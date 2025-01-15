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«Воздух»: Что важнее – Родина или человек?

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15 января 2025
Драма «Воздух» – самая масштабная работа в фильмографии Алексея Германа-младшего и первая, действие которой происходит во время Великой Отечественной войны, на поле боя, точнее под ленинградскими облаками. Именно туда отправляются служить летчицами совсем еще юные героини картины, не каждой из которых удастся дожить до мирного времени.

«Воздух»: Что важнее – Родина или человек?

Война идет уже год, блокадный Ленинград не спасает даже знаменитая «Дорога жизни». Отряд опытного летчика Алексея Астафьева (Сергей Безруков), защищающего небо над Ленинградом, почти истреблен, нужны новые силы, но где же их взять. На помощь приходит девичье подразделение – еще молодые, не облетанные летчицы, оказавшиеся волею судьбы на этой беспощадной войне. «Вам бы на кухню, да детей рожать», – то и дело кидают недовольные реплики опытные бойцы. Но командир девчонок Рита (Елена Лядова) немедленно дает им отпор – женщины не хуже и не лучше мужчин, и на войне всем уготован бой. Гул самолетов – своих и вражеских – омрачает и без того безотрадное пасмурное небо. Пейзажи германовского «Воздуха» далеки от ясного и распахнутого нолановского «Дюнкерка». Здесь земля, вода и небо сливаются в единое целое и составляют фон серых военных будней. Какое сегодня число? 21 апреля 1942 года. За пять календарных дней произойдет многое.

Смотреть онлайн Фильм «Воздух»
Поступившие на службу девчонки выстраиваются в ряд – в еще свежих, не знавших кровь и пот гимнастерках, сильно отличающихся от видавших виды мужских одеяний. Не все юные лица, звонкие голоса и имена останутся в памяти потомков. «Воздух» – фильм категорически не героический, лишенный мифологем войны и полуистин-полулегенд, с передовиц «Правды» перекочевавших в современное российское кино – с брутальными красавцами и эффектными красавицами, обласканными художественным гримом. Герои и героини «Воздуха» не носят макияжа, здесь вообще нет какого-либо намека на бутафорскую кровь. Боль и страхи собираются в мелких морщинках на серьезных лицах, почти лишенных улыбок. И в выражении глаз: решительном, но по-матерински заботливом – у героини Елены Лядовой, в чувствующем неминуемую беду, а вовсе еще не победу – у Астафьева в драматически мощном, но не характерном для артиста сухом исполнении Сергея Безрукова.

«Воздух»: Что важнее – Родина или человек?

Прочие актрисы – главные героини ленты – не менее убедительны, под стать упомянутым коллегам. И дебютантка в большом кино Кристина Лапшина, играющая москвичку Машу, сильно выбивающуюся из ряда приехавших из провинции однополчанок, ищущую рациональный, профессиональный подход, не готовую к пустым девчоночьим разговорчикам. И неожиданно гармонично вписавшаяся в ансамбль Аглая Тарасова, лишенная привычного гламурного блеска. Ей досталась роль деревенской простушки Кати, пытающейся заглушить ужас войны дурацкими вопросами о прежней, нормальной жизни, но не способной скрыть неизбежный ужас в глазах. И Анастасия Талызина, чья Женька, боевая и напористая, своими белокурыми локонами будто бы бунтует против окружающего морока.

Женька — дочь врагов народа, убежавшая на фронт от горьких травм, и единственная, у кого есть планы на «после войны». Она то и дело задается вопросом: что важнее – Родина или человек? Поиск ответа — личная одиссея этой девушки, путь, на котором ей приходится сражаться не (с)только с врагами, но и с собственными чудовищами. Она боевая и напористая, она не может сделать выстрел – рутинный для будней двадцать какого-то апреля 1942 года. Человек все-таки важнее?

«Воздух»: Что важнее – Родина или человек?

Эта вечная дихотомия ощущается в каждом кадре, впрочем фильм Алексея Германа-младшего не тяготеет к каким-то конкретным общественно-политическим позициям, а наследует духу кино, снимавшегося поколением, выросшим во времена Великой Отечественной. Речь не только про «Проверку на дорогах» или «20 дней без войны» отца режиссера Алексея Германа. Но, конечно, и про «Иди и смотри» Элема Климова, к которому отсылает первая – одна из самых страшных в картине – сцен, и также сама Женька, отчасти повторяющая путь подростка Флёры. Сильно повзрослевшая за несколько дней, недель, месяцев войны, так, что теперь уже не за Астафьевым, а за ней бегает хлопотливая санитарка, ответственная за медосмотр, на который Женька, как и ее бывший командир, уже не обращает никакого внимания.

Чего лишен «Воздух», так это назидательности и мелодраматизма, которые так часто используются в нынешнем военном кино. Алексей Герман-младший вместе со сценаристкой Еленой Киселевой и художником Еленой Окопной, которая является безусловным соавтором почти всех картин режиссера, не пытаются манипуляцией выжать зрительскую слезу, хотя речь идет о совсем молодых девчонках, оказавшихся на поле боя. Но слезы накатывают невзначай сами. От редкого крупного плана Безрукова, действительно сыгравшего свою лучшую роль, или ритмичного, почти молитвенного чтения героиней Талызиной имен парней и девчонок, погибших на той войне. Уроки которой спустя годы оказались забыты. А так хотелось, чтобы помнили.

«Воздух». Трейлер №2

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обсуждение >>
№ 19
Александр В.М.   2.11.2024 - 20:17
фильм-то, может, понравиться может... но вот рецензия уже первой фразой отталкивает - той, где про "Дорогу жизни" говорится... не могу только подобрать точную оценку - "глупость", "ложь"... читать далее>>
№ 18
kassiy kolhaun   27.01.2024 - 01:17
... Никак нельзя. Я сейчас поставлю плюс и ликвидирую Ваш минус (сам-то я никогда не за что/ни за кого не голосую). А потом Вам надо будет кого-нибудь попросить поставить плюсм за Вас (тех, кому, как... читать далее>>
№ 17
kassiy kolhaun   27.01.2024 - 01:14
... Ага. Лучше быть стадом. Последствия те же (остригут и зарежут - по Пушкинду), зато думать не надо читать далее>>
№ 16
Татьяна ( Спб) (Cпб)   26.01.2024 - 20:04
Фильм очень хороший, Кто нибудь может подсказать, как переголосовать можно? Ошибочно получилось не так, как хотела, т.е. голос против. читать далее>>
№ 15
ows23   24.01.2024 - 01:54
... Если каждый человек будет думать, что он важнее всего и всех, то люди будут только и делать, что толкать друг друга, как бильярдные шары, причём всегда и везде. читать далее>>
Всего сообщений: 19
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