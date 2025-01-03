«Холоп 2»: Сказка о потерянной Золушке

Продолжение самой кассовой российской комедии «Холоп-2», где Гриша в исполнении Милоша Биковича отчасти сам занимается перевоспитанием новой «мажорки», которую играет Аглая Тарасова. Причем улавливая все кинематографические и идеологические тренды прошедших с выхода оригинального фильма лет – от моды на сказки до патриотизма, который и становится основным элементом перевоспитания.
Гриша (Бикович) теперь пытается руководить когда-то перевоспитавшей его деревней, превратившейся в эко-курорт, переживающий, впрочем, не лучшие времена. В том числе и по причине неопытного управленца, который несмотря на перевоспитание, кажется, так и не может найти себя в новой осознанной жизни. С Лизой (в первом «Холопе» Александра Бортич
) отношения не заладились, а другие девушки (например, модель и блогер Вики Одинцова
, появляющаяся в эпизодической роли) по-прежнему относятся к парню как к мажору и пытаются увлечь его развлечениями в Дубае. Но сердце Гриши болит за отца (Александр Самойленко
), который так и научился доверять сыну, и Отчизну, в которой всё еще находится место для непутевых детей сильных мира сего.
Смотреть онлайн
Фильм «Холоп-2»
Например, для Кати (Аглая Тарасова), дочки большой чиновницы (Наталья Рогожкина
), которая, отмечая свой день рождения, буквально вышла из берегов – угнала в Санкт-Петербурге полицейский катер и въехала на нем в ресторан, где Гриша проводил встречу. Катю за этот проступок показательно воспитывают по телевизору, передающему все судебные заседания, где мать со свойственной жителям Петербурга интеллигентностью скорбно вспоминает про «преступление и наказание» и отправляет дочь в тюрьму. Только все это, как убеждается летящий в бизнес-классе из ОАЭ Гриша, чистая постановка, и Катя ни в какую тюрьму не села, а продолжает кутить и хамить.
И тут Грише приходит на ум грандиозный план – перевоспитать Катю всё в той же деревне, которой требуется перезагрузка. Но в одну реку, как выясняется, дважды не войти, да и Гриша еще до режиссера-постановщика нравственной комедии положений не дорос. Не самые грамотные его поступки теперь вынуждены оправдывать новым представлением всё те же профессионалы – телепродюсер Анастасия (Мария Миронова
), которая проживает кризисный период брака с папой Гриши, и ее бывший муж, а по совместительству психолог и шоумен Лев Арнольдович (Иван Охлобыстин
), придумавший для перевоспитания Кати новую сказку про «Золушку».
Успех первого «Холопа» во многом был обусловлен забытой для российского кино нравоучительной комедией – с ее литературными отсылками, непошлым юмором и вечным для нашей страны конфликтом не только поколений, но и разных социальных слоев общества. Во втором «Холопе», иронизирующем над модной сказочной темой, конфликт изначально тяготеет, скорее, к авторскому кино с его рефлексией, оттого и главным героем, несмотря на сюжет, по-прежнему остается Гриша, переживающий личностный кризис, но несмотря на события оригинального фильма, не знающий, как из него выпутаться. Да, Гриша перевоспитался или даже остепенился, но, лишенный не в сказке, а в реальном быту, возможности выбраться из грязи в князи, все еще не научился, так сказать, креативному мышлению, за которое во втором «Холопе» вновь отвечает старшее поколение.
У него, впрочем, фантазия тоже работает по накатанной – в ход снова идет российский ответ «Шоу Трумана
» и «Золушке», умещающей в себе все жизненные архетипы. С мачехой-абьюзером, ее родной дочкой-красавицей (вновь выдающаяся Ольга Дибцева
) и приемной замарашкой, которой отводится роль бывшей мажорки Кати. Но проверяют ее, в отличие от первого «Холопа», не только этим классово-семейным расслоением. Пожалуй, самая противоречивая тема второго «Холопа» – это перевоспитание не просто любовью, как было в оригинале, а любовью к Родине – как самым светлым и искренним чувством, на которое способен далеко не каждый.
Сценарий «Холопа 2» был написан до февраля 2022-го и понятно, что существующий ныне накал патриотизма создатели новой франшизы вовсе не имели в виду. Однако самым спорным во втором «Холопе» оказываются именно сцены, где героиня Аглаи Тарасовой попадает в интерпретацию войны 1812 года. Очевидно, что и шоураннеры проекта – сценаристы Дарья Грацевич
, Дмитрий Пермяков
, Антон Морозенко
, – и режиссер Клим Шипенко
пытались сделать некий оммаж «Гусарской балладе
» Эльдара Рязанова
, однако наличие Павла Деревянко
в роли Наполеона, не выучившего текст и вместо этого цитирующего слова из мюзикла «Нотр-Дам де Пари», в итоге отсылает, скорее, к комедии «Ржевский против Наполеона
», где тот же Деревянко противостоял Бонапарту в исполнении Владимира Зеленского
. Из-за чего второй «Холоп» приобретает политизированный оттенок, разрушающий тот самый сказочно-комедийный флер первой части, которая так полюбилась зрителям.
«Холоп 2»
обсуждение >>