«Бордерлендс»: Какую биографию делают нашей рыжей

«Бордерлендс» — приключенческий боевик, основанный на одноименной франшизе популярных игр о поисках сокровищ древних цивилизаций в далекой-далекой галактике. В режиссерском кресле — Элай Рот (Донни Доновитц из «Бесславных ублюдков»), сценарий для фильма написан человеком под таинственным псевдонимом Джо Кромби (есть основания полагать, что это коллективное сознание нескольких авторов, в том числе Крейга Мазина). Экскурсия на пустынную планету Пандора делалась в условиях производственного ада, и это порою очень заметно. Тем не менее, «Бордерлендс» — забавный киноаттракцион, к тому же дающий повод задуматься о том, какие трудности приходится преодолевать киностудиям в попытках экранизировать видеоигры.
Самую злую шутку с «Бордерлендс», по итогу, сыграли кинокритики — не слишком искренне рассыпавшись в комплиментах весьма специфичному попурри «Дэдпул и Росомаха
» (никто не хочет ругаться с Disney, Marvel и их фанбазой), они нашли в фильме Элая Рота долгожданную отдушину. Со всей любовью прошлись по ленте асфальтовым катком, давно такого не было. На текущий момент «Бордерлендс» встречен профессиональным зрителем хуже, чем предельно постная экранизация «Обители зла
» 2021 года. И немного, совсем чуть-чуть, лучше легендарных поделок сумрачного немецкого гения Уве Болла
, компенсировавшего неказистость своих фильмов яркими перформансами — авторов плохих рецензий режиссер вызывал на ринг и метелил до полусмерти, после чего великодушно разрешал перед ним извиниться.
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Дряхлые танцы на костях «Людей Икс». Рецензия на фильм «Дэдпул и Росомаха»
Некоторые из замечаний профильной прессы справедливы — все же студия Arad Productions не рассчитала свои силы, взявшись за киноадаптацию столь большой, насыщенной и самобытной игровой вселенной. «Бордерлендс» делали долго и мучительно: вспомним хотя бы показательный «побег» с проекта сценариста Крейга Мазина. Он сначала убрал свое имя из титров, а после и вовсе заявил, что не имеет к фильму никакого отношения. Это можно было воспринимать как явный «красный флаг», но по факту просмотра можно сказать: уши Мазина торчат из «Бордерлендс» вполне отчетливо. До превращения в великого и ужасного автора «Чернобыля
» и «Одних из нас
» сценарист занимался написанием скрипта для непритязательных комедий («Очень страшное кино 3
», «Поймай толстуху, если сможешь
») — тех, в которых история является не самоцелью, а всего лишь обоснованием для появления на экране нового юмористического скетча. Тут, в общем, ситуация аналогичная: «Бордерлендс» не слишком грамотно выстраивает повествование, но дает своим артистам обстоятельства, в которых можно проявить талант комедии.
На экране очень далекое будущее. Охотница за головами Лилит (Кейт Бланшетт
) ловит по всей галактической округе мелких преступников, зарабатывая себе на хлеб и виски. В баре, куда красноволосая фурия заходит после выполнения очередного заказа, поджидают мордовороты корпорации Atlas. У руководителя богатейшей конторы (Эдгар Рамирес
) есть квест как раз по профилю: отправиться на планету Пандора и отыскать его дочь, похищенную военным-ренегатом Роландом (Кевин Харт
) и безумной горой мышц по имени Криг (Флориан Мунтяну
). Лилит, разумеется, не горит желанием лететь на планету-помойку где-то на выселках цивилизации. Но деньги (в отличие от самой Пандоры) не пахнут — приходится собираться в дальний путь. У главной героини с местом действия фильма давняя «любовь»: Лилит все детство провела на этом пустынном шарике в окружении бандитов, психов и искателей сокровищ. Она отлично знает, что ничего хорошего от этих мест ждать не приходится.
