Не дави Улыбу: «Злой город» – патриотический блокбастер Константина Буслова

«Злой город» — масштабная историческая драма Константина Буслова о двухмесячной осаде монголо-татарским войском маленького русского города Козельска, ставшего на их пути к Новгороду. Фильм, который показывает несокрушимость и твердость русского характера, вероятно, станет новым народным хитом. Производство при поддержке Фонда Кино шло три года, а прокат поддержали крупные российские компании: Сбер, МАЕР и Первый канал. Рассказываем, чем интересна картина.
Козельск впервые упоминается в летописях на год раньше Москвы — в 1146-м. Он никогда не был крупным и могущественным, но именно этот город, по свидетельствам не только отечественных летописцев, сумел остановить многочисленное войско Золотой Орды, сметавшее всё на пути: Рязань, Коломну, Владимир. Действие фильма происходит в 1238 году, когда татаро-монгольская армия хана Батыя подошла к стенам Козельска, но неожиданно встретила серьезное сопротивление. Защитники во главе с юным князем Василием — ему, по летописям, было всего 12 лет, — оказались готовы сражаться до последнего. После двухмесячной осады и боя, где Орда потеряла тысячу человек, Батый тоже решил не отступать и стереть из человеческой памяти имя Козельска, повелев отныне именовать тот «злым городом». Ярость хана была так велика, что, когда Козельск пал, он приказал убить всех, включая младенцев. Но легенда о стойкости русских людей сохранилась, и имя города не было забыло, как и подвиг его жителей.
Стойкость Козельска не так широко известна, как, например, битва на Куликовом поле или Крещение Руси — события, вошедшие во все учебники истории. Константин Буслов («Калашников
», «1941. Крылья над Берлином
») посчитал нужным рассказать «правдивую историю, которая важна для понимания нашей культуры
». И постарался сделать это достоверно.
Эпические события показаны через судьбы конкретных людей. Конечно, персонажи и обстоятельства их жизни придуманы: сценарист Вадим Голованов
, работавший над «Скифом
», вновь обратился к теме Древней Руси и выстроил объемную многофигурную композицию. Некоторые герои наделены сложным закадровым прошлым: например, персонаж Алексея Гуськова
, которого в Козельске называют Ратша. Под этим именем он служил ратником в княжеском войске, в ханском стане был известен как Урус-две-руки (за умение биться сразу двумя мечами), а позднее стал монахом, отцом Даниилом. Прошлое Ратши раскрывается постепенно, по мере развития фильма. Пожалуй, это самый сложный герой: его считают предателем и русские, и монголы, так что ему представляется возможность очистить совесть и послужить правому делу.
Центральными персонами становятся храбрая и независимая в суждениях Весняна (Лионела Мантурова
), увлекающаяся боевыми искусствами, и два её жениха — Могута (Александр Метёлкин
) и Лютобор (Владимир Любимцев
). Парни дерутся за девушку, но при первой опасности готовы оказать помощь сопернику, став с ним плечо к плечу. Весняна – одна из самых трагических героинь фильма, чья история наиболее горька: попав в плен, она оказывается жертвой многочисленного насилия монгольских воинов. Пускай девушка не теряет боевых навыков, душевно она становится абсолютно остолбенелой до конца битвы. Сочувствие вызывают и другие образы простых горожан, которые сражались за город и князя наравне с войском. В ополчение вступают люди разных профессий, нередко целые семьи, включая женщин и детей. Например, золотых дел мастер Любомир, поначалу не желавший воевать, «потому что каждый должен заниматься своим делом
», оказывается метким стрелком из арбалета. А его сестра, знахарка Дарья (Полина Чернышова
) решает не покидать город, потому что готовится лечить раненых.
