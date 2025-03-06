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«Оставь это ветру»: Экологичная любовь на турецком побережье

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6 марта 2025
«Оставь это ветру» — дебютный полнометражный фильм режиссера Энгина Эрдена. Главные роли в нем исполнили актер Барыш Ардуч и актриса Ханде Эрчел, представившие картину на первом показе в Москве. Кино-Театр.Ру побывал на премьере и рассказывает, почему нужно посмотреть «Оставь это ветру».

«Оставь это ветру»: Экологичная любовь на турецком побережье

Умница и красавица Аслы (Эрчел) возглавляет корпорацию, основанную ее отцом. Фирма переживает не лучшие времена, чтобы спасти компанию, оказавшуюся на грани закрытия из-за финансового кризиса, совет директоров принимает решение построить новый шикарный отель в красивой бухте. Правда, есть одно препятствие — земля принадлежит еще одному наследнику, сыну другого основателя бизнес-империи, молодому человеку по имени Эге (Ардуч). Тот, правда, никогда не имел отношения к управлению, живет в той самой бухте, где преподает виндсерфинг и заведует рестораном. И наотрез отказывается от любого строительства. Узнав об этом Аслы, которая когда-то в детстве дружила с Эге, вызывается уговорить его подписать необходимые бумаги. И отправляется на побережье, уверенная, что переговоры займут пару дней. Но не тут-то было — Эге оказывается крепким орешком. И очень горячим парнем.

«Оставь это ветру»: Экологичная любовь на турецком побережье

Классическая романтическая мелодрама, напоминающая по атмосфере франшизу «Три метра над уровнем неба», с огромным зрительским потенциалом — «Оставь это ветру» придется по вкусу и любителям турдизи, уже хотя бы потому, что исполнители главных ролей знакомы по таким хитам, как «Постучись в мою дверь» и «Ворон», и тем, кто далек от мира турецких сериалов. Главные герои проходят путь от ненависти до любви, довольно предсказуемый, но все же интригующий, так как оба — независимые, гордые, упрямые и, несмотря на мгновенную взаимную симпатию, будут испытывать друг друга на прочность. Вопреки своему происхождению Эге окажется борцом за экологию, которому, впрочем, генетически все-таки передалась некоторая бизнес-смекалка. А Аслы, наоборот, из суровой, крутящейся как белка в колесе, застегнутой на все пуговицы (фигурально — наряды строгие, но не скучные) деловой леди постепенно оттает в легкую, даже по-хорошему легкомысленную девушку, чей тугой пучок расплетется по велению ветра в локоны, а желание строить карьеру любой ценой уступит место надежде на простую и счастливую жизнь.

«Оставь это ветру»: Экологичная любовь на турецком побережье

Все это — на фоне невероятных морских пейзажей, залитых солнцем и таких безмятежных, что хэппи-энд, кажется, неизбежным. Герои проведут для зрителей, как, впрочем, и друг для друга не одну экскурсию по побережью — после этого любому, в том числе и главной героине, покажется кощунством строить что-либо в столь живописной, нетронутой урбанизацией местности, где впору разве что купаться, пить вино и вкусно есть. Еда, к слову, станет поводом для первого конфликта главных героев. Она же (вместе с турецкой водкой ракией — куда ж без этого) окончательно примирит уже влюбленных друг в друга Аслы и Эге.

«Оставь это ветру»: Экологичная любовь на турецком побережье

Юмора в этой максимально романтической истории тоже хватает — турки в целом славятся ироничным отношением к жизни, так что в кино и сериалах родом из этой страны всегда есть место комичным ситуациям и персонажам. Тут, к примеру, в кадре то и дело возникает забавный герой — мечтающий научиться кататься на доске нелепый молодой человек, безобидный и надоедливый. В итоге он сыграет в судьбе Аслы и Эге не последнюю роль — да и сам обретет неожиданное счастье, которое, как выяснится, вовсе не в виндсерфинге. И не в деньгах, карьере, не в большом городе и прочих благах цивилизации — главное, как всегда, найти своих, спасти кусочек природы и успокоиться.

Смотрите «Оставь это ветру» на ТНТ и Иви с 6 марта[/b].
«Оставь это ветру»

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обсуждение >>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   9.02.2025 - 18:52
Взрослый мальчик и девочка на время превращаются в подростков. Выглядят так же нелепо. Серьезностью не пахнет. читать далее>>
№ 4
Анастасия Ал. Благинина   2.02.2025 - 23:32
А я люблю и турецкие сериалы (турдизи), и актёров и актрис, которые проживают свои роли. Но не понимающим специфику турдизи не понять. А вот нашим актёрам и актрисам вообще многим не дано не то, что проживать... читать далее>>
№ 3
Тульский парень   2.02.2025 - 14:04
Все красиво, классно. Но вот сюжет хуже, чем на Домашнем. Не понимаю турков. читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   31.01.2025 - 21:36
Актриса - красавица. Больше ничего не интересно) Мыльная опера, я люблю тебя, а я не знаю или папа не разрешает или мама )) читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   31.01.2025 - 20:04
Как мне нравятся турецкие актёры, но не из-за своей игры, а внешность у них прям очень яркая. таких красоток, как Ханде Эрчел в нашем кинематографе не так уж и много. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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«Оставь это ветру»: Экологичная любовь на турецком побережье фотографии
«Оставь это ветру»: Экологичная любовь на турецком побережье фотографии
«Оставь это ветру»: Экологичная любовь на турецком побережье фотографии
«Оставь это ветру»: Экологичная любовь на турецком побережье фотографии
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