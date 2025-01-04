«Кентервильское привидение»: Призрак дома Отисов

На телеканале СТС покажут британский мультфильм «Кентервильское привидение» по одноименной готической сказке Оскара Уайльда. Одним из исполнительных продюсеров проекта стал давний поклонник творчества писателя Стивен Фрай, который в и подарил голос привидению. В российской версии сэр Кентервиль говорит голосом Гарика Харламова, а девочку, которая заводит с ним дружбу, озвучивает блогер Милана Некрасова.
Семья американцев Отисов покупает старинный английский особняк, где, по слухам, уже 300 лет живет призрак первого владельца – Саймона Кентервиля, убившего жену, но так и не нашедшего покой. Дом украшают портреты всех сведенных с ума нечистой силой жильцов, однако это вовсе не смущает прагматичных Отисов, мнящих себя людьми современными и давно не верящими во всякую потустороннюю чепуху. Пока однажды ночью сэр Саймон всё-таки не решается выйти на охоту.
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План по выселению новых обителей призраку не так-то легко выполнить. Он вообще переживает кризис средней вечности: пугает людей уже 300 лет, и вот вдруг его вообще перестали бояться. Скорее, он то и дело испытывает неподдельный испуг: то миссис Отис выйдет в самый драматический момент в зеленой маске для лица, то готовящиеся к Хэллоуину американцы соорудят ночью из тыквы действительно пугающее существо с горящими глазами, то хулиганистые близнецы дадут отпор старику-призраку, да еще и поглумятся ему вслед. Последняя надежда Саймона – Вирджиния, тоже, как и он, переживающая непростые времена и не способная найти себя, оставшись без прежних друзей по новой прописке. Душевный разговор о временах, нравах и разнице поколений превращает Саймона и Вирджинию в настоящих друзей, так что теперь каждый из них готов помочь другому преодолеть кризис и отпустить обиды прошлого и настоящего.
Это «Кентервильское привидение
» должно было выйти почти 10 лет назад – именно тогда Стивен Фрай
написал в теперь уже запрещенном в РФ твиттере, что работает вместе с Хью Лори
над мультфильмом по Уайльду. Фрай – большой фанат творчества ирландского писателя и поэта. Сыграл его в байопике
, вышедшем четверть века назад, и выпустил книгу с комментариями сказок Уайльда, где сам осовременивал «Кентервильское привидение». Несмотря на долгую работу над этим анимационным проектом, в нем заметно главное: он сделан с безусловным уважением к первоисточнику и огромной любовью к его автору.
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«Кентервильское привидение»
В качестве режиссеров над картиной работали почти дебютанты – Ким Бердон
и Роберт Чандлер
(последний продюсировал несколько анимационных фильмов, в том числе недавнего «Изумительного Мориса
»). Так что с художественной точки зрения, конечно, картину нельзя назвать идеальной: чувствуется в ней и то, что создавалась она на протяжении долгого времени. Верх над изображением большую часть хронометража берут остроумные диалоги, основанные на произведении Уайльда и отражающие не только разницу поколений, но и менталитета британцев с американцами. Последнее и по сей день остается если не актуальным, то всегда забавным: недаром и сам писатель был неким связующим звеном между США, куда он отправился в 1880-е, и Великобританией, где по приезду и написал «Кентервильское привидение».
Однако к финалу мультфильм, несмотря на его долгую и сложную судьбу, всё-таки может удивить не только детей, на которых действует мягким, почти психотерапевтическим повествованием, нацеленным побороть страхи неведомого. Миндальное дерево из предсказания тут становится садом, расцветшим практически на границе смерти и жизни. Там и происходит не менее увлекательная финальная битва: нет, не добра со злом, а обычных людей с призраками прошлого, которые наверняка есть у каждого.
«Кентервильское привидение»
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