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Планета Железяка. О героях и мире вселенной «Бордерлендс»
Дочерью Атласа оказывается Тина (Ариана Гринблатт
), отлично знакомая игравшим в Borderlands — гиперактивный подросток, предпочитающий дружить со взрывчаткой, а не с головой. Вызволять ее из лап похитителей Лилит предстоит в компании робота по кличке Железяка (в оригинале говорит голосом Джека Блэка
, в русском дубляже за него Петр Гланц
), привязавшегося к наемнице что тот банный лист. Когда герои встретятся, то сразу станет понятно: выдавая задание, Атлас немного слукавил — Тина ему не то чтобы дочь, да и возвращать он ее собирается далеко не из любви или гуманистических соображений. Девочка — один из нескольких «ключей» к поискам легендарного Хранилища, в котором древняя цивилизация эридианцев спрятала несметные богатства. Спасательная миссия переквалифицируется в разгадывание главной планетарной тайны, а недавние противники оказываются в одной машине, драпая от разбойников и местной ЧВК «Алое копье». Впереди ждут главные достопримечательности Пандоры: городище Новая Гавань, лаборатория единственного в округе человека науки Патрисии Таннис (Джейми Ли Кёртис
), озеро инопланетной мочи, залитые токсичной жижей шахты и прочие «заброшки». Все и вправду как в игре: есть разнообразные уровни, миссии по истреблению врагов-болванчиков, прокачка персонажей и обязательный «финальный босс».
Формальная основа для сюжета — первая игра серии, на прохождение которой требуется порядка 35 часов. Только представьте, как тонко можно размазать по ним сюжет, даже если прерывать рассказ стрельбой и беготней туда-сюда. Фильм же идет стандартные для полного метра час-сорок, и в нем засилье героев, ситуаций и локаций выглядит не так органично. В этом заключается беда не столько самой «Бордерлендс», сколько формата адаптаций в целом. Зрителя нужно развлекать фан-сервисом и шутками, параллельно двигать историю, знакомить с миром, декларировать сюжетные условности. В конце концов, не каждую арку развития персонажа можно пройти в столь сжатые сроки. Из этого вытекает и неестественная скорость развития отношений внутри странного коллектива искателей Сокровища — от драки до крепкой дружбы проходит минут десять, если не меньше. Моргнул не вовремя и пропустил момент, когда они начали относиться друг к другу не как к пушечному мясу, а как к семье. Особенно дискомфортным это становится ближе к середине, когда у сценариста совсем заканчивается время: очень нужно поспеть с развитием персонажей до развязки. В бой вступает действенный, но кондовый вариант — патетичные диалоги, способные посоревноваться в искусстве пафоса с «Форсажем
». Тем смешнее, что они пришли в «Бордерлендс» как будто из другого мира: порция нежных бесед о семье и дружбе может идти после драйвовой и компетентно сделанной сцены перестрелки или буффонады робота Железяки, у которого в самых неподходящий момент в прямом смысле этого слова «прорывает днище».
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«Бордерлендс» Элая Рота
Возможно, ситуация была бы куда лучше, если «Бордерлендс» не пытался играть в семейное кино с рейтингом PG-13 (сама игра выходила со строгой маркировкой 18+). Вселенная требует от ленты высокого градуса безбашенности, брызг ненатуральной крови и юмора на грани приличия — и именного этого ей, по итогу, больше всего не хватает. В моменты просветления фильм веселит простоватым юмором, фактурными героями второго плана (чего стоит распутная владелица местного салуна Мокси в исполнении Джины Гершон
) и по-хорошему «спиномозговым» экшном. Сюжетные тропы не претендуют и на толику оригинальности (в игре было точно так же), но это компенсируется актерскими работами — Кейт Бланшетт и, неожиданно, Ариана Гринблатт с ракетницей наперевес являются украшением и главным достоинством этого фильма, как и неимоверно раздражающий — тем и ценный — Железяка. А сам «Бордерлендс» вряд ли достоин той славы, которую ему сделали в западной прессе: он играет в той же лиге игровых адаптаций, что и недавний «Скрежет металла
» или удивительно недооцененный «Кредо убийцы
». Проекты, которые, знаете ли, тоже себя не на помойке нашли.
«Бордерлендс». Трейлер №2
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