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«По Фрейду»: В Лондоне бывал — Бога (не) видал

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31 марта 2025
Драма «По Фрейду» посвящена воображаемой встрече основателя психоанализа Зигмунда Фрейда с писателем К.С. Льиюсом в Лондоне 1939 года. Драматург Марк Сан-Жермен написал сценарий по мотивам собственной театральной пьесы «Последний сеанс Фрейда», основанной, в свою очередь, на романе Армана Николи «Фрейд и Льюис. Дебаты о Боге». Режиссером выступил Мэтт Браун, а главные роли сыграли Энтони Хопкинс и Мэттью Гуд.

«По Фрейду»: В Лондоне бывал — Бога (не) видал

3 сентября 1939 года, Лондон. Немцы только что вторглись в Польшу, и Англия готовится вступить во Вторую мировую войну. Страдающий от рака и зависимости от заглушающего боль морфина доктор Фрейд (Энтони Хопкинс) включает радио, чтобы послушать новости. Голос Гитлера сменяет лондонский симфонический оркестр, а на пороге дома появляется преподаватель Кембриджа — профессор Льюис (Мэттью Гуд). Он позволил себе иронические высказывания об учении Фрейда в последней книге, и умирающее светило науки пригласило писателя ра разговор. Льюис – литературовед, вращающийся в творческих кругах и приятельствующий с Толкиным (Стивен Кэмпбелл Мур), и хотя его самая известная книга — «Хроники Нарнии» — будет опубликована только два десятилетия спустя, он уже подающий надежды автор, лишь в зрелом возрасте ставший апологетом христианства. Именно потому он и интересен убежденному атеисту Фрейду, а разговор их, начавшийся с окололитературных вопросов, будет касаться, прежде всего, религии и религиозности, но этим не ограничится.

Читать Интервью с режиссером Мэттом Брауном
В реальности этой встречи предположительно не было: согласно апокрифу, описанному даже в Википедии, за две недели до сведения счетов с жизнью Фрейд приглашал к себе молодого профессора, но кто это был и о чем они говорили, никто не знает. Сочные диалоги двух интеллигентных мужчин с противоположными убеждениями и составляют основу фильма. Их позиции сформированы личным опытом, причем у обоих — связаны с пережитыми ужасами войны и потерь. Фрейд стал свидетелем ярого антисемитизма, а позже потерял дочь и внука, что вкупе с научной работой превратило его в скептика. Льюис же, получивший травмирующий опыт на Первой мировой, наоборот, нашел в религии ответы на экзистенциальные вопросы.

«По Фрейду»: В Лондоне бывал — Бога (не) видал

Основное место действия – прекрасно обставленная квартира Фрейда в Лондоне, куда он переехал из Вены, убегая от расцветающего пышным цветом нацизма. Камерность действия уподобляет фильм театральной постановке, но повествование периодически выходит из помещения: показаны и столица Англии в условиях надвигающейся войны, и ретроспективные сцены из прошлого главных героев, и даже их сны. История расширяется также за счет других персонажей — в первую очередь, Анны Фрейд (Лив Лиза Фриз), взрослой дочери доктора, у которой были непростые, созависимые отношения с отцом. Фрейд препятствовал её связи с коллегой Дороти (Джоди Бальфур) и удерживал подле себя, не позволяя строить личную жизнь и карьеру. Для раскрытия характера Льюиса в фильме появляется Джейн Мур (Орла Брейди) — мать его погибшего друга, которая жила с ним после окончания войны.

