно в партнерстве с Гузеевой. Хоть та и давно и не появлялась на киноэкранах именно в актерской ипостаси, тем более в комедийном амплуа, но последнее вообще, кажется, создано для Гузеевой: она органично выглядит и в образе утрированной мамы-диктаторши, и вдруг оказавшегося в женском теле неудачливого мужика-стартапера.

«Тёща»: Давай поменяемся!

Режиссером на «Тёще» работал Аскар Узабаев, снявший в Казахстане уже две части похожей семейной комедии – только о противостоянии свекрови и невестки. Конфликт зятя и тещи, конечно, тоже можно назвать в этом смысле универсальным, но новый фильм выходит за его пределы. Это главным образом фильм о разнице поколений. Причем не трудных подростков, бумеров и зумеров, а тех, кто может поговорить, и тех, кто не способен к личному, искреннему разговору. Ольга Николаевна – как раз из последних. Однако её неспособность к нормальной артикуляции проблем вовсе не означает отсутствие эмпатии и любви – не только к детям, но и их будущим семьям. Нужно просто понять и простить. Ну или хотя бы несколько дней пожить именно их жизнью.


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обсуждение >>
№ 6
Ulitushka   5.12.2023 - 14:50
Какая из Анны Уколовой подружка Ларисе Гузеевой! Она моложе на 19 лет! читать далее>>
№ 5
kinapson   3.12.2023 - 22:54
Чего-то, как я успел заметить, постоянно штампуется два сюжета. Путешествие в прошлое и прыжки в тела друг друга. Не надоело? читать далее>>
№ 4
роза николаева   2.12.2023 - 20:09
на первой фотографии лариса гузеева очень похожа на шеннен доэрти читать далее>>
№ 3
Виталий Пекарев   2.12.2023 - 04:19
Мне почему-то показалось, что фильм немного душный. Всё в стиле привычных комедий, аля "Горько" и тому подобное. Судя по отзывам, я ошибаюсь читать далее>>
№ 2
Сокельников Иван   2.12.2023 - 02:53
Фильм получился реально хороший, таких простых комедий не выходило давно. Не увидел низкого юмора и по настоящему смеялся:) читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Жестокий романсИрония судьбы, или С лёгким паром!Любовь-морковьТёщаЧародеи

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