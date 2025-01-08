Из казенного дома в свой: «Непослушники» — сказ о том, как сироты растопили воровское сердечко Гоши Куценко

«Непослушники» — третий фильм Владимира Котта о перевоспитании в монастыре и семейных ценностях. Действие разворачивается спустя несколько лет после событий прошлой картины. Наш старый знакомый Дима, он же бывший пранкер Димонстр (Виктор Хориняк), теперь работает менеджером по продаже автомобилей и воспитывает пятилетнего сына, тоже Диму (Мирон Вальц). Правда, мальчик не очень-то ему доверяет и даже не хочет называть папой. Чтобы сблизиться, Димам придется поехать в Шуйский монастырь и пройти через непростые приключения, помогая новым и старым знакомым.
Жизнь в монастыре за последние несколько лет никак не изменилось: Отец Анатолий (Юрий Кузнецов
) пришел в себя после потери памяти («Непослушник 2»
), а бывший рецидивист Черный (Гоша Куценко
), спустив воровской общак на благотворительность, остался отмаливать грехи — и даже подельники, требовавшие поначалу долю, кажется, от него отстали. К несчастью для братии, знакомый следователь (Максим Важов
) подкинул им на перевоспитание четверых сирот, которые уже не раз сбегали из детского дома и попадались на воровстве. Полицейский предупредил малолетний квартет, что их могут разлучить, отправив старших в тюрьму, и они повиновались. Отбившиеся от рук детишки – две сестры и два брата — нарушают привычный ритм жизни монастыря и снова мечтают сбежать, покуда Черный запирает их в келье. Дальше по классике: «Тот, кто нам мешает, – нам поможет».
Смотреть онлайн
«Непослушник» — первая часть трилогии Владимира Котта
У самого Черного на душе смута: корит он себя за былые дела и чувствует, что кореша его не простили. И вот однажды ночью к нему является бандит по кличке Сильвер и вручает черную метку – туза треф. Недолго думая, тот решается бежать сперва из монастыря, а потом и страны: морем — через границу в Норвегию. Детей прихватывает с собой для прикрытия: дорога дальняя, так безопаснее. Малых уговаривать долго не приходится, ведь в Норвегии ювенальная юстиция и всё есть, даже единороги. Правда, по поручению отца Анатолия на хвост мечтателям садятся Димы: маленькие уголовники недавно отобрали у мальчика верхнюю одежду и телефон, по которому и сможет отследить геолокацию шайки-лейки горе-отец. Ребенку маршрут он объясняет невнятно: то поедем смотреть старинную крепость, то в поход. Тот чувствует вранье, еще больше волнуется, просится к маме и сожалеет, что папа не похож на отважного супергероя Димонстра, которому всё по плечу.
«Непослушники» дают фору предыдущим фильмам цикла. Во-первых, они впервые выходят столь далеко за пределы монастыря и Шуи: путь героев лежит на север, до Хибинских гор и Териберки. Дорога расширяет не только географию съемок, но и простор для развития сценария, в том числе комедийной части, ведь комический потенциал монастыря уже отработан. Так что у третьей части более разнообразный и сложносочиненный сюжет, хотя сценарист не поменялся — это все тот же Михаил Зубко
. Соответственно, и кино получилось масштабнее: больше героев и локаций, драк с погонями, массовых сцен и съемочного реквизита. Компания беглецов все время пересаживается на разные виды транспорта: с автобуса на старый советский автомобиль, потом на внедорожник, а в какой-то момент даже на лошадей.
Смотреть онлайн
Фильм «Непослушники»
Работа с детьми усложняет режиссерскую задачу, а тут их сразу пятеро — причем детдомовцы вместе с Черным выходят на первый план. Дима с сыном лишь следуют за ними по пятам, а отец Анатолий с братией довольствуются эпизодическими ролями. Гоше Куценко образ кающегося уголовника дается с профессиональной легкостью, а вот юным актерам приходится стараться, особенно с комедийной частью. Преимущественно юмор построен на копировании детьми повадок воровского мира. Например, когда они все по очереди сплевывают под ноги взрослому, показывая, что он для них не авторитет, это по задумке должно выглядеть смешно и умилительно одновременно. Старшей девочке Даше (Екатерина Новокрещенова
) по сценарию достается больше драмы: после смерти матери она заменила младшим родителей и боится потерять авторитет, поэтому показательно ведет себя как заправская зэчка. Так что актрисе пришлось и смотреть исподлобья, и слова цедить сквозь зубы, и глумиться, изображая бесноватую, и даже отыгрывать пранк-подставу: в этой сцене девочка врезается со всей дури в Димонстра, чтобы потом обвинить его прилюдно в насилии.
Путешествие детей с Черным придает истории черты типичного роад-муви, где на каждом отрезке пути герои попадают в комичные или драматичные ситуации. Сперва компания в статусе паломников заворачивает на ночлег в незнакомый монастырь, где всех, включая по церковным меркам младенцев (детей до 7 лет), заставляют исповедоваться, затем – на конкурс семейной песни, где плоховато, но зажигательно поет «Владимирский централ», а позже они встречают банду, разыскивающую Черного. Во всех случаях приходится уносить ноги. Саундтреком странствия служит композиция «Цыпленок жареный», которая сопровождает их от стен родного подворья до того момента, пока совместные злоключения не перекуют всех пятерых в единую семью. После этого они споют совместно уже другую песню – и не на каком-нибудь заштатном конкурсе, а в эфире центрального телевидения, что надо понимать как успех.
Подобрать фильм
80 отечественных и зарубежных кинолент про тюрьму
Дима с сыном тоже, разумеется, наладят отношения: мальчик поймет, что Димонстр и папа – это один и тот же суперчеловек. Так что по части завершенности мелодраматических линий в «Непослушниках» всё взвешено и складно. Комедийная же часть, построенная на заигрывании с блатной тематикой, надежно встраивает проект в тематическую линейку отечественных хитов про тюрьму, рядом с «Комедией строгого режима
», «Рестораном по понятиям
» и другими, где нетяжкие преступления — мелкое воровство, грабеж, угон машин — вызывают не чувство неловкости, а смех. Симпатичные непослушники, уважающие семейные ценности и верующие в Бога, по определению могут расчитывать не только на прощение, но и на народную любовь.
«Непослушники»
обсуждение >>