Смотреть онлайн Фильм «По Фрейду»
Отступления лишь заостряют внимание на главном: остроумном мировоззренческом диспуте Фрейда и Льюиса, начинающемся с взаимного прощупывания и перерастающего в жаркую полемику. В какой-то мере разговор является психотерапевтическим сеансом для обоих собеседников, поскольку они приоткрывают свои уязвимые места. Правда, затрагивая личное, наряду с вопросами морали, войны и, разумеется, секса, они ни разу не скатываются к взаимным оскорблением и демонстрируют блистательный мастер-класс по ведению дискуссии. Фрейд отрицает существование Бога, Льюис испытывает его «веру в неверие», пытаясь расшатать картину мира старого ученого. Фрейд связывает с сексом всё, что доставляет удовольствие, и называет Библию энциклопедией сексуальности. Льюис говорит, что секс – лишь один из подарков Господа. Фрейд уверяет, что главное в человеке не то, что он говорит, а то, о чем он молчит; и оба они знают, что это правда. Разговоры вскрывают их чувства и лишают опоры — особенно, когда речь заходит о прошлом. Благодаря режиссуре Мэтта Брауна зрители в полной мере смогут почувствовать включенность в диалог, при этом не принимая ни одну из сторон в споре.

«По Фрейду»: В Лондоне бывал — Бога (не) видал

Фильма не состоялось бы без прекрасных актерских работ. Интересный факт: 20 лет назад Энтони Хопкинс и сам сыграл роль Льюиса в фильме «Земля теней» Ричарда Аттенборо, а теперь органично вписался в образ Фрейда, раскрывая его разум и психику не только через речь и мимику, но и сложный пластический рисунок: движения смертельно больного человека. Артист определенно добавил Фрейду драматизма, теплоты и человечности, заставил ему искренне сочувствовать. Роль светила психиатрии прекрасно вписывается в ряд последних работ Хопкинса и стоит примерно на одном уровне с «Отцом», за которого актер получил «Оскар». Не выглядеть бледно рядом с не теряющей формы звездой – довольно непростая актерская задача для Мэттью Гуда, чей персонаж вынужден больше слушать, чем говорить, но он с ней справляется не хуже, чем его персонаж, полемизирующий с самим Фрейдом. Красивый, молодой, полный внутреннего достоинства Льюис держится почтенно рядом со знаменитостью, однако решительно отстаивает позиции и даже не боится ранить чувства собеседника, говоря о нездоровой привязанности Анны к отцу. Фрейд задет, но не просто прощает эту дерзость, а даже разрешает Льюису то, чего позволено только врачу: помочь ему вытащить вставную челюсть в момент болевого приступа.

Смотреть онлайн Фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом
Химия между актерами нарастает с каждой сценой, а способствует этому кружащая вокруг них камера Бена Смитхарда, снимавшего ранее фильмы «Отец» и «Сын», тоже основанные на пьесах и имеющие родство с театральными постановками. Благодаря мастерской работе оператора и художников визуально фильм получился разнообразным, даже когда не покидает пределы гостиной. Уличные сцены, сны и ретроспективные эпизоды, хотя драматургически несут подчиненное значение, тоже очень хорошо сделаны. Особенно впечатляют кадры, показывающие войну: в них Лондон 1939-ого заполнен марширующими солдатами, а в небе парят дирижабли. Самая же душераздирающая сцена — тоже военная: эпизод с молодым Клайвом Льюисом в окопах Первой мировой, словно вырезан из фильма «1917». Близость войны, её цвета и звуки – то, что придают картине актуальное звучание сейчас. В конце разговора, уже прощаясь, мужчины остаются при своих убеждениях, хотя нельзя сказать, что эта встреча не меняет их. Как и зрителя, у которого к эстетическому и интеллектуальному удовольствию (а по Фрейду это то же, что сексуальное) добавится и возможность разобраться в собственных страхах. В первую очередь – перед войной.

«По Фрейду». Трейлер №2

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№ 2
Yanina Sokolova   31.03.2025 - 22:36
... Дополню - лучшего актёра, чем Энтони Хопкинс на роль Фрейда и придумать невозможно было) читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   19.04.2024 - 20:58
Даже если в фильме не будет больше актеров, а все кино проведут в одном кабинете два человека все равно посмотрю. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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