Деконструкция «Последний ужин»
«Ворон»: Сумерки зумеров

13 декабря 2025
«Ворон» — новый фильм режиссера «Призрака в доспехах» Руперта Сандерса, снятый по мотивам одноименного фильма 90-х. Экранизации комикса, получившей культовый статус из-за того, что на съемках погиб исполнитель главной роли, сын Брюса ЛиБрэндон Ли. Тогда халатность реквизиторов закончилась смертью актера, и с тех пор картина приобрела репутацию чуть ли не проклятой. Что, впрочем, не помешало ее переснять — на этот раз с Биллом Скарсгардом, который получает шанс восстать из мертвых и отомстить за смерть любимой.

«Ворон»: Сумерки зумеров

Эрик (Скарсгард) и Шелли (певица FKA twigs) встретились в исправительном заведении — он, дитя трудного детства, и она, преследуемая бандитами, тут же сошлись на почве презрения к обществу и любви к творчеству. Сбежав через окно в туалете, молодые люди начинают вести богемный образ жизни. Сперва развлекаются в шикарных апартаментах матери Шелли (весьма непростой женщины, как выяснится позже), после чего перебираются в свое собственное логово, этакие артистические трущобы, где предаются любви, искусству и прочим развлечениям — ходят на вечеринки и мечтают создать группу. Все это время девушку разыскивают таинственные и могущественные злодеи с паранормальными способностями, на которых у нее есть компромат. И однажды-таки добираются до парочки — оба погибают в ходе жестокой расправы, однако Эрик попадает в некое подобие чистилища, где кружат вороны и где ему обещают воскрешение и неуязвимость, дабы он мог отомстить за смерть возлюбленной. С одним лишь условием — не усомниться в своих чувствах. Звучит проще простого, но до момента, пока Эрик не узнает всю правду о Шелли.

Смотреть онлайн Новый «Ворон» с Биллом Скарсгардом
«Вороны» — и старый, и новый, а также несколько сиквелов оригинального фильма — являются экранизациями комиксов Джеймса О’Барра, и на эту эстетику, несомненно, делают ставку режиссеры. Руперт Сандерс — в большей степени, следуя нелинейной структуре литературного источника и в целом визуальному ряду графического романа, наполненного отступлениями и вставками. В этом «Вороне» куда больше предыстории обоих главных персонажей — отрывки из неблагополучного детства Эрика и, наоборот, обеспеченной жизни Шелли. Разные вводные удивительным образом сформировали родственные души. Из комикса же — бесконечное цитирование поэта Рембо. Приправленное постпанковским саудтреком, связывающим, как и вороний грим Эрика, обе экранизации не только с комиксом, но и друг с другом.

«Ворон»: Сумерки зумеров

Хотя различий куда больше. «Ворон» 94-го — под стать времени, динамичный готический боевик, авторы которого не слишком копаются в чувствах героев и в их характерах. Новое же время требует большего психологизма (но явно не более глубокой актерской игры), и фильм Сандерса изобилует не только флэшбеками, но и томными взглядами, рыданиями под дождем, псевдопоэтическими диалогами и прочей, хоть и окрашенной в преобладающий в стиле героев черный, но все же отдающей розовым цветом – совсем как униформа заключенных в исправительном учреждении, где знакомятся Эрик и Шелли – сентиментальностью. На ум тут же приходит франшиза «Сумерки», с которой у этого «Ворона» схожий вайб — однозначно рассчитанная на юную, подростковую аудиторию картина, рифмующая кровь и любовь и воспевающая весь спектр эмоций, сопутствующих первым серьезным чувствами (кажется, что навечно, но расстаешься навсегда).

«Ворон»: Сумерки зумеров

Отсюда же и мистика, усиленная Сандерсом. Если в первом фильме из потустороннего было разве что бессмертие восставшего из мертвых героя, то тут появляется и новое измерение, где Эрик получает свою силу, и враги — не просто уличные бандиты, а жуткие колдуны во главе с Дэнни Хьюстоном, которые способны гипнотизировать людей и подчинять себе их волю и разум. Впрочем, и экшена вдоволь, еще и снятого куда более технично, эпично и эстетично – но на этом, пожалуй, и все. В общем настоящий документ эпохи, как и его предшественник. И столь же не дотягивающий, без каких-либо внешних обстоятельств, до статуса шедевра и классики — да и не надо, пусть лучше все будут живы.

«Ворон»

№ 6
Sveta_21Ermolova   5.10.2024 - 22:00
Наверное хотели хайпонуть на оригинале фильма, но увы...старого Ворона не переплюнуть, хотя бы сюжет поменяли. читать далее>>
№ 5
Весне дорогу!   31.08.2024 - 01:15
семейка Скарсгардов - это что-то! Все талантливые, профессиональные и такие разные. Каждый нашел и развивает свою актерскую индивидуальность. Объединяет, разве что то, что от них всех мурашки по коже... читать далее>>
№ 4
Урман   30.08.2024 - 17:56
Ворон с Участием Брендона Ли это культовый фильм... Легенда... Сняли бы Ворона с другим сюжетом... Зачем поганить оригинал... Я в шоке.. от сюжета... Шелли и чернокожая... Мда. читать далее>>
№ 3
Vladislav [XzedX] (Москва)   29.08.2024 - 17:17
ЭТОМЫСМОТРИМ! ... Отлично! Смотрим! читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   29.08.2024 - 13:50
Не накроет беда актеров, всей съемочной команды, как это было во время работы над оригиналом. Там творилась чертовщина. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Комикс мистика ремейк
персоны
Талия Дебретт Барнетт Брэндон Ли Брюс Ли Руперт Сандерс Билл Скарсгард Дэнни Хьюстон
фильмы
Ворон Ворон Призрак в доспехах Сумерки

«Ворон»: Сумерки зумеров фотографии
«Ворон»: Сумерки зумеров фотографии
«Ворон»: Сумерки зумеров фотографии
«Ворон»: Сумерки зумеров фотографии
Мария Байер
12 декабря ушла из жизни актриса Мария Байер.
Олег Прядко
11 декабря ушёл из жизни актёр Олег Прядко.

Мартиньш Вилсонс
Сергей Годин
Леонид Марков
Иван Межанский
Йоанна Моро
Екатерина Новокрещенова
Ростислав Плятт
Николай Рыбников
Людмила Сенчина
Стив Бушеми
Агнешка Влодарчик
Дик Ван Дайк
Уэнди Мэлик
Кристофер Пламмер
Ван Хефлин
Курд Юргенс
что почитать?