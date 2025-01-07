«Беляковы в отпуске»: Телезритель в Турции

«Беляковы в отпуске» — фильм о жителе Таганрога, который любит разговаривать с телевизором, стал полнометражным режиссерским дебютом Александра Назарова, а Сергей Светлаков вернулся к знакомому образу, а также выступил сценаристом и продюсером. Правда, в отличие от скетчкомов «Наша Russia» и «Светлаков+», где герой не отрывается от дивана и экрана, в фильме Сергей Юрьевич Беляков с женой и сыном не просто выходят из комнаты, а едут на отдых в Турцию. И совершают ошибку. Придется исправлять, или, как говорит Беляков, разруливать.
Водитель МЧС из Таганрога Сергей Юрьевич Беляков (Светлаков) скопил денег и наконец везет домочадцев — жену Светлану (Светлана Листова
) с сыном Дюсиком (Александр Новиков
) — в долгожданный отпуск в Турцию. На ресепшене, куда гордый глава семейства отправляется за ключом от номера и браслетом, открывающим доступ к «ол инклюзиву», выясняется, что бронь, которая радовала Белякова скидкой в 50%, — на следующий год. Есть доллары из обменника в Таганроге, но, увы, фальшивые. О том, что купить обратные билеты в Россию не на что, Сергей Юрьевич решает временно умолчать и судорожно обдумывает, как бы убедить супругу, собравшуюся ехать в аэропорт и ждать ближайший рейс домой, остаться в отеле — пока незаконно.
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«Беляковы в отпуске»
Судьба сама подкидывает решение в виде внезапной встречи Беляковых с отдыхающей тут же семьей Дубравиных. С женой в исполнении Марии Горбань
Светлана училась в школе. Некогда лучшие подружки всегда соперничали, и, кажется, ничего не изменилась. Глядя на успешную и красивую пару — Дубравина играет Андрей Мерзликин
, — Белякова рассказывает, что её благоверный занимает в МЧС большой пост и что живут они в шикарном люксе, да и вообще куда успешнее Дубравиных. Для поддержания легенды придется всячески изворачиваться, чтобы не выдать себя заклятым друзьям и не попасться на глаза управляющему Али (Рухин Магеррамов
), который открывает на них настоящую охоту.
«Беляковы в отпуске
» выглядят и логичным продолжением относительного свежего тренда на возвращение хитов 2000-х, и окончательным подтверждением триумфального камбэка Светлакова на канал ТНТ, для которого он, в том числе со своей студией «Свердловск», теперь снимает шоу, сериалы
и кино
. Первый фильм не вышел комом — во многом, конечно, благодаря харизме и обаянию самого артиста и его теплого, лампового персонажа — канонического русского мужика и опытного диванного критика Сергея Юрьевича Белякова. Сменив треники с алкоголичкой на гавайскую рубашку и шорты, он впервые за все эти годы не включает телевизор — да и в целом проводит большую часть времени под открытым небом. Оно, к слову, не турецкое, а краснодарское, но с ходу и не отличишь: сымитировать зарубежный отель в условиях рашн юга авторам удалось на пятерку. Как и создать пусть не искрометную, но зато сентиментальную (и ностальгическую) комедию положений, полную острожного, но с каплей злободневности юмора.
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В центре внимания — напряженные отношения четы Беляковых. Жена Светлана, которая была нечастым (по большей части — закадровым) персонажем скетчей, показывает характер. Кажется, весьма склочный, на деле же — жаждущий романтики и приключений. Недостатка ни в первом, ни во втором нет: Сергей Юрьевич может и превратить загон для павлинов в номер под открытым небом, и голыми руками раздобыть для ужина деликатесы в открытом море (а иногда и в отельном пруду), и организовать для близких увлекательный квест на территории гостиницы с прятками и переодеваниями. Прыжки голышом в бассейн, кража браслетов у спящих немцев и рейдерский захват пустующего люкса невольно напоминают о приключениях других персонажей «Наша Russia» — туристах из Нижнего Тагила. Однако Беляковы, хоть частично, конечно, и оправдывают репутацию отдыхающих из России, держатся всё же скромнее — сегодня у героев, как и у авторов фильма, другие цели и задачи.
Мысли и смыслы просты: счастье всё же нельзя купить за деньги. Имитируют его и «упакованные» Дубравины: за успешным успехом скрываются семейные проблемы. Для них Беляковы, которые так хотели быть похожими на своих знакомых, наоборот, станут примером. И для взрослых, и для детей: отдельная сюжетная линия посвящена отношениям Дюсика с дочкой Дубравиных (Маргарита Галич
). Он — умный скромняга с гиперопекающей матерью, она — красотка с дефицитом родительского внимания; обоим есть, чем поделиться и что найти друг в друге.
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Высшей точкой фильма становится финал — до неприличия трогательный и до смешного абсурдный. Устроенный Беляковыми хаос достигает пика — разрушительного, но и душеспасительного. Синим пламенем горит в итоге не только гостиничное имущество, но и все семейные передряги — воцаряются любовь и гармония. Все разбиваются по парочкам, наконец, наслаждаясь заслуженным и теперь уже законным отдыхом. Кто-то — не вылезая из постели, другие — исполняя мечту про «яхту, парус, только мы вдвоем». И никакого телевизора.
«Беляковы в отпуске»
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