«Триггер. Фильм»: Просто плохо

Полнометражный «Триггер. Фильм» – продолжение популярного сериала, в котором на протяжении двух сезонов психолог Артем Стрелецкий в исполнении Максима Матвеева провокационными методами пытался вылечить других, но так и не смог разобраться с собой. «Триггер. Фильм» мог бы стать прекрасным новогодним подарком для поклонников, однако оказался лишь вымученной попыткой заполнить эфирную пустоту в ожидании третьего сезона.
В темной-темной комнате собрались самые близкие люди Стрелецкого: отец (Игорь Костолевский
), сестра (Ангелина Стречина
), её парень и по совместительству помощник Артема Матвей (Владислав Тирон
), друг (Роман Маякин
), бывшая жена Даша (Светлана Иванова
) и неожиданно Лера (Виктория Маслова
), которая считалась мертвой, из-за чего Даша в конце второго сезона оказалась в тюрьме. Еще более внезапным оказывается появление следователя (Сергей Гилев
) и Николая Полторанина (Даниил Воробьев
) — брата погибшего клиента Стрелецкого, уверенного, что в смерти виноват психолог. Всем собравшимся Артем предлагает игру: загаданное слово нужно объяснять через другие, обязательно начинающиеся на букву «п». В принципе уже в этот момент – спустя всего лишь четыре минуты после начала фильма – приходит на ум самое известное и нецензурное слово на «п», максимально описывающее художественный уровень данной картины. К финалу становится понятно, что первое впечатление не врет, ну а пока «Психолог продает посетителям пойло» – так незатейливо начинается рассказ о попытках новой жизни Стрелецкого.
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«Триггер. Фильм»
Артем вместе с Кирюшей (Марк Юсеф
) – для тех, кто не знаком с сюжетными хитросплетениями «Триггера», назовем его сыном Даши – уезжает в небольшой приморский городок, чтобы прийти в себя после навалившихся бед и проблем. Там о прошлом Стрелецкого никто не знает, а он пытается забыть, устроившись на работу простым барменом. Владелец паба Никита (Анатолий Руденко
) — многодетный отец, который, в попытках пережить травму от смерти отца, совсем забросил родительские обязанности, поэтому его постоянно пилит жена (Полина Маликова
). Вдобавок к Никите приезжает сестра — детский психолог Майя (Ирина Старшенбаум
), с которой у Стрелецкого начинает стремительно развиваться роман. Есть, разумеется, одно «но»: в городок приезжает та самая «мертвая» Лера, которая хочет сблизиться с Кирюшей и в очередной раз напоминает Артему о невыносимом прошлом. Его психолог пока победить в настоящем не может.
«Триггер. Фильм
» – режиссерский дебют продюсера и автора идеи одноименного сериала Александры Ремизовой
, доказывающий, что профессия шоураннера ей подходит значительно больше. Полнометражное продолжение «Триггера» – бесконечный сеанс самотерапии Стрелецкого, от которого, очевидно, устает не только сам герой, но и старающийся в этой роли Максим Матвеев
. Остальным актерам без крепкой режиссерской руки погрузиться в столь графоманский материал намного сложнее: особенно новичкам в исполнении Руденко, Маликовой и Старшенбаум, чувствующим себя чужими в этой излишне психотерапевтической вселенной. Главное же, чего лишен полнометражный «Триггер» – собственно, провокационные сеансы Стрелецкого, как раз задающие драйв, за который сериал когда-то полюбили зрители.
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«Роль Стрелецкого повлияла на переосмысление жизненных обстоятельств»: интервью с Максимом Матвеевым
Полуторачасовая попытка Стрелецкого разобраться наконец не с пациентами, а с собой выглядит в прямом смысле удушающе натужной, а сценарная группа во главе с Андреем Цибульским
, который работает и над третьим сезоном, заставляет переживать – действительно ли «Триггеру» нужно продолжение? Бесконечное воскрешение мертвых и забытье живых, конечно, можно назвать фишкой сериала, как, впрочем, и большинства проектов компании «Среда», где когда-то и был запущен «Триггер», но в третьем сезоне хотелось бы получить всё-таки более энергичный и Провокационный Психологический Прием.
«Триггер. Фильм». Трейлер №2
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