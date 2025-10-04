Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Будущее и чудовище: «Предчувствие» — (бес)чувственная одиссея Леа Сейду и Джорджа Маккэя

Спутник телезрителя >>
4 октября 2025
На российском ТВ покажут «Предчувствие» Бертрана Бонелло, когда-то провоцировавшего мировые кинофестивали «Порнографом» и «Домом терпимости». Новый фильм, показанный на смотрах в Венеции, Нью-Йорке и Торонто, будоражит скорее ум, чем воображение или тем более нравы — и посвящен Гаспару Ульелю, который должен был сыграть главную мужскую роль. Об изощренном и скромном сай-фай, где переплетаются любовь, страх и воображение, рассказывает Алексей Филиппов.

Будущее и чудовище: «Предчувствие» — (бес)чувственная одиссея Леа Сейду и Джорджа Маккэя

2044 год. Пережив ужасы 2020-х, человечество доверило судьбу Искусственному интеллекту и массово прошло процедуру очищения ДНК от эмоций. Подумывает об этом и Габриэль (Леа Сейду), которая хочет получить более квалифицированную работу, чем смотрительница за температурой какой-то особенной системной платы. Правда, она испытывает смутную тревогу, ожидая, что её жизнь рано или поздно разорвет в лоскуты неизбежная (и неописуемая) катастрофа. Некий зверь, чудовище (так в оригинале и называется фильм: La Bete).

Смотреть онлайн «Предчувствие» Бертрана Бонелло
Процедура позволяет Габриэль окунуться в прошлые жизни. В 1910-м она известная европейская пианистка, разучивающая Арнольда Шёнберга и вышедшая замуж за Жоржа (Мартен Скали) — зануду в усах, владельца фабрики по производству кукол. В 2014-м — одинокая модель в LA, мечтающая сниматься в кино, а в ожидании ролей присматривающая за роскошным домом знакомых (платят $1000 в месяц). В обеих эпохах возникает Луи (Джордж Маккэй) — обаятельный юноша, вызывающий у Габриэль сердечный трепет. Правда, в XX веке броситься в омут чувств с головой не готова она, а в начале XXI-го — уже он.

Будущее и чудовище: «Предчувствие» — (бес)чувственная одиссея Леа Сейду и Джорджа Маккэя

Минималистичная антиутопия «Предчувствие» Бертрана Бонелло вдохновлена рассказом «Зверь в чаще» (1903) Генри Джеймса, наиболее известного по повести «Поворот винта» (1898). Одного из самых парадоксальных режиссеров Франции сегодня заинтересовала сама коллизия с почти осязаемым ужасом перед абстрактным, но неизбежным — столь знакомая не только тревожным людям, но и многие пользователям социальных сетей и Интернета вообще. Фильм Бонелло отчасти и устроен как «умная» лента новостей: из костюмной драмы 1910-го, где режиссер использует диалоги Джеймса, в один клик зрители и персонажи переносятся в выхолощенное и почти безлюдное будущее, а следом — по-линчевски напряженный Лос-Анджелес 2014-го. Там Габриэль-модель разыгрывает что-то в хромакей-комнате на съемках рекламы, переживает небольшое землетрясение, подвергается мощной информационной атаке рекламных окон в Интернете и сталкивается с чудовищем внутри Луи.

Читать Мистика полярной ночи в четвертом сезоне «Настоящего детектива»
Сновидческий характер фильма провоцирует сравнения не только с другими мастерами экранной грезы (или кошмара), но — внезапно — и с «Настоящим детективом», где Раст Коул упоминал «сон о том, что ты был человеком», в финале которого неизбежно ждет чудовище. Кажется, что за 146 минут происходит одновременно очень много и очень мало. При декоративной скромности и неторопливости монтажных склеек самостоятельными выглядят не только три эпохи с разными социальными приоритетами, но и едва ли не каждая сцена. Возможно ли, что разные Луи пересекаются с разными Габриэль? Неслучайно же их встречи так похожи на съемочные дубли, что подсветится в финале истории 2014 года, где в уста отчаявшегося 30-летнего девственника Луи Левански вложены слова Эллиота Роджера.

Будущее и чудовище: «Предчувствие» — (бес)чувственная одиссея Леа Сейду и Джорджа Маккэя

Так «Предчувствие» формирует ощущение тотальной флюидности: социальных нравов, женственности, мужественности, подлинности, оригинальности, человечности. От романтической возвышенности, зафиксированной на 35-мм пленку с композиционными поклонами Рене Магритту, Бонелло и его постоянная операторка Жозе Деэ приходят к лос-анджелесскому тремору. В их XXI веке желания всматриваться в тьму, свойственное героям Хармони Корина (в одной из сцен показаны «Трахальщики мусорных бачков»), даже перевешивает туман сознания из «Внутренней империи» Линча, а скудный футуризм 2044-го без швов сошелся бы с «Преступлениями будущего» Дэвида Кроненберга, где Сейду также сыграла одну из главных ролей. Она же, к слову, солировала в «Суперзвезде» Брюно Дюмона, играя прекрасную, но совершенно лишенную эмпатии Франс — шарж на европейскую социальную озабоченность.

