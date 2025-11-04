Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Не дави Улыбу: «Злой город» – патриотический блокбастер Константина Буслова

Спутник телезрителя >>
4 ноября 2025
«Злой город» — масштабная историческая драма Константина Буслова о двухмесячной осаде монголо-татарским войском маленького русского города Козельска, ставшего на их пути к Новгороду. Фильм, который показывает несокрушимость и твердость русского характера, вероятно, станет новым народным хитом. Производство при поддержке Фонда Кино шло три года, а прокат поддержали крупные российские компании: Сбер, МАЕР и Первый канал. Рассказываем, чем интересна картина.

Не дави Улыбу: «Злой город» – патриотический блокбастер Константина Буслова

Козельск впервые упоминается в летописях на год раньше Москвы — в 1146-м. Он никогда не был крупным и могущественным, но именно этот город, по свидетельствам не только отечественных летописцев, сумел остановить многочисленное войско Золотой Орды, сметавшее всё на пути: Рязань, Коломну, Владимир. Действие фильма происходит в 1238 году, когда татаро-монгольская армия хана Батыя подошла к стенам Козельска, но неожиданно встретила серьезное сопротивление. Защитники во главе с юным князем Василием — ему, по летописям, было всего 12 лет, — оказались готовы сражаться до последнего. После двухмесячной осады и боя, где Орда потеряла тысячу человек, Батый тоже решил не отступать и стереть из человеческой памяти имя Козельска, повелев отныне именовать тот «злым городом». Ярость хана была так велика, что, когда Козельск пал, он приказал убить всех, включая младенцев. Но легенда о стойкости русских людей сохранилась, и имя города не было забыло, как и подвиг его жителей.

Смотреть онлайн «Злой город» Константина Буслова
Стойкость Козельска не так широко известна, как, например, битва на Куликовом поле или Крещение Руси — события, вошедшие во все учебники истории. Константин Буслов («Калашников», «1941. Крылья над Берлином») посчитал нужным рассказать «правдивую историю, которая важна для понимания нашей культуры». И постарался сделать это достоверно.

Не дави Улыбу: «Злой город» – патриотический блокбастер Константина Буслова

Эпические события показаны через судьбы конкретных людей. Конечно, персонажи и обстоятельства их жизни придуманы: сценарист Вадим Голованов, работавший над «Скифом», вновь обратился к теме Древней Руси и выстроил объемную многофигурную композицию. Некоторые герои наделены сложным закадровым прошлым: например, персонаж Алексея Гуськова, которого в Козельске называют Ратша. Под этим именем он служил ратником в княжеском войске, в ханском стане был известен как Урус-две-руки (за умение биться сразу двумя мечами), а позднее стал монахом, отцом Даниилом. Прошлое Ратши раскрывается постепенно, по мере развития фильма. Пожалуй, это самый сложный герой: его считают предателем и русские, и монголы, так что ему представляется возможность очистить совесть и послужить правому делу.

Читать Богатыри не мы: рецензия на фильм «Скиф»
Центральными персонами становятся храбрая и независимая в суждениях Весняна (Лионела Мантурова), увлекающаяся боевыми искусствами, и два её жениха — Могута (Александр Метёлкин) и Лютобор (Владимир Любимцев). Парни дерутся за девушку, но при первой опасности готовы оказать помощь сопернику, став с ним плечо к плечу. Весняна – одна из самых трагических героинь фильма, чья история наиболее горька: попав в плен, она оказывается жертвой многочисленного насилия монгольских воинов. Пускай девушка не теряет боевых навыков, душевно она становится абсолютно остолбенелой до конца битвы. Сочувствие вызывают и другие образы простых горожан, которые сражались за город и князя наравне с войском. В ополчение вступают люди разных профессий, нередко целые семьи, включая женщин и детей. Например, золотых дел мастер Любомир, поначалу не желавший воевать, «потому что каждый должен заниматься своим делом», оказывается метким стрелком из арбалета. А его сестра, знахарка Дарья (Полина Чернышова) решает не покидать город, потому что готовится лечить раненых.

