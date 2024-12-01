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Гай, дай! «Министерство неджентльменских дел»: Ричи устало глумится над прототипом Джеймса Бонда

Спутник телезрителя >>
1 декабря 2024
«Министерство неджентльменских дел» — вдохновленное реальными событиями авантюрное кино Гая Ричи о спецоперации Великобритании у берегов Африки во время Второй мировой. Проникнуть в отечественные кинотеатры накануне длинных майских праздников любимому режиссеру россиян не позволило Министерство культуры, отказав в выдаче прокатного удостоверения, чтобы зрители ходили в каникулы на российское кино, но в итоге Ричи всё-таки прибыл, а мы — рассказываем, что же получилось у британца.

Гай, дай! «Министерство неджентльменских дел»: Ричи устало глумится над прототипом Джеймса Бонда

Вторая мировая война, 1942 год. Армия Третьего Рейха покоряет Европу. Великобритания не торопится капитулировать, однако для полноценного сопротивления ей требуется поддержка США. Поставки из Нового света в свою очередь затруднены из-за немецких подлодок в Атлантическом океане, которые топят любые подозрительные корабли и самолеты. Тогда в кабинете Уинстона Черчилля (Рори Киннер) созревает лихая идея: лишить ВМС Германии «бензоколонки» на африканском острове Фернандо-По. Так как территория сегодняшней Экваториальной Гвинеи находится под колониальной властью Испании, а те санкционировать вылазку британских войск не рискнут, чтобы не провоцировать Гитлера, рождается спецоперация «Почтмейстер». Группа не самых покладистых вояк во главе с Гасом Марчем-Филлипсом (Генри Кавилл) проникнут в порт и подорвут корабль с топливом. Разумеется, всё пойдет не по плану — и не один раз.

Смотреть онлайн Фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел»
В последние годы, если не сказать «десятилетия», заслуженный хулиган её Величества Гай Ричи настолько пристрастился делать из каждого фильма «коронный номер», что его криминальный авантюры порядком растеряли давний лоск. На Ближнем Востоке («Операция "Фортуна"») или полях Второй мировой («Министерство…»), в фантастической Средневековой Англии («Меч короля Артура») или невиданной Аграбе («Аладдин») он повторяет одни и те же пассы руками, лишь переодевая персонажей и назначая нового «ловкача». На подобный сеанс уличной магии с разоблачением зрители, в общем, и идут, твердо зная, что будет залихватский план (надежный, как швейцарские часы, если вы всё правильно поняли), возникнут непредвиденные обстоятельства — и еще более авантюрная выходка позволит нахрапистым героям счастливо умчаться в закат. Между точками А, Б и В покажут несколько заморских локаций. Возможно, доукомплектуют команду. Насупленный руководитель (спец)операции — Чарли Ханэм, он же Мэттью Макконахи, он же Джейсон Стэтэм, он же Генри Кавилл — постарается разукрасить гастроль колкими замечаниями. Некоторые повторит по два-три раза, чтобы точно никто не пропустил шутку. Остальное — дело техники: в основном, рукопашного боя и огнестрела. Главное, чтобы количество женщин (Эйса Гонсалес) на этом празднике смерти не превышало единицу: больше — плохая примета.

Гай, дай! «Министерство неджентльменских дел»: Ричи устало глумится над прототипом Джеймса Бонда

«Министерство неджентельменских дел» позволяет отвлечься от затертости самой ричиевской формулы: настолько устало она разыграна даже собственным изобретателем. Брутальные артисты внушительных габаритов из последних сил изображают веселье. Кэри Элвис снова играет посредника между Исполнителем и Настоящей властью, а на роль немца-садиста, конечно же, позвали Тиля Швайгера (жаль, что в Германии всего один актер). На команду из четырех сценаристов, включая Ричи, не нашлось никого, кто придумал бы хоть одну остроумную реплику. Ставки взлетают лишь на бумаге: Гасу и его коммандос настолько всё ни по чем, что кровопролитный экшн вызывает, скорее, оторопь. В паре с апокрифом, что Марч-Филлипс стал прообразом Джеймса Бонда — Ян Флеминг в исполнении Фредди Фокса выступает связным, — вдвойне, хотя это объясняет интерес Ричи к материалу. Столько лет он пародировал «бондиану» и прикручивал находки а-ля 007 к «Шерлоку Холмсу» или «Агентам А.Н.К.Л.», что рано или поздно должен был добраться до события Х.

Читать Гнев джентльмена: как Гай Ричи сорвал большой куш
Прискорбно, что фантазия на тему мифогенного предприятия обернулась не терапевтическим фарсом в духе «Крепкого орешка» или анекдотом о силе кино, подобно «Бесславным ублюдкам» Квентина Тарантино. В лучшем случае Гай Ричи два часа возится с идеей о бурной ночи жабы и гадюки, возможно, подтрунивая над колониальным наследием (почти) бывших империй и констатируя, сколько веры в руках отставных палачей что для некоторых война — родная стихия. Годы спустя они переродятся героями в учебниках или джентльменами в бульварном чтиве, а новому пеклу понадобятся свежие убийцы. Ведь почтмейстер всегда звонит дважды, Гай Ричи снимает об одном и том же в темпе (еще не отмененного) Вуди Аллена, а война — может длиться вечно.

«Министерство неджентльменских дел»

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Самое интересное

обсуждение >>
№ 6
Сергей Семин   27.05.2024 - 14:51
Фильм смотреть трудно и я вытерпел до начала бала-маскарада и пивной вечеринки, когда после взрывов немцы даже не дернулись на выход. Вообще, главные герои какие-то супермены, а немцы никчемные тупицы. Вопрос:... читать далее>>
№ 5
Киноман1985   5.05.2024 - 16:50
Фильм по-своему интересный, как и все у Гая Ричи. Сделал ставку на красивый экшен! читать далее>>
№ 4
Киноман1985   5.05.2024 - 16:45
... за кого вы топите? читать далее>>
№ 3
Дильфуза (Петрозаводск)   4.05.2024 - 19:07
... Так и "Рок н рольщик" тоже в прокате провалился, но это не мешает ему быть интересным. читать далее>>
№ 2
Artin Su (Сочи)   3.05.2024 - 18:47
... так они сами сейчас за нацистов топят, а тут фильм против читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Гай, дай! «Министерство неджентльменских дел»: Ричи устало глумится над прототипом Джеймса Бонда фотографии
Гай, дай! «Министерство неджентльменских дел»: Ричи устало глумится над прототипом Джеймса Бонда фотографии
Гай, дай! «Министерство неджентльменских дел»: Ричи устало глумится над прототипом Джеймса Бонда фотографии
Гай, дай! «Министерство неджентльменских дел»: Ричи устало глумится над прототипом Джеймса Бонда фотографии
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