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«Нечисть»: Мешок с призраками

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17 марта 2025
«Нечисть» — британский фильм ужасов режиссера Альберто Корредора, про призрака, которого беспокоят живые люди. В основу сценария полнометражного фильма легла короткометражка Корредора с таким же названием (в оригинале «Baghead» — голова в мешке). Местом действия была Англия, а главной локацией – паб, однако в новом фильме история разворачивается хоть и в таком же баре в британском стиле, но уже в Берлине. В главной роли — англичанки, которая едет в Германию в поисках ответов о своем прошлом и семье, а попадает в ловушку потусторонних сил – известная по «Ведьмаку» актриса Фрейя Аллан.

«Нечисть»: Мешок с призраками

В «Нечисти» ее персонажа зовут Айрис, она сирота на грани полнейшего банкротства — вместе с верной подругой по детдому Кэти (Руби Баркер) ищет любые способы заработать. В минуту сильнейшего отчаяния девушка узнает, что умер ее отец, оставив ей кое-что в наследство. Вместе с подругой Айрис отправляется в путешествие, и обнаруживает, что теперь владеет старинным заброшенным пабом. Странноватый поверенный (Нед Деннехи) убеждает героиню продать имущество, но он принимает решение задержаться и осмотреться — в тот же вечер в паб заглядывает Нил (Джереми Ирвин), молодой человек, одержимый идеей проникнуть в какую-то тайную комнату паба и поговорить с какой-то женщиной. Зритель уже видел его в прологе, когда с такой же просьбой он обращался к отцу Айрис (Питер Муллан). Мужчина в просьбе отказал, несмотря на предложенные деньги, а вот его дочь, нуждающаяся в средствах и понятия не имеющая, какие опасности таит подвал и его обитательница, соглашается. Оказывается, в темном каменном склепе живет в заточении существо с мешком на голове, способное не просто общаться с мертвыми, но и вызывать их в мир живых. Нил жаждет встречи со скоропостижно скончавшейся женой, но у всего есть цена – и в данном случае героям придется дорого заплатить за диалоги с призраками.

Смотреть онлайн «Нечисть» Альберто Корредора

«Нечисть»: Мешок с призраками

Сюжет отдаленно напоминает недавний хоррор «Два, три, демон, приди!» — по крайней мере, по механике взаимодействия живых с мертвыми. Тут тоже можно пообщаться с покойником и также в течение ограниченного времени, чтобы не давать духу слишком уж много свободы. Однако в «Нечисти» с того света приходят не случайные люди, а те, кого хочется увидеть. К тому же существует весьма стройная и продуманная авторами легенда появления данной аномалии, объясняющая некоторые правила поведения. Конечно, герои их тут же нарушают, что толкает их к неминуемому противостоянию со сверхъестественным.

Читать Рецензия на фильм «Два, три, демон, приди!»

Есть в фильме и драматичный твист, еще посреди действа переворачивающий некоторые представления о персонажах и их мотивах с ног на голову. И не менее сбивающий с толку — в хорошем смысле — финал. С одной стороны — очевидно, не хэппи-энд, но с другой — все зависит от угла зрения и восприятия. В каком-то смысле, в этой картине куда более жалко, собственно, «нечисть», а не живых, которые терзают ее просьбами в попытке оправдать собственные поступки, очистить совесть и искупить грехи. Сказать то самое последнее слово, которое все мы никогда не успеваем произнести близким, когда их теряем. Чистой воды эгоизм, и в данном случае столь пренебрежительное отношения к потустороннему миру будет наказано.

«Нечисть»: Мешок с призраками

Картинка в «Нечисти» получилась очень атмосферной. Казалось бы, никаких нововведений — сколько мы видели этих темных подвалов — но тот факт, что находится он внутри настоящего паба, кажется весьма ироничной и оригинальной находкой. Сама обстановка питейного заведения, заставленного будто бы старинной деревянной мебелью, припорошенной пылью, со стенами, увешенными поблекшими фотографиями, указывает на некоторое мистическое и древнее присутствие. Свет едва пробивается сквозь тусклые, давно не мытые окна, а внизу его нет и вовсе, так что героям вместе со зрителями приходится вглядываться в темноту в тревожном ожидании скримеров. И они обязательно будут, тем более что гримеры потрудились на славу, создавая целую галерею духов и призраков, до поры до времени скрывающихся под надетым на голову их проводника мешком.

«Нечисть»

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обсуждение >>
№ 7
ДаринаКароль   17.03.2025 - 23:02
Какие-то призраки оказались вообще не страшными, больше пугали в трейлере и описании сюжета. читать далее>>
№ 6
Киноман1985   17.03.2025 - 20:39
В прошлом писали о ужастике. Не смотрел, но собираюсь это сделать. читать далее>>
№ 5
Vladislav [XzedX] (Москва)   23.02.2024 - 12:30
Этомысмотрим! ... + читать далее>>
№ 4
Виктор Липецк   21.02.2024 - 19:53
не люблю современные ужастики. последний раз меня пугали только фильмы из 80-х. кошмар на улице вязов, нечто и восставший из ада. вот это были фильмы... читать далее>>
№ 3
Виталий Пекарев   21.02.2024 - 19:14
По мне так лучше посмотреть фильм "Ключ от всех дверей". Там хотя бы интересно сюжет закручен. Жалко, что сейчас мало интересных ужастиков выходит читать далее>>
Всего сообщений: 7
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