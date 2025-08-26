Кино-Театр.Ру
«Мадам Клико»: Игристая вдова

Спутник телезрителя >>
26 августа 2025
«Мадам Клико» (она же «Вдова Клико» в оригинале) — как легко догадаться из названия, байопик женщины, чье имя пузырится сквозь века и буквально вписано в историю желтыми этикетками одного из самых известных и лучших шампанских вин в мире. Несмотря на то, что действие разворачивается в первой половине XIX века, сюжет актуален как никогда: овдовевшая в молодости женщина берется за управление виноградниками, изобретает рецепт восхитительного игристого, а заодно — уникальную технологию его изготовления, попутно нарушая ради цели не только социальные устои, но и закон.

«Мадам Клико»: Игристая вдова

Барба-Николь Понсарден-Клико (Хэйли Беннет) живет в загородном поместье, окруженном виноградниками, — они принадлежат семье ее обожаемого супруга Франсуа (Том Стерридж). Их любовь — страстная и как будто с первого взгляда — прожила недолго: до скоропостижной смерти молодого увлеченного винодела, все свободное время проводившего в полях, напевая колыбельные лозам. Хитрому искусству производства игристого он обучал и Барбу-Николь, которая после кончины мужа не желает прощаться с наследием Франсуа и убеждает свекра (Бен Майлз) не продавать виноградники пронырливому соседу-конкуренту Моэту, а доверить ей управление винодельней, чтобы создать напиток, который будет приносить прибыль. Конечно, в успех предприятия никто не верит, мужчины посмеиваются над новой хозяйкой, природа не очень благоволит урожаям, как и обстановка в мире: в разгаре наполеоновские вoйны, к владениям подступают солдаты, а на шампанское наложено эмбарго, запрещающее экспорт за рубеж. Однако все это не может остановить Бабру-Николь, которая при поддержке известного торговца вином Луи Бона (Сэм Райли) находит способ отправить партию «Вдовы Клико» туда, где шампанское точно оценят: в Россию.

«Мадам Клико»: Игристая вдова

Русский след в истории «Вдовы Клико» важен — и символичен. Героиня, по сути, изобретает некий прототип параллельного импорта, благодаря которому к столам высшего света Российской Империи поступает санкционный напиток. В 1812 году! Легендарно, но не только это: именно Барба-Николь изобретает технологию ремюажа, при которой бутылки шампанского держат пробками вниз и ежедневно поворачивают, чтобы избавиться от осадка. И действительно, поначалу все бокалы в картине наполнены мутной жидкостью, не похожей на современное прозрачное игристое. Теперь-то ремюажем успешно пользуются виноделы не только во Франции, но и во всем мире!

Смотреть онлайн «Мадам Клико» Томаса Нэппера
«Мадам Клико»: Игристая вдова

Биография вдовы Клико, конечно, богаче той, что авторам во главе с режиссером Томасом Нэппером удалось уместить в скоромный хронометраж фильма. Они, однако, постарались сделать композицию байопика неординарной: основное действие перемежается сценами-флэшбеками, в которых проясняется причина смерти Франсуа Клико (недуг у него, надо сказать, весьма современный), а также складывается вполне убедительная история уникальной любви супругов — сентиментальная, романтичная, слишком уж идеальная для мира, в котором столько изъянов. Конечно, действие могло быть подинамичнее и понасыщеннее, учитывая предмет изучения, но создатели картины избрали путь недосказанности и деликатности, сосредоточившись на несгибаемой и опередившей время героине. Именно такие визионеры оставляют след в вечности.

«Мадам Клико»: Игристая вдова

Ритм фильма будто бы следует правилам виноделов: на экране царят неспешность, терпение, пронизывающий все фатализм и даже мистицизм с песнями винограду и разговорами о том, что «лоза должна страдать». Это правило-заклинание и сегодня повторяют те, кто следует заветам лучших французских мастеров шампанских дел. Свет отражается в расставленных всюду, как в лаборатории алхимика, сосудах с купажами. Персонажи с завидной непринужденностью отхлебывают — простите, дегустируют — шампанское, которое чуть позже, уже разлитое по бутылкам с фирменной желтой ленточкой, позвякивает в повозке торговца-котрабандиста. Одному богу известно, сколько за этим в действительности борьбы, слез и потерь — в реальности страдала явно не только лоза.

«Мадам Клико»

№ 2
Igor D.88   1.08.2024 - 18:12
история создания одного из самых известных напитков, почему бы и не глянуть. читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   20.07.2024 - 14:20
За великими открытиями стоят большие проблемы. Правило, работающее почти всегда. читать далее>>
Всего сообщений: 2
что почитать?