Не дави Улыбу: «Злой город» – патриотический блокбастер Константина Буслова

Существенную роль в обороне играют и лесные разбойники, возглавляемые лихим Улыбой (Максим Белбородов). Патриотические чувства в них пробуждает былой главарь Берендей (Алексей Шевченков), отошевший от бандинских дел и принявший монашеский сан. Тот сообщает прежним корешам, что тем, кто готов за князя драться, будет прощение, и те, как один, соглашаются. Роль князя Василия исполнил Митя Махонин, а княгиню Марию сыграла Аглая Шиловская, воплотившая суть материнской любви: её героиня порой забывает, что сын – не только маленький мальчик, но и правитель. В числе персонажей-горожан есть и предатели-купцы (Артем Волобуев и Дмитрий Куличков), без которых драматургия патриотического фильма была бы неполной. В стане монголов тоже собраны разноплановые характеры: одни показаны мстительными и подлыми, к другим проявлено даже некое уважение — как к сильным врагам, признающим при этом несгибаемость русских. Есть и человек, проявляющий не просто сочувствие к жителям Козельска, а отговаривающий хана от битвы. Это воин (Марат Абишев) – побратим русского воеводы (Алексей Розин). Их история практически по большей части остается за кадром, что добавляет сюжету объема и загадочности.

Читать Рецензия на «Сердце Пармы» по Алексею Иванову
«Злой город» — кино сложнопостановочное. Козельск в нем предстает крепостью, которую атакуют как обычным способом, так и при помощи специальных приспособлений: лестниц, стенобитных таранов, осадных машин и камнеметов с горящими валунами. Сам город (его даже не назовешь декорацией) был построен с нуля в чистом поле – это полноценный населенный пункт из 40 зданий, где можно жить. Хотя более вероятно, что там продолжат снимать фильмы. Еще построили большой деревянный мост через реку Жиздра, где происходят важные события фильма, и монгольский стан Батыя – с юртами, телегами и всей утварью. Оригинальные костюмы и многочисленный реквизит для главных героев и еще 300 человек — от конных упряжей, меха и ножен до оружия и кольчуг – всё и вправду впечатляет. Тут есть даже верблюды. Плюс домашний скот, каскадеры и огромная массовка, которая, по словам режиссера, всё время жаловалась на холодную погоду, ведь съемки велись при температуре -28 градусов (не чета нынешней зиме).

Не дави Улыбу: «Злой город» – патриотический блокбастер Константина Буслова

Конечно, без драматургии, режиссуры и актерского мастерства даже очень нарядный фильм выглядел бы роскошной пустышкой. Здесь же, признаемся, шик предметного мира не подменяет содержание, а, наоборот, придает вес и значимость. Художником-постановщиком стал Сергей Февралев — один из лучших в своем деле, работавший, среди прочего, на близкой по тематике «Орде» Андрея Прошкина. Операторская работа Никиты Рождественского и его команды заставила всю рукотворную красоту работать. Сложные и динамичные батальные сцены сочетаются с пролетами над городом и растянувшимся на километры ханским войском, а еще превосходно снята природа. Несмотря на то, что действие происходит в холодный период, потрясающие видовые кадры заслуживают большого экрана.

Смотреть Выпуск шоу «Деконструкция» о фильме «Орда»
Получается, что «Злой город» — отлично сделанное, высокотехнологичное и очень дорогое полотно, которому, несмотря на трагическую развязку (а может быть, и во многом благодаря ей), скорее всего, удастся воодушевить зрителей. Оно говорит на понятном языке о русском характере, народной силе, героизме и выборе перед лицом неминуемой катастрофы. Конечно же, это кино идеологически заряжено и направлено в сегодня: оно умнее и намного четче транслирует нынешние моральные установки, чем все последние фильмы про Великую отечественную вместе взятые. Тем паче ни в какое сравнение те редкие и вялые творения про нынешний военный конфликт, о необходимости которых так отчаянно твердят патриоты. Персонажи «Злого города» внятные, а их простота — функциональна. За каждым из героев закреплены архетипические черты и символы: честность, верность, материнская любовь, храбрость в бою, бескорыстная помощь ближнему, адаптивность, смекалка. Трудно назвать фильм глубоким исследованием человеческих характеров — здесь другая цель: показать архетип русского человека, его нравственный путь и готовность погибнуть за то, во что он верит. В конечном счете, все и погибают: разница лишь в том, что кто-то героически, а кто-то — как собака.

