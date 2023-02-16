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Хэнкок: Уилл Смит и компания

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16 февраля 2023

Новый фильм Питера Берга о перевоспитании

Хэнкок: Уилл Смит и компания

Джон Хэнкок (Уилл Смит) не совсем обычный супергерой. Он умеет летать, швырять машины, ловить преступников; пули отлетают от него, как от железного, но каждый подвиг героя обходится казне города в миллионные убытки. Все дело в том, что Хэнкок потерял память и не знает, кем он был до того, как стал обладать нечеловеческой силой. Одиночество Хэнкок топит в бутылке. И отсюда все его проблемы. Власти Лос-Анджелеса через средства массовой информации умоляют его покинуть город, толпа тоже, мягко говоря, не в восторге от такого героя. В один из дней — как обычно уже успев выпить — Хэнкок вытаскивает из-под поезда застрявшую на переезде машину. Делает он это в своей излюбленной манере, успев параллельно изрядно «помять» товарный поезд и перевернуть пару раз автомобиль, вместо того, чтобы «просто взлететь вверх». Но в машине, к счастью, оказывается пиарщик Рей (Джейсон Бейтман), еще один недооцененный герой Лос-Анджелеса. Он берет Хэнкока под свою опеку, придумывает ему костюм, сажает в тюрьму, чтобы власти перестали охотиться за супергероем, но не замечает, как между его красавицей-женой (Шарлиз Терон) и Хэнкоком пробегает искра…

История сценария под названием «Он приходит ночью» сама по себе достойна экранизации. Почти 15 лет сценарий Винсента Нго гулял от режиссера к режиссеру, от продюсера к продюсеру. «Он приходит по ночам» изначально чуть ли не фильм о сексуальных извращениях. По словам продюсера Акива Голдсмана, от первоначального варианта сцена «за километр несло нигилизмом». «Он приходит ночью» был переписан Винсом Гиллиганом чуть ли не под диктовку Голдсмана, за проект взялся Майкл Манн (режиссер фильмов «Али», «Схватка» «Полиция Майами: Отдел нравов»), но вскоре на режиссерском мостике его сменил Джонатан Мостоу, а затем Габриэле Муччино, сам же Манн остался сопродюсером. Неизвестно, сколько лет бы еще простоял этот проект, если бы продюсеры не пригласили Питера Берга, режиссера для Голливуда, мягко говоря, нехарактерного.

Хэнкок: Уилл Смит и компания

Питер Берг как никто подходил в качестве режиссера для картины «Он приходит ночью», где в центре был супергерой-извращенец. Его необычная манера снимать и увлечение Джоном Кассаветисом и творчеством группы The Rolling Stones, сделала бы его иконой для фанатов авторского кино, но Берг начал ни шатко, ни валко. Его «Очень дикие штучки» скорее претендовали на что-то, чем являлись. Ну а потом Питер взялся за настоящую «голливудщину», «Сокровище Амазонки» и «Королевство». Хотя последнее, стоит признать, снято очень качественно и интересно и не лишено вкуса, которого у Берга, кажется, не отнять. Того же стоило ожидать от «Он приходит по ночам», который еще до появления Берга переименовали в «Хэнкок», но напрасно.

Фильм походит больше на семейную комедию о перевоспитании. Плохой мальчик, грубиян и пьяница должен стать примером для толпы. Он учится говорить «молодцом» полицейскому, привыкает к своему новому костюму и забывает на время об алкоголе. Вроде бы происходящее на экране не раздражает. Да, опять пуританская история (на этот раз о перевоспитании) о супергерое, но до поры до времени это остается смешным. Но, когда Берг начинает копаться в истории Джона Хэнкока, его чувствах и проблемах одинокого супергероя, чувствуется фальшь. Во-первых, Уилл Смит с его идеальной репутацией совсем никак не подходит на роль грубияна и уж тем более пьяницы. Во-вторых, сам Питер Берг, кажется, не понимает, зачем и почему он взялся за этот сценарий.

Хэнкок: Уилл Смит и компания

Похоже главный вопрос — это как, далеко не бездарные люди, могли сделать совершенно безвкусный фильм. Шарлиз Терон в костюме суперженщины больше похожа на Миллу Йовович (что скорее комплимент второй, чем первой), Уилл Смит играет намного хуже, чем может (вспомнить хотя бы «Я — легенда», которую фактически вытянул один Смит). «Хэнкок» — это что-то между семейной комедией о супергерое-неудачнике и притчей о том, что любовь сильнее смерти. Ожидать такого от Питера Берга, конечно, было невозможно. Разумеется, если бы за съемки взялся какой-нибудь второстепенный голливудский режиссер — все бы было намного проще. Но здесь дело не в том, что сняли, а кто снял.

Само собой, «Хэнкок» соберет рекордные суммы, но это, что называется, скорее, по инерции. Фильмы с Уиллом Смитом собирают полные залы и чаще незаслуженно, здесь итак все ясно. Но вот Шарлиз Терон и Питер Берг… Хотя второй, в общем-то, как режиссер себя пока никак не проявил. Тут тоже все дело в инерции. Очень хочется симпатизировать человеку, который признается в любви к Кассаветису, но, как известно, Платон Платоном, а истина все равно дороже.


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№ 8
Waylander (Москва)   23.05.2018 - 23:24
Первая часть, с алкашом и матерщинником Хэнкоком, смотрится с куда большим интересом, где вторая, где начинается мылодрама и страсти в духе бразильского сериала. читать далее>>
№ 7
lilly   11.08.2009 - 20:38
а все пишут, что понравилось. скорее всего понравился сам Уилл. более обыденного и среднего продукта....а, только так Голливуд и работает :)))) читать далее>>
№ 6
Крутой чел. (Камчатка)   19.03.2009 - 15:42
Вообще фильм ХЭНКОК очень понравился,. Не каждый каждый смог бы сыграть главную роль так как это сделал УИЛ СМИТ .ЭТО РЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛ. Респект ему и этому фильму! читать далее>>
№ 5
Коволенко Катя (Анжеро-Судженск)   11.08.2008 - 07:05
Мне очень нравивятся фильмы с Уиллом Смитом он просто душка,а особено фильм ХЕНКОК и Я,РОБОТ читать далее>>
№ 4
zimnii (мск)   3.08.2008 - 01:17
я уже через 15 минут просмотра понял что зря пришел смотреть, даже обидно было, что смит сыграл в ЭТОМ читать далее>>
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