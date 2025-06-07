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Длинноногий психо: «Собиратель душ» — главный хоррор 2024 года с Николасом Кейджем в роли маньяка

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7 июня 2025
«Собиратель душ» — фильм, который наделал шума в международном инфополе и получил звание лучшего хоррора 2024 года. Помимо сыгравшего заглавную роль Николаса Кейджа, который в своей актерской неразборчивости наконец добрался до определенной художественной вершины, стоит отметить также «королеву крика» в жанре арт-хоррора Майку Монро и режиссера картины – Осгуда Перкинса, сына Энтони Перкинса, сыгравшего канонического маньяка Нормана Бейтса в хичкоковском «Психо».

Длинноногий психо: «Собиратель душ» — главный хоррор 2024 года с Николасом Кейджем в роли маньяка

На протяжение трех десятилетий в штате Орегон происходят странные преступления: отцы благополучных семейств в одночастье будто сходят с ума, зверски расправляясь с близкими и после этого кончая с собой. Все случаи объединяют найденные рядом с телами убийц записки, где зашифрованы послания с единственным читаемым словом, точнее — подписью: «Собиратель душ». Улик и посторонних отпечатков нет — маньяк, если он и есть, остается неуловим. В 90-е дело все еще открыто, и к расследованию привлекают агента Ли Харкер (Монро), у которой будто бы есть экстрасенсорные способности: в том числе с их помощью ей удается найти другие связи между убийствами. Так, у каждой пострадавшей семьи обязательно была дочь, дни рождения всех девочек приходились на 14 число разных месяцев, а сами преступления происходили за несколько дней до или после праздника — и в этом тоже прослеживается закономерность. Ли также родилась 14-го, и чем дальше, тем более очевидной становится ее связь с Собирателем душ.

Смотреть онлайн «Гретель и Гензель» — предыдущий фильм Перкинса
Сам Кейдж в образе появляется буквально в первых кадрах фильма, так что его персонаж — не интрига, но какая же жуть! Загримированный под этакую зомби-версию глэм-рок певца Марка Болана (песня группы T-Rex становится лейтмотивом), с выбеленным лицом, черты которого изменены, точнее — искажены, долговязый — ожившая кукла на шарнирах. От резкого появления этой мордашки в кадре холодеют руки и бегут мурашки, актер явно упивается происходящим и дает волю всей фрик-части артистического диапазона, зловеще кривляясь и олицетворяя совершенно потустороннее зло.

Длинноногий психо: «Собиратель душ» — главный хоррор 2024 года с Николасом Кейджем в роли маньяка

Речь и правда о силах не от мира сего: тут и сатанинские ритуалы, и упоминания «того, кто снизу», и подобия кукол вуду, и в целом сквозящая отовсюду мистика. Конечно, не без психологизма — обязательного спутника любого хорошего современного ужастика. Не менее пугающего, чем оторванный от реальности персонаж Кейджа или многочисленные ритуалы, подчеркивающие двойственность бога и дьявола. Героине Майки Монро придется покопаться в явно травмирующем прошлом: как бы болезненно это ни было, ответ кроется где-то там, в безмятежном, как ей казалось, детстве и мирной жизни с мамой в уединенном домике на окраине города.

Смотреть онлайн «Собиратель душ» Оза Перкинса
Перкинс использует множество приемом и механизмов, создающих смысловую и визуальную канву фильма. Так изображение то и дело сужается, меняет фактуру и цвет, подражая полароидным снимкам, которые в какой-то момент станут важной деталью сюжетосложения. Нельзя не отметить и звуковое оформление: не только и не столько саундтрек, сколько наполняющие действо скрипы, шорохи, шепоты и биение сердца героини. Белый снег, красная кровь, черная душа — все эти контрасты сливаются в полотно ужаса. В утрированную иллюстрацию расхожей фразы о том, что благими намерениями выстлана дорога в ад, — в данном случае, в самом прямом смысле.

«Собиратель душ». Трейлер №3 на английском языке

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обсуждение >>
№ 8
Владимир Хорохорин (Рига)   16.10.2024 - 14:19
... Мдааа... а как же СКАЛА, БЕЗ ЛИЦА, ТЮРЕМНЫЙ САМОЛЕТ.... это что ? читать далее>>
№ 7
TanaS   15.10.2024 - 18:13
На главной странице отображается фраза :"Снизу постучали". Зашла почитать рецензию. В самом тексте не нашла. Но согласна, ощущение, что снизу постучали, настолько фильм разочаровал. читать далее>>
№ 6
Тульский парень   14.10.2024 - 01:46
Бррр..... Страшно до чертиков... Сильный триллер читать далее>>
№ 5
ДаринаКароль   13.10.2024 - 17:57
Для меня Кейдж - один с любимых голливудских актёров, а фильмы с ним часто попадают в топ. Поэтому уверенна, что "Собирателя душ" ждёт успех. читать далее>>
№ 4
ТыНеАктриса (Еманжелинск)   29.07.2024 - 15:42
Не знаю ни одного путного фильма с Кейджем. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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Длинноногий психо: «Собиратель душ» — главный хоррор 2024 года с Николасом Кейджем в роли маньяка фотографии
Длинноногий психо: «Собиратель душ» — главный хоррор 2024 года с Николасом Кейджем в роли маньяка фотографии
Длинноногий психо: «Собиратель душ» — главный хоррор 2024 года с Николасом Кейджем в роли маньяка фотографии
Длинноногий психо: «Собиратель душ» — главный хоррор 2024 года с Николасом Кейджем в роли маньяка фотографии
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