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«Беляковы в отпуске»: Телезритель в Турции

Спутник телезрителя >>
7 января 2025
«Беляковы в отпуске» — фильм о жителе Таганрога, который любит разговаривать с телевизором, стал полнометражным режиссерским дебютом Александра Назарова, а Сергей Светлаков вернулся к знакомому образу, а также выступил сценаристом и продюсером. Правда, в отличие от скетчкомов «Наша Russia» и «Светлаков+», где герой не отрывается от дивана и экрана, в фильме Сергей Юрьевич Беляков с женой и сыном не просто выходят из комнаты, а едут на отдых в Турцию. И совершают ошибку. Придется исправлять, или, как говорит Беляков, разруливать.

«Беляковы в отпуске»: Телезритель в Турции

Водитель МЧС из Таганрога Сергей Юрьевич Беляков (Светлаков) скопил денег и наконец везет домочадцев — жену Светлану (Светлана Листова) с сыном Дюсиком (Александр Новиков) — в долгожданный отпуск в Турцию. На ресепшене, куда гордый глава семейства отправляется за ключом от номера и браслетом, открывающим доступ к «ол инклюзиву», выясняется, что бронь, которая радовала Белякова скидкой в 50%, — на следующий год. Есть доллары из обменника в Таганроге, но, увы, фальшивые. О том, что купить обратные билеты в Россию не на что, Сергей Юрьевич решает временно умолчать и судорожно обдумывает, как бы убедить супругу, собравшуюся ехать в аэропорт и ждать ближайший рейс домой, остаться в отеле — пока незаконно.

Смотреть онлайн «Беляковы в отпуске»
Судьба сама подкидывает решение в виде внезапной встречи Беляковых с отдыхающей тут же семьей Дубравиных. С женой в исполнении Марии Горбань Светлана училась в школе. Некогда лучшие подружки всегда соперничали, и, кажется, ничего не изменилась. Глядя на успешную и красивую пару — Дубравина играет Андрей Мерзликин, — Белякова рассказывает, что её благоверный занимает в МЧС большой пост и что живут они в шикарном люксе, да и вообще куда успешнее Дубравиных. Для поддержания легенды придется всячески изворачиваться, чтобы не выдать себя заклятым друзьям и не попасться на глаза управляющему Али (Рухин Магеррамов), который открывает на них настоящую охоту.

«Беляковы в отпуске»: Телезритель в Турции

«Беляковы в отпуске» выглядят и логичным продолжением относительного свежего тренда на возвращение хитов 2000-х, и окончательным подтверждением триумфального камбэка Светлакова на канал ТНТ, для которого он, в том числе со своей студией «Свердловск», теперь снимает шоу, сериалы и кино. Первый фильм не вышел комом — во многом, конечно, благодаря харизме и обаянию самого артиста и его теплого, лампового персонажа — канонического русского мужика и опытного диванного критика Сергея Юрьевича Белякова. Сменив треники с алкоголичкой на гавайскую рубашку и шорты, он впервые за все эти годы не включает телевизор — да и в целом проводит большую часть времени под открытым небом. Оно, к слову, не турецкое, а краснодарское, но с ходу и не отличишь: сымитировать зарубежный отель в условиях рашн юга авторам удалось на пятерку. Как и создать пусть не искрометную, но зато сентиментальную (и ностальгическую) комедию положений, полную острожного, но с каплей злободневности юмора.

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В центре внимания — напряженные отношения четы Беляковых. Жена Светлана, которая была нечастым (по большей части — закадровым) персонажем скетчей, показывает характер. Кажется, весьма склочный, на деле же — жаждущий романтики и приключений. Недостатка ни в первом, ни во втором нет: Сергей Юрьевич может и превратить загон для павлинов в номер под открытым небом, и голыми руками раздобыть для ужина деликатесы в открытом море (а иногда и в отельном пруду), и организовать для близких увлекательный квест на территории гостиницы с прятками и переодеваниями. Прыжки голышом в бассейн, кража браслетов у спящих немцев и рейдерский захват пустующего люкса невольно напоминают о приключениях других персонажей «Наша Russia» — туристах из Нижнего Тагила. Однако Беляковы, хоть частично, конечно, и оправдывают репутацию отдыхающих из России, держатся всё же скромнее — сегодня у героев, как и у авторов фильма, другие цели и задачи.

«Беляковы в отпуске»: Телезритель в Турции

Мысли и смыслы просты: счастье всё же нельзя купить за деньги. Имитируют его и «упакованные» Дубравины: за успешным успехом скрываются семейные проблемы. Для них Беляковы, которые так хотели быть похожими на своих знакомых, наоборот, станут примером. И для взрослых, и для детей: отдельная сюжетная линия посвящена отношениям Дюсика с дочкой Дубравиных (Маргарита Галич). Он — умный скромняга с гиперопекающей матерью, она — красотка с дефицитом родительского внимания; обоим есть, чем поделиться и что найти друг в друге.

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Высшей точкой фильма становится финал — до неприличия трогательный и до смешного абсурдный. Устроенный Беляковыми хаос достигает пика — разрушительного, но и душеспасительного. Синим пламенем горит в итоге не только гостиничное имущество, но и все семейные передряги — воцаряются любовь и гармония. Все разбиваются по парочкам, наконец, наслаждаясь заслуженным и теперь уже законным отдыхом. Кто-то — не вылезая из постели, другие — исполняя мечту про «яхту, парус, только мы вдвоем». И никакого телевизора.

«Беляковы в отпуске»

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обсуждение >>
№ 11
Yanina Sokolova   14.11.2024 - 12:35
Светлаков здесь не тот диванный лентяй и алкаш, как в Наша Раша. Так что фильм на старте уже получается другим. Юмор плосковат, только пару моментов смешных, а так нудятина. читать далее>>
№ 10
Дмитрий А. Мишин   13.11.2024 - 01:04
Светлаков не похож на того самого алкаша в алкашке. Как так. читать далее>>
№ 9
Тульский парень   12.11.2024 - 23:45
Не готов пока смотреть. На 70% ерунда на раз, на 30 % может еще раз. Трейлер например больше разочаровал, чем обрадовал. читать далее>>
№ 8
Олег Полекас   9.11.2024 - 13:20
Авторам не хватило фантазии. А так убогость получилась, на фоне которой даже крик "Тагииил" героя Галустяна из "Нашей Раши" выглядит осмысленнее и, извините, забавнее всей этой полуторачасовой... читать далее>>
№ 7
Alevtina Bachaeva   28.09.2024 - 21:50
Разучились снимать хорошее кино у нас.. Не захватил фильм. читать далее>>
Всего сообщений: 11
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