Читать Пилите, Дэвид, пилите: рецензия на «Преступления будущего» Кроненберга
Симптоматично, что Бонелло, как и Кроненберг, кажется, обеспокоен (неизбежной) утратой чего-то подлинного. Того, что в арт-боди-хорроре канадского мастера исчезло вместе с болью, а у француза — с эмоциями, которые рекомендовал удалить злосчастный ИИ (говорящий, кстати, голосом экс-вундеркинда Ксавье Долана). В этом смысле «Предчувствие» несколько честнее, так как не пытается быть пророчеством или даже предостережением — хотя в интервью Бонелло регулярно спрашивают, как же он предвидел в 2017-м, когда писал сценарий, что компьютерный разум будет такой горячей темой в наши дни. Режиссер кокетливо опускает, что страхи в духе «Черного зеркала» не первый век мерещатся человечеству во всемогущем и бестелесном интеллекте — компьютерном ли, или инопланетном. Зато честно говорит, что жить без эмоций не хотел бы, а этим фильмом — закрывает некий большой творческий этап.

Будущее и чудовище: «Предчувствие» — (бес)чувственная одиссея Леа Сейду и Джорджа Маккэя

Упоминает он и навязчивые мысли, образы, свойственные каждому постановщику: вроде любви к изображению кукол, которые кажутся Бонелло крайне кинематографичными. И новый фильм француза, выходящий аккурат после трилогии о молодости («Ноктюрама», «Малышка Зомби», «Кома»), кажется обращенным если не к поколению детей 1968-го, то персонально к себе. К индивидуальному страху, сродни тому, что преследует героя Джеймса и героиню Бонелло. Не просто перед чудовищным будущим, где прикажут отказаться от чувств (в фильме есть спасительная лазейка: на 0,07% процедура не действует), но иллюзорностью и разнообразием сложнейшей внутренней жизни, массово выплеснутой в Интернет. Ведь в ней сверхразум ИИ сочетается с, возможно, буддистской, концепцией прошлых жизней, наркотические трипы — с монологами инцелов и цитатами Томаса Манна, а трепетные чувства — со страхом непонимания, невзаимности или даже неправильных решений. Однако чудовищ бояться — вообще не жить.

«Предчувствие»

версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Тульский парень   13.07.2024 - 17:37
Француженка Сейду не нравится. Пропускаю по-любому. читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   5.04.2024 - 21:38
После материала есть мысли, что несмотря на альтернативное будущее, когда будет все не та как теперь, а значит уже интересно. Фильм получится скучным и тяжелым. читать далее>>
№ 1
Angelika77   4.04.2024 - 18:20
Заинтриговали) Обязательно посмотрю, надеюсь на разочаруюсь, а то по-всякому бывает. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Любимая жвачка не выходит из моды: Как менялся «Твин Пикс» и что посмотреть близкое по духу
Откровенное искусство: 6 фильмов о сексе — и что они могут рассказать о теле и обществе
«Суперзвезда»: Это я не вернулась из горя
«Сен-Лоран. Стиль - это я»
«Дом терпимости» Бертрана Бонелло
Поиск по меткам
Алексей ФилипповФранцузское киноЭкранизация
персоны
Бертран БонеллоЖозе ДеэКсавье ДоланБрюно ДюмонХармони КоринДэвид КроненбергДэвид ЛинчДжордж МакКэйЛеа СейдуМартен СкалиГаспар Ульель
фильмы
АпполинидаВнутренняя империяКомаМалышка зомбиНастоящий детективНевинныеНоктюрамаПорнографПредчувствиеПреступления будущегоСуперзвездаТрахальщики мусорных бачковЧёрное зеркало

фотографии >>
Будущее и чудовище: «Предчувствие» — (бес)чувственная одиссея Леа Сейду и Джорджа Маккэя фотографии
Будущее и чудовище: «Предчувствие» — (бес)чувственная одиссея Леа Сейду и Джорджа Маккэя фотографии
Будущее и чудовище: «Предчувствие» — (бес)чувственная одиссея Леа Сейду и Джорджа Маккэя фотографии
Будущее и чудовище: «Предчувствие» — (бес)чувственная одиссея Леа Сейду и Джорджа Маккэя фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ремо Джироне
3 октября ушёл из жизни актёр Ремо Джироне.
Нина Гуляева
3 октября ушла из жизни актриса Нина Гуляева.
Миле Шаблаускайте
1 октября ушла из жизни актриса Миле Шаблаускайте.

День рождения >>

Лариса Белогурова
Мария Болтнева
Аристарх Венес
Анна Дулова
Иосиф Конопацкий
Алёна Константинова
Любовь Матюшина
Ольга Смирнова
Дарья Фекленко
Марлен Хуциев
Арманд Ассанте
Кристоф Вальц
Георги Георгиев-Гец
Ференц Каллаи
Бастер Китон
Сьюзен Сарандон
Алисия Сильверстоун
все родившиеся 4 октября >>

Афиша кино >>

Горец
научная фантастика, приключения, фэнтези
США, Великобритания, 1986
Просто живи
комедия
Россия, 2025
(Не)искусственный интеллект
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Мир в огне
боевик, комедия, научная фантастика, экранизация
США, 2025
7 километров от Иерусалима
драма, экранизация
Италия, 2007
Мой друг кот и Пушкин
семейное кино
Россия, 2025
Нахимовцы. Янтарный берег
молодежный фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Тафити: Приключения на краю света
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, 2025
Мужские правила моего деда
комедия, семейное кино
Россия, 2025
На посошок
драма, комедия
Италия, Германия, 2025
Астрал. Зеркала
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Воля твоя
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен