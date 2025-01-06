«Самая большая луна»: Головоломка есть у нас дома

«Самая большая луна» — подростковое фэнтези о людях, ворующих чужие эмоции. Режиссер фильма Алексей Попогребский остался настолько недоволен результатом, что снял имя с титров. Мы посмотрели картину в кинотеатре и вынуждены признать, что она действительно не получилась, несмотря на то, что компания Романа Борисевича работала над ней пять лет.
В мире будущего эмоции становятся важным человеческим ресурсом, за которым ведет охоту раса избранных-эмеров. Они видят переживания как цвета и могут высасывать чужие тревогу, страх и радость, подкрепляя свои слабые места, а особо сильные — манипулировать ощущениями других людей. Не все эмеры приятные: есть, например, такие, кто влюбляет в себя дур и «юзает их чувства годами». Обладатели необычных способностей нечувствительны к боли и не умеют любить: привязанность схлопывает силу, заставляя беспокоиться о ком-то еще. Главная их задача — собрать весь спектр эмоций и, преобразовав в стеклянные пластинки, сконструировать в старинном особняке шар: тот при вращении должен стать белым. Это спасет расу от превращения в злых энергетических каннибалов, которые тоже высасывают эмоции, но целиком — и уже у самих эмеров.
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Полукровка Денис (Иван Ивашов
) получает задание найти пропавшую давным-давно дочь лидера эмеров Глеба (Филипп Янковский
). Девушка Катя (Симона Куст
), тоже полукровка, обладает большой скрытой силой, о которой и не подозревает. По задумке, он должен охмурить девушку и бросить, чтобы переживания активировали ее дар. Тогда она сможет соединить в себе все цвета и принести эмерам чистый белый свет. Денис легко находит Катю у Виктора Макеева (Алексей Гришин
) — компаньона Глеба, разработавшего какую-то нейросеть и специальное мобильное приложение «Эмрон». Оно показывает оттенки эмоций для конкретного человека, а также отслеживающего аномалии по геолокации: смотришь на карту города и наблюдаешь, где скапливается, к примеру, гнев.
На переднем плане в фильме — молодые актеры Иван Ивашов, для которого это первая главная роль, и дебютантка Симона Куст — успешная модель, лицо Saint Laurent и Paco Rabanne, обладательница типажа «девушка в беде». Ее героиня сначала спокойна и холодна, потому что «воспитывалась без эмоций», но встреча с Денисом открывает новые горизонты: сперва они прыгают с моста в реку, затем убегают от энергетических каннибалов, а позже танцуют на дискотеке и знакомятся с еще одной эмерской группой, не слишком озабоченной судьбой расы. Их лидера зовут Банан (Аристарх Венес
), а его друзей — Страх (Владимир Гарцунов
) и Ярик (Илья Виногорский
), которые питаются страхом и яростью соответственно. Компания исповедует раздолбайский образ жизни и ради смеха может заставить людей драться. Очень быстро у Кати, глядя на разнообразие реакций, просыпаются суперсилы, о которых она и не подозревала; пробуждается и макияж заплаканных глаз, не сходящий до самого финала. Героиня любит, ненавидит и страдает на максималках.
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«Самая большая луна»
Эмоции в фильме зримо перетекают из человека в человека — как разноцветные струи энергии, излучаемые на уровне груди. Вообще красочные спецэффекты - самая сложная часть художественной концепции, которая в целом, в отличие от сюжета, выглядит понятно: там где эмоций мало – стерильность и хайтек, а где, наоборот, много – пестрые волосы, макияж, груды хлама и причудливые костюмы — вплоть до бальных платьев XVIII века. Цвета задают настроение и кодируют весь ход действия: красные задние фары машин и подсветка клавиатуры сигнализируют об опасности, глубокая светящаяся синева воды сулит радость жизни, а неестественно большая белая Луна символизирует тот самый шар, вобравший в себя все оттенки спектра.
Фильм задуман как поучительная подростковая сказка с элементами психоанализа, строящая не всегда безупречные модели отношений молодых людей друг с другом и миром взрослых. Денис, принимающий роль спасителя и наставника, не спешит рассказать Кате правду, но зато призывает вглядеться в отражение в бочке с водой: «Углубись в себя, вспомни всё», — говорит он. «Но я не хочу!» — возражает та. «Надо!» — отметает возражения юный ментор. После воспоминаний о детских травмах героине предстоит пережить еще и предательство, а затем оказаться на распутье. Разработчик Макеев предлагает избавить ее от боли, убеждая, что ревность, страх и злоба разрушают людей. Отец Глеб, наоборот, уверен, что боль – важная часть жизни, без которой не получится чисто белого цвета. Катю же не устраивают оба варианта — она хочет избавиться от способности качать чужие эмоции и стать обычным человеком: любить и быть любимой.
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Увы, фильм про эмоции их вообще не вызывает. Не спасает ни вдумчиво подобранная молодежная музыка, ни трагический образ Филиппа Янковского, ни комбинация дождя при полной Луне. Виновата ли в том невнятность сценария, который на каждом питчинге в Фонде кино, начиная с 2019 года, обещался быть сложным, а оказался не лучше, чем в любой российской картине жанра фэнтези, или бедный предметный мир альтернативной вселенной, или еще что-то, или всё сразу? Кажется, что вторая часть мультфильма «Головоломка
», которую тайком показывают в России, способна больше рассказать о том, как прислушиваться к себе и справляться с эмоциями – ревностью, гневом, тревожностью, — чем новая работа с прочерком вместо режиссера. Что ж, и не такое бывало — переживем и забудем.
«Самая большая луна». Трейлер №2
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