«Злой город». Трейлер №2

версия для печати

обсуждение >>
№ 7
Сергей Пронченок   8.04.2025 - 13:54
Двоякое впечатление от фильма. Вроде бы всё ничего, но абсолютно не показан весь драматизм именно долгой, семинедельной осады, когда зима уже превратилась в весну, когда монголы бесились от своей беспомощности... читать далее>>
№ 6
Аластрайона Петровская (Устье)   4.04.2025 - 16:46
... Согласна. На Козельск наткнулись, когда шли из Новгорода. читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   2.04.2025 - 15:29
Деревянно укрепление не смогли сжечь.)) Может оно было каменным, а для фильма сделали халтуру из дерева. читать далее>>
№ 4
Весне дорогу!   31.03.2025 - 13:48
бесстыжие как не совестно "посвящать" это непрофессиональное тяп-ляпище ... что-что? карту то-видели? летописи читали? кто куда и зачем шел? читать далее>>
№ 3
server69   9.02.2025 - 23:04
... Правильно. Не включайте! Фильм в кинотеатрах показывают. Туда идти надо! читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Оборона: Алексей Гуськов, Дмитрий Дюжев и Яна Чурикова
Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
«Буратино», «Весельчак У» и «Отель "У погибшего альпиниста"» получат поддержку Фонда кино
Алексей Гуськов и Александр Метелкин защищают Козельск от татаро-монголов в трейлере «Злого города»
«Злой город» с Алексеем Гуськовым и Александром Метелкиным выйдет в прокат зимой 2025 года
«Авиатор», «Злой город» и «Щекотун» получат поддержку Фонда кино
Построенный город, тысячи костюмов и исторических деталей: завершились съемки «Злого города» с Алексеем Гуськовым
«Авантюристы»: На дне
Алексей Гуськов и Александр Метелкин встанут на защиту Козельска
Володя, спасибо, что Живага: Питчинг иных в Фонде кино — 2023
«1993», «Литвяк» и еще 14 фильмов получат поддержку Фонда кино
Путеводитель по непо-вселенной: Никита Ефремов, Павел Табаков и Кирилл Нагиев
Дорогая, я не перезвоню: Питчинг иных в Фонде кино — 2022
«Вызов», «Литвяк» и «Чебурашка» получат поддержку Фонда кино
Владимир Сычев: «Мне хотелось сыграть драму — чтобы стало понятно, что мне можно предлагать серьезные роли»
Ежегодное военное кино: Ксения Алфёрова, Гела Месхи и Олеся Судзиловская
Седьмая «Миссия невыполнима», четвертые «Неудержимые» и другие боевики 2022 года
Плакать нельзя: 100 российских фильмов 2022 года
Данила Козловский сыграет в новом фильме Кирилла Соколова
«Китобой» и «Спасибо, коучер!» включены в программу британской «Недели российского кино»
«Спутник над Польшей» состоится в онлайн-формате
Российские фильмы заинтересовали зарубежных прокатчиков на онлайн-кинорынке в Торонто
Д-д-д-дышите свободно: Питчинг авторских и экспериментальных проектов в Министерстве культуры
Гении и злодейство: 10 байопиков о противоречивых героях
Нарезные стволы: Настасья Самбурская, Алёна Бабенко и Екатерина Гусева
Продолжение «Призрака» с Федором Бондарчуком в разработке
Режиссер «Скифа» расскажет о защите Козельска
Поиск по меткам
Екатерина ВизгаловаИсторический фильм/сериалРоссийские фильмы
персоны
Марат АбишевМаксим БелбородовКонстантин БусловАртём ВолобуевВадим ГоловановАлексей ГуськовДмитрий КуличковВладимир ЛюбимцевЛеонела МантуроваМитя МахонинАлександр МетёлкинАндрей ПрошкинНикита РождественскийАлексей РозинСергей ФевралёвПолина ЧернышоваАлексей ШевченковАглая Шиловская
фильмы
1941. Крылья над БерлиномЗлой городКалашниковОрдаСкиф

фотографии >>
Не дави Улыбу: «Злой город» – патриотический блокбастер Константина Буслова фотографии
Не дави Улыбу: «Злой город» – патриотический блокбастер Константина Буслова фотографии
Не дави Улыбу: «Злой город» – патриотический блокбастер Константина Буслова фотографии
Не дави Улыбу: «Злой город» – патриотический блокбастер Константина Буслова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Инна Штеренгарц
2 ноября ушла из жизни актриса, кастинг-директор Инна Штеренгарц.

День рождения >>

Александр Глебов
Евгений Карельских
Ирина Карташёва
Николай Прокопович
Сесиль Свердлова
Елена Симонова
Алексей Титков
Василий Шмаков
Сергей Щеглов
Марлен Жобер
Уоррен Кристи
Мэттью МакКонахи
Ален Нури
Стивен Огг
Марки Пост
Александра Шлёнская
все родившиеся 4 ноября >>

Афиша кино >>

Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Пуанты для моей мамы
драма
Россия, 2024
Франкенштейн: Воскрешение
драма, триллер
Великобритания, 2024
Кролецып и Сурок Времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, 2025
Мой сын
драма
Россия, 2025
Дело Фриды
драма, исторический фильм
Швейцария, 2024
Новая волна
драма, исторический фильм, комедия
Франция, 2025
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
Пушистые каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Испания, Португалия, 2025
Ярость
триллер
США, 2025
Ветер
сказка
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram