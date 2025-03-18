Воды отошли: «Всемирный потоп» — тихий триллер о материнстве

«Всемирный потоп» — дебютный фильм Махалии Бело, основанный на романе Меган Хантер «Конец с которого мы начинаем» (в международном прокате картина так и называется). Его премьера состоялась на Международном кинофестивале в Торонто, а затем ленту показали еще на ряде смотров. Фильм рассказывает о матери, которая спасает от наводнения новорожденного ребенка.
В Англии приключился климатический катаклизм, вызванный, вероятно, экологическими проблемами. Непрекращающиеся ливни затопили города и села, вынудив жителей эвакуироваться. Стихийное бедствие застает безымянную беременную женщину (Джоди Комер
) в лондонской квартире, где всё готово к появлению первенца. Схватки начинаются в тот момент, когда в помещение прорываются потоки воды с улицы. Когда мать впервые обнимает новорожденного сына (в этой роли снялись попеременно 15 младенцев разного пола), в больницу, куда ей все-таки удалось добраться, наконец-то приезжает муж (Джоэл Фрай
) — и вместе они отправляются за город к его родителям. Мальчика нарекают Зеб — и он единственный персонаж с именем: остальные друг друга не именуют никак, а в титрах им рандомно выданы только буквы латинского алфавита.
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Загородный дом в лесной глуши, где живут свекры (Марк Стронг
и Нина Сосанья
), — только первая остановка в долгом и трудном путешествии. Через несколько месяцев там закончится провизия, а последовавшие трагические события погонят героев дальше. Еще спустя время мать и дитя останутся одни: отец оставит их, не выдержав психологического дискомфорта, растерянности и давящего чувства неопределенности. Женщине и дитяте придется жить в приюте для беженцев, затем скитаться, объединившись с другой молодой мамой (Кэтрин Уотерстон
), пройти сотни миль, чтобы найти пристанище в заповедной коммуне, а потом... проделать обратный путь домой.
«Всемирный потоп
» живописует последствия катаклизма, наступившего в результате не войн, вирусов или нашествия зомби, а природным и как будто естественным путем: вследствие столь привычных британцам дождей. Для них это серьезно, тем паче, что островное положение, изолированность от большой земли, делает жителей Альбиона предрасположенными к такого рода страхам и, соответственно, более чуткими к проблемам климатических изменений. Так что тема насущная, а тревога достигается без участия живых мертвецов. Последствия тихого апокалипсиса, кстати, практически не отличаются от любого другого сценария конца света: транспортные коллапсы, отключение электричества, проблемы с безопасными зонами и голод. Обостряются в условиях катастрофы и инстинкты: прорывается звериная жесткость и себе подобные становятся исключительно конкурентами за ресурс. Однако апокалипсис – не самая главная тема фильма. Это, скорее, повод поговорить о другом первобытном инстинкте — материнском.
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Акцент сделан на отношении матери к ребенку. Синхронность наводнения и схваток метафорична: в момент родов героиня прощается с прежним миром — отныне она сосредоточена лишь на том, кого произвела на свет. Однако материнство – не просто служение чаду: это еще и та сила, которая дает женщине опору и решимость противостоять трудностям, даже если это природная стихия. И покуда распадаются все социальные связи – общественные и семейные – контакт матери с ребенком только крепнет. Джоди Кормер являет собой полную противоположность своей Вилланель – серийной убийце из «Убивая Еву
»: ее захватывающая игра и есть главная причина посмотреть «Всемирный потоп». К слову, женщины здесь демонстрируют и другие замечательные качества: человеколюбие и солидарность там, где противоположный пол сдается и отступает. Мужчин можно извинить лишь благодаря герою Бенедикта Камбербэтча
, который по совместительству является одним из продюсеров фильма. Правда, роль у него маленькая.
Визуально «Всемирный потоп» выглядит солидно: операторская работа впечатляющая, хотя несколько манерная, зато у фильма очень необычный монтаж. Все напряженные сцены обрываются в самый острый момент. Вот в начале фильма у Женщины начинаются схватки, и она не может дозвониться до скорой, а в следующем кадре мы уже видим ее в окружении больничных врачей. Как она добралась, неизвестно, ведь только что мы наблюдали, как поток воды хлынул в окно дома. В другой сцене офицер полиции не хочет пропускать машину с путниками – въезд только для местных жителей. Пара доказывает, просит, умоляет, но страж порядка непреклонен. Склейка – и автомобиль миновал заслон. Каждый раз мы не видим, как решается проблема. От этого всё происходящее напоминает сон или воспоминание, которые мозг восстановил частично, предпочтя «забыть» некоторые сложные моменты. Такой необычный ход призван не только разбередить фантазию зрителей, но и притушить напряжение, сделать триллер тихим, чтобы экшн не перебивал основную тему.
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«Всемирный потоп» Махалии Бело
Отсутствие у героев имен, символизм и множественность визуальных метафор, ритм повествования, а также величественная музыка превращают «Всемирный потоп» в настоящую притчу о Судном дне, где спасение вверяется в руки женщины. Оттого наиболее важно, что героиня Комер, достигнув райского уголка в поисках безопасного места для ребенка, всё же решает вернуться, тоскуя по утраченной любви и прежней жизни. Так, начав с рассуждений о том, что рождение ребенка в нестабильном мире, — идея сомнительная, если не безумная, авторы приводят зрителей к оптимистичной мысли, что любовь побеждает хаос.
«Всемирный потоп»
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