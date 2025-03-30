Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Триггер. Фильм»: Просто плохо

Спутник телезрителя >>
30 марта 2025
Полнометражный «Триггер. Фильм» – продолжение популярного сериала, в котором на протяжении двух сезонов психолог Артем Стрелецкий в исполнении Максима Матвеева провокационными методами пытался вылечить других, но так и не смог разобраться с собой. «Триггер. Фильм» мог бы стать прекрасным новогодним подарком для поклонников, однако оказался лишь вымученной попыткой заполнить эфирную пустоту в ожидании третьего сезона.

«Триггер. Фильм»: Просто плохо

В темной-темной комнате собрались самые близкие люди Стрелецкого: отец (Игорь Костолевский), сестра (Ангелина Стречина), её парень и по совместительству помощник Артема Матвей (Владислав Тирон), друг (Роман Маякин), бывшая жена Даша (Светлана Иванова) и неожиданно Лера (Виктория Маслова), которая считалась мертвой, из-за чего Даша в конце второго сезона оказалась в тюрьме. Еще более внезапным оказывается появление следователя (Сергей Гилев) и Николая Полторанина (Даниил Воробьев) — брата погибшего клиента Стрелецкого, уверенного, что в смерти виноват психолог. Всем собравшимся Артем предлагает игру: загаданное слово нужно объяснять через другие, обязательно начинающиеся на букву «п». В принципе уже в этот момент – спустя всего лишь четыре минуты после начала фильма – приходит на ум самое известное и нецензурное слово на «п», максимально описывающее художественный уровень данной картины. К финалу становится понятно, что первое впечатление не врет, ну а пока «Психолог продает посетителям пойло» – так незатейливо начинается рассказ о попытках новой жизни Стрелецкого.

Смотреть онлайн «Триггер. Фильм»
Артем вместе с Кирюшей (Марк Юсеф) – для тех, кто не знаком с сюжетными хитросплетениями «Триггера», назовем его сыном Даши – уезжает в небольшой приморский городок, чтобы прийти в себя после навалившихся бед и проблем. Там о прошлом Стрелецкого никто не знает, а он пытается забыть, устроившись на работу простым барменом. Владелец паба Никита (Анатолий Руденко) — многодетный отец, который, в попытках пережить травму от смерти отца, совсем забросил родительские обязанности, поэтому его постоянно пилит жена (Полина Маликова). Вдобавок к Никите приезжает сестра — детский психолог Майя (Ирина Старшенбаум), с которой у Стрелецкого начинает стремительно развиваться роман. Есть, разумеется, одно «но»: в городок приезжает та самая «мертвая» Лера, которая хочет сблизиться с Кирюшей и в очередной раз напоминает Артему о невыносимом прошлом. Его психолог пока победить в настоящем не может.

«Триггер. Фильм»: Просто плохо

«Триггер. Фильм» – режиссерский дебют продюсера и автора идеи одноименного сериала Александры Ремизовой, доказывающий, что профессия шоураннера ей подходит значительно больше. Полнометражное продолжение «Триггера» – бесконечный сеанс самотерапии Стрелецкого, от которого, очевидно, устает не только сам герой, но и старающийся в этой роли Максим Матвеев. Остальным актерам без крепкой режиссерской руки погрузиться в столь графоманский материал намного сложнее: особенно новичкам в исполнении Руденко, Маликовой и Старшенбаум, чувствующим себя чужими в этой излишне психотерапевтической вселенной. Главное же, чего лишен полнометражный «Триггер» – собственно, провокационные сеансы Стрелецкого, как раз задающие драйв, за который сериал когда-то полюбили зрители.

Читать «Роль Стрелецкого повлияла на переосмысление жизненных обстоятельств»: интервью с Максимом Матвеевым
Полуторачасовая попытка Стрелецкого разобраться наконец не с пациентами, а с собой выглядит в прямом смысле удушающе натужной, а сценарная группа во главе с Андреем Цибульским, который работает и над третьим сезоном, заставляет переживать – действительно ли «Триггеру» нужно продолжение? Бесконечное воскрешение мертвых и забытье живых, конечно, можно назвать фишкой сериала, как, впрочем, и большинства проектов компании «Среда», где когда-то и был запущен «Триггер», но в третьем сезоне хотелось бы получить всё-таки более энергичный и Провокационный Психологический Прием.

«Триггер. Фильм». Трейлер №2

версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Angelika77   30.03.2025 - 22:28
Вот здесь правильно подчеркнули, что "профессия шоураннера подходит Александре Ремизовой больше, чем режиссёра. Фильм вообще никакой, по сравнению с сериалом. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Даниил Воробьев: «Захотелось, чтобы все пошло не по плану»
«Триггер-2»: Стрелецкого казнь
Автор фильмов «Лед», «Спутник» и сериала «Триггер» Андрей Золотарев работает над картиной об искусственном интеллекте
«Перевал Дятлова», «Чики» и «Триггер» лидируют по числу номинаций на премию АПКиТ
«Одесский пароход» и «Триггер» отметили «Золотым орлом»
«Триггер»: А вы точно психолог?
Поиск по меткам
КинопоискМария ТокмашеваРоссийские фильмы
персоны
Даниил ВоробьёвСергей ГилёвСветлана ИвановаИгорь КостолевскийПолина МаликоваВиктория МасловаМаксим МатвеевРоман МаякинАлександра Ремизова (II)Анатолий РуденкоИрина СтаршенбаумАнгелина СтречинаВладислав ТиронАндрей ЦибульскийМарк Юсеф
фильмы
ТриггерТриггер-2Триггер-3Триггер. Фильм

фотографии >>
«Триггер. Фильм»: Просто плохо фотографии
«Триггер. Фильм»: Просто плохо фотографии
«Триггер. Фильм»: Просто плохо фотографии
«Триггер. Фильм»: Просто плохо фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Наталья Назарова
2 апреля ушла из жизни актриса, сценаристка, режиссёр Наталья Назарова.
Вэл Килмер
1 апреля ушёл из жизни актёр Вэл Килмер.

День рождения >>

Олег Волку
Илья Дель
Анастасия Заворотнюк
Владимир Носик
Виктория Пархоменко
Михаил Присмотров
Виталий Таганов
Джемал Тетруашвили
Ольга Тумайкина
Аманда Байнс
Алек Болдуин
Марлон Брандо
Дженни Гарт
Эдди Мёрфи
Катрин Спаак
Лесли Шарп
все родившиеся 3 апреля >>

Афиша кино >>

Главный ученик
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Обитель смерти
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2024
Проклятие матери. Одержимая
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Батя 2. Дед
комедия
Россия, 2025
Падение короны
драма, исторический фильм
Италия, Франция, 2024
Смерть единорога
комедия, фильм ужасов, фэнтези
Венгрия, США, 2025
Театр в кино: Турандот
комедия
Россия, 2024
Кукольный дом
Россия, 2024
Часы для Веры
мелодрама
Россия, 2023
Тайна в её глазах
триллер
Великобритания, США, 2024
Жига. На полной скорости
боевик, молодежный фильм
Россия, 2025
Девушки на балконе
комедия, нуар (черный фильм), фэнтези
Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен