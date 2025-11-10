Кино-Театр.Ру
«Знакомство родителей»: Выгодная партия — для музыки и для жизни

Спутник телезрителя >>
10 ноября 2025
В эфире телеканала СТС – необычное семейное драмеди «Знакомство родителей», в котором герои Анастасии Талызиной и Тараса Шевченко пытаются выяснить отношения с папами и мамами в исполнении Константина Хабенского, Виктории Толстогановой, Александра Ильина-мл. и Елены Николаевой.

«Знакомство родителей»: Выгодная партия — для музыки и для жизни

Федя (Тарас Шевченко) никогда не знал своих настоящих родителей и вырос в детдоме, но не обычном, а музыкальном. Свою взрослую жизнь он тоже связал с музыкой – для души играет в оркестре, а для заработка открыл с друзьями небольшой музыкальный магазин. С недавних пор у Феди есть и муза – Полина (Анастасия Талызина), с которой он познакомился на концерте, влюбился с первого взгляда и вот решил сделать предложение. Хотя так и не смог рассказать Полине о детдомовском детстве. Девушка, впрочем, тоже хранила от Феди определенные семейные тайны. Молодой жених не был готов откровенничать и для встречи с ее строгими предками придумал на всякий случай легенду о том, как его мама и папа погибли в авиакатастрофе 11 сентября. Но еще больше он не был готов к тому, что родители Полины (Константин Хабенский и Виктория Толстоганова) окажутся почти олигархами, живущими в огромном особняке. А ознакомительный «допрос» с пристрастием устроят за шикарно накрытым столом со свежайшими устрицами и авторитетными друзьями семьи (Олег Тополянский и Виктория Полторак), чей сын – только прилетевший из Лондона будущий дипломат Паша (Роман Васильев) – окажется бывшим Полины.

Смотреть онлайн «Знакомство родителей» Ивана Капитонова
Партия Паши для Полины, конечно, больше соответствует статусу обеспеченной невесты, чем какой-то детдомовец Федя с никому не понятной генетикой. Чтобы отделаться от неугодного зятя, папа Полины ставит перед ним условие – найти биологических родителей, данные о которых он уже добыл, благодаря своим связям. Так Федя и отправляется на поиски потерянной семьи, которую таковой никогда и не считал, и, кажется, давно уже залечил все детские травмы по этому поводу.

«Знакомство родителей»: Выгодная партия — для музыки и для жизни

Скрываясь за названием типичного ромкома, «Знакомство родителей» на самом деле оказывается небанальной трагикомедией с элементами роуд-муви – не о патетичном обретении корней, какими бы они ни были, а о неожиданном поиске себя и собственного опыта, который порой отличается от прошлых поколений. Тот случай, когда можем не повторять, а хотя бы попытаться научиться на ошибках родителей.

Возможно, именно поэтому режиссер Иван Капитонов в «Знакомстве родителей», как до этого и в «Голове-жестянке» пытается совместить настроение советских трагикомедий о взрослении с современным монтажом, который в «Знакомстве» удается уже более уверенно. Здесь хороши и первые и финальные анимационные вставки, кратко рассказывающие историю Феди, и даже обязательные и не совсем маркировки – от «Пушкин – наше всё», до напоминаний о том, что запрещено российским законодательством.

«Знакомство родителей»: Выгодная партия — для музыки и для жизни

Связь поколений неочевидно подчеркивается и еще не самой заезженной цитатой из «Брата-2» про «конференцию по новым компьютерным технологиям», куда по легенде когда-то отправились родители Феди, и легендарным рингтоном из «Бумера», и эпизодом с участием Константина Мурзенко, который здесь предстает буквально в роли священника, и Юрием Лозой, который хоть и в качестве изображения на подушке, отправляется вместе с Федей в «пусть нелегкий его путь». Отдельным смелым решением можно назвать исполнителя главной роли Тараса Шевченко, до этого снимавшегося в веб-сериале «Френдзона», а тут более чем уверенно чувствующим себя в окружении опытных и медийных артистов.

Капитонов при этом не спекулирует ни на разнице поколений, ни на социальных отличиях между семьями Полины и Феди, каждое обстоятельство здесь работает на раскрытие объема и глубины персонажей – и детей, и родителей. Более того, «Знакомство родителей», на первых порах бойко иронизирующее как раз на тему богатых и бедных, переворачивает этот уже заезженный в отечественных сериалах троп и превращается в серьезный, но не без искренней улыбки, рассказ о прощении и принятии себя и своего прошлого, каким бы оно ни было. Но с обаятельной, а не залакированной розовыми очками надеждой на то, что будущее все-таки может быть хотя бы чуточку лучше.

«Знакомство родителей»

№ 2
nord   11.02.2025 - 07:43
Актёры хорошие. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   10.02.2025 - 18:19
Чуток напоминает "Знакомство с родителями" с Де Ниро и Стиллером. Отличие лишь мясом, а скелет такой же. читать далее>>
Ссылки по теме
Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
Руки вверх, или Панические атаки Лунтика: 100 российских фильмов 2024 года
Отцы и деды: Авторские и экспериментальные проекты, поддержанные Министерством Культуры в 2023 году
Поиск по меткам
КомедияМария ТокмашеваРоссийские фильмысемья
персоны
Роман ВасильевАлександр Ильин (младший)Иван КапитоновЮрий ЛозаКонстантин МурзенкоЕлена Николаева (II)Святослав ПодгаевскийВиктория ПолторакАнастасия ТалызинаВиктория ТолстогановаОлег ТополянскийКонстантин ХабенскийТарас Шевченко (III)
фильмы
Брат-2БумерГолова-жестянкаЗнакомство родителейФрендзона

