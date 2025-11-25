«Василий»: Брата – два (обоих играет Александр Петров)

На российском ТВ покажут комедию «Василий», где Александр Петров играет сразу двух братьев, разлученных в детстве и обретших совершенно разные судьбы. Проект сделан авторами недавнего сериала «Дайте шоу!» – Димой Литвиненко, Юлией Сумачевой и Андреем Золотаревым. В своем полнометражном проекте они вновь не забывают (на этот раз по-настоящему) иронизировать над телевидением, а попутно пытаются пристроить исконно отечественные мотивы дилогии Алексея Балабанова «Брат» в антураж мексиканских наркокартелей и мыльных опер.
В поселке Ковылкино скромным учителем ОБЖ в местном детдоме трудится Вася (Александр Петров), выросший там же и не понаслышке знающий о методах выживания на родной земле. Готовит Вася ребят, кстати, ни больше ни меньше, а сразу к угрозе ядерного взрыва. Он, к счастью, пока Ковылкино не настигает, зато в тихий уголок вдруг приезжают телевизионщики – мечтающий о ТЭФИ репортер (Дмитрий Лысенков
) и его менее циничный оператор (Ян Цапник
, будто бы вспоминающий давно заданные комедией Жоры Крыжовникова
«Горько!
» уроки мастерства кинопостановщика). Журналисты, однако, вовсе не собираются рассказывать об успехах благополучного ковылкинского детдома, где также трудятся усердная Наташа (Валентина Мазунина
), давно влюбленная в Васю, и когда-то усыновившая его Тамара Михайловна (Раиса Рязанова
), а приехали лишь за жареными фактами. Только что в Мексике поймали гражданина США Базила (Александр Петров), как две капли воды похожего на скромного Василия. Только Базил работает наркокурьером и перевозит деньги и запрещенные вещества из мексиканского наркокартеля в Америку и обратно.
Во время очередного такого трафика Базила и задержали, дав ему статус в программе по защите свидетелей, чтобы он вывел службы США на боссов мексиканского наркокартеля. Казалось бы, причем здесь российские телевизионщики? Но они, согласно фильму, в курсе всех международных дел, да еще и лучше всех справляются с сопоставлением фактов, так что буквально по одному звонку вычисляют близнеца Базила – неприметного детдомовца Василия. Как выясняется, настоящее имя одного из братьев — Коля, и он давным-давно, когда на дворе был конец 1990-х, все детдомовцы обязательно пели «Седую ночь» Юрия Шатунова, а зарубежным гражданам еще позволяли без всяких проволочек усыновлять российских детей, подменил собою тихоню Васю и благостно уехал жить с новыми американскими родителями на ПМЖ за океан. Ни к чему хорошему, впрочем, как показало время, это не привело.
«Василий» в своем сюжете про разлученных близнецов, один из которых захотел лучшей жизни и предал другого, отталкивается от так популярных в те же 1990-е мексиканских сериалов, а далее будто бы пытается напомнить по верхам всю историю отечественного телевидения или связанного с ним видео-, а затем и стримингового проката. Вечно снующий в темных очках Базил отсылает в том числе и к хитрому коту Базилио; в российском прокате этот архаичный персонаж в исполнении, вот ведь совпадение, Александра Петрова, проявится позже, в новом «Буратино
», автором сценария которого тоже выступает Золотарев.
Пока же на первый план выходит более хронологически выстроенная история. От мексиканского телемыла дорожка ведет к «Брату 2
», когда в бледной копии свитера Данилы Багрова в аэропорту Мехико под песню «Вечно молодой» выходит спасать своего брата тот самый скромный Василий. Оммажей Балабанову, кажется, даже слишком много – есть и спасающая героя Петрова проститутка, и встречающийся в автобусе мудрый не Немец, но Мексиканец, и даже парафраз знаменитого стихотворения Орлова «Я узнал, что у меня есть огромная семья».
До откровенной пародии на «Брата», впрочем, Золотареву и Литвиненко своего «Василия» хватает ума не доводить. Но и в так просящуюся по сюжету мыльную оперу кино не превращается. Вместо этого здесь – не совсем уместно придуманные цитаты Джейсона Стэтхема
. И Мексика как олицетворение наркокартелей, причем будто бы из сериалов и фильмов, не добравшихся даже до локальных стримингов. Актриса Барбара де Рехиль
, которую даже на премьеру привезли в Москву, явно проигрывает в актерской работе Александру Петрову, хотя пресс ее героини, у которой, по сюжету, четверо детей, безусловно, заслуживает уважения.
Мексиканская часть выглядит в «Василии» довольно натянутой, хотя можно принимать правила игры в жанр некой клюквенной мозаики отечественного телевидения – тоже вполне обоснованной. Уместнее бы смотрелись отсылки к сериалам НТВ, где когда-то работал Золотарев, но замучаешься же с правами и объяснениями! Хотя сам Золотарев здесь наконец предстает не в амплуа ведущего криминальной хроники (точнее даже почти камео, так как до сценарной работы он и впрямь трудился в программах типа «Чрезвычайной происшествие», и в других своих сериалах исполнял именно эту роль), а наконец почти Андреем Малаховым
(еще одной вехой отечественного ТВ), который все же пытается выяснить «брат ты мне или не брат» и какой Петров на самом деле лучший. Жаль только, что столь масштабная по ироничному запалу история заканчивается на скомканной ноте, будто бы взятой из дневных мелодрам, популярных на протяжении многих лет на отечественных телеканалах – но, может, это и есть поистине финальная точка отечественного телевидения.
