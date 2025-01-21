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«Операция "Холодно"»: Фарго есть у нас дома?

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21 января 2025
Телеканал ТНТ покажет «Операцию "Холодно"», с которой начались конкурсные показы 3-го Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний». Заснеженную комедию снял постановщик недавнего горячего фильма «В баню!» Данил Иванов. Как и в предыдущей работе, режиссер стремится душевно иронизировать над отечественным мироустройством, погружая его в экстремальный быт: на этот раз не жаркой парилки, где все готов был стерпеть Иван Плотников, а холодного Заборска, который порядком надоел предприимчивому чиновнику Грише в исполнении Игоря Хрипунова.

«Операция Холодно»: Фарго есть у нас дома?

В канун Нового года Гриша из местного комитета по охране культурного наследия пытается согласовать с начальником (Борис Каморзин) строительство «Заборск плазы» на месте давно не реставрировавшихся домов XIX века. Однако шефа больше заботят не памятники культуры и новые торговые центры, а рыбалка, на которую он и зовет всех сотрудников. Никто, правда, особо не соглашается. И тогда в голове Гриши – не без помощи философствующего бомжа (Александр Баширов) – вдруг зарождается небанальная мысль: на время похитить руководителя, быстренько стать исполняющим обязанности и подписать разрешение на возведение плазы, получив за это взятку от застройщика (Михаил Горевой).

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План поначалу даже начинает активно выполняться. Гриша не только арендует уединенную сторожку и обезвреживает влюбленную коллегу (Валентина Мазунина), которая вдруг тоже собралась на рыбалку, но даже находит исполнителя. Молчаливый Ваня (Влад Коноплев) недавно вышел из тюрьмы, так что готов за бутерброды с колбасой и лимонад на праздниках присмотреть за начальником Гриши, пока тот будет вершить грандиозные дела. Однако в какой-то момент все идет не совсем так, как задумывалось. Спустя пару дней где-то между сторожкой и местом рыбалки полиция находит замерзшее тело.

«Операция Холодно»: Фарго есть у нас дома?

Линия полицейских, с которой, собственно, и начинается картина, отчасти взята из дебютной короткометражки Иванова «Холодно». Там тоже сотрудники правоохранительных органов находили замерзший труп, который потом сами везли в служебной буханке, попутно собирая на остановках вполне живых пассажиров, не дождавшихся рейсового автобуса. Здесь ситуация несколько иная. Полицейская-трудоголик Марина (Мария Карпова) постоянно засыпает, но соглашается на все вызовы, а влюбленный коллега (Антон Кузнецов) соглашается на все ее идеи, хотя надо бы просто продать дрова, которыми забита буханка, и спокойно встретить Новый год.

Смотреть онлайн «Операция "Холодно"» Данила Иванова
Морозный сеттинг и не самые удачливые бандиты (как и полицейские) явно отсылают к культовому «Фарго» братьев Коэн и одноименному альманаху Ноа Хоули по мотивам. Однако версии Данилы Иванова, который выступил не только режиссером, но и автором сценария, порой будто бы не достает градуса абсурдности, хотя и диалоги уместно ироничны, и линии каждого из персонажей, включая молчаливую свидетельницу – бассет-хаунда Бетси, – доведены до логического завершения. Возможно, потому, что за время, прошедшее от короткометражки до выхода полного метра, автор несколько охладел к этой истории. Но ничего, к третьему полному метру – с учетом жаркого «В баню!» – точно оттает. Недаром похожую мысль по отношению к одному из героев этой «правдивой истории» в финале «Операции "Холодно"» философски изрекает персонаж Баширова.

«Операция «Холодно»

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обсуждение >>
№ 5
Киноман1985   6.12.2024 - 22:46
Любопытно! Как раз под праздничный стол холодную комедию. читать далее>>
№ 4
Матвей Брикун   4.12.2024 - 22:10
Уже радуюсь. В картине про зиму есть снег. Если без шуток, огромных ожиданий нет и не может быть, сколько громких провалов было с конкретно праздничными фильмами. читать далее>>
№ 3
Igor D.88   4.12.2024 - 14:51
От Операции Холодно, стало холодно. Реально мурашки побежали. читать далее>>
№ 2
GaryVan (Санкт-Петербург)   3.12.2024 - 20:06
Много ненужной воды... Какие-то дрова, какой-то влюблённый мент опять. А сам сюжет уже обыгрывался в "Кибердеревне". То есть, там самой завязки, буквально на 15 минут просмотра, а всё остальное... читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   3.12.2024 - 19:29
Я думаю комедию должны оценить, вроде сюжет неплохой и актёрский состав многим известен. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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