Существенную роль в обороне играют и лесные разбойники, возглавляемые лихим Улыбой (Максим Белбородов
). Патриотические чувства в них пробуждает былой главарь Берендей (Алексей Шевченков
), отошевший от бандинских дел и принявший монашеский сан. Тот сообщает прежним корешам, что тем, кто готов за князя драться, будет прощение, и те, как один, соглашаются. Роль князя Василия исполнил Митя Махонин
, а княгиню Марию сыграла Аглая Шиловская
, воплотившая суть материнской любви: её героиня порой забывает, что сын – не только маленький мальчик, но и правитель. В числе персонажей-горожан есть и предатели-купцы (Артем Волобуев
и Дмитрий Куличков
), без которых драматургия патриотического фильма была бы неполной. В стане монголов тоже собраны разноплановые характеры: одни показаны мстительными и подлыми, к другим проявлено даже некое уважение — как к сильным врагам, признающим при этом несгибаемость русских. Есть и человек, проявляющий не просто сочувствие к жителям Козельска, а отговаривающий хана от битвы. Это воин (Марат Абишев
) – побратим русского воеводы (Алексей Розин
). Их история практически по большей части остается за кадром, что добавляет сюжету объема и загадочности.
«Злой город» — кино сложнопостановочное. Козельск в нем предстает крепостью, которую атакуют как обычным способом, так и при помощи специальных приспособлений: лестниц, стенобитных таранов, осадных машин и камнеметов с горящими валунами. Сам город (его даже не назовешь декорацией) был построен с нуля в чистом поле – это полноценный населенный пункт из 40 зданий, где можно жить. Хотя более вероятно, что там продолжат снимать фильмы. Еще построили большой деревянный мост через реку Жиздра, где происходят важные события фильма, и монгольский стан Батыя – с юртами, телегами и всей утварью. Оригинальные костюмы и многочисленный реквизит для главных героев и еще 300 человек — от конных упряжей, меха и ножен до оружия и кольчуг – всё и вправду впечатляет. Тут есть даже верблюды. Плюс домашний скот, каскадеры и огромная массовка, которая, по словам режиссера, всё время жаловалась на холодную погоду, ведь съемки велись при температуре -28 градусов (не чета нынешней зиме).
Конечно, без драматургии, режиссуры и актерского мастерства даже очень нарядный фильм выглядел бы роскошной пустышкой. Здесь же, признаемся, шик предметного мира не подменяет содержание, а, наоборот, придает вес и значимость. Художником-постановщиком стал Сергей Февралев
— один из лучших в своем деле, работавший, среди прочего, на близкой по тематике «Орде
» Андрея Прошкина
. Операторская работа Никиты Рождественского
и его команды заставила всю рукотворную красоту работать. Сложные и динамичные батальные сцены сочетаются с пролетами над городом и растянувшимся на километры ханским войском, а еще превосходно снята природа. Несмотря на то, что действие происходит в холодный период, потрясающие видовые кадры заслуживают большого экрана.
Получается, что «Злой город» — отлично сделанное, высокотехнологичное и очень дорогое полотно, которому, несмотря на трагическую развязку (а может быть, и во многом благодаря ей), скорее всего, удастся воодушевить зрителей. Оно говорит на понятном языке о русском характере, народной силе, героизме и выборе перед лицом неминуемой катастрофы. Конечно же, это кино идеологически заряжено и направлено в сегодня: оно умнее и намного четче транслирует нынешние моральные установки, чем все последние фильмы про Великую отечественную вместе взятые. Тем паче ни в какое сравнение те редкие и вялые творения про нынешний военный конфликт, о необходимости которых так отчаянно твердят патриоты. Персонажи «Злого города» внятные, а их простота — функциональна. За каждым из героев закреплены архетипические черты и символы: честность, верность, материнская любовь, храбрость в бою, бескорыстная помощь ближнему, адаптивность, смекалка. Трудно назвать фильм глубоким исследованием человеческих характеров — здесь другая цель: показать архетип русского человека, его нравственный путь и готовность погибнуть за то, во что он верит. В конечном счете, все и погибают: разница лишь в том, что кто-то героически, а кто-то — как собака.
