«Знакомство родителей»: Выгодная партия — для музыки и для жизни

В эфире телеканала СТС – необычное семейное драмеди «Знакомство родителей», в котором герои Анастасии Талызиной и Тараса Шевченко пытаются выяснить отношения с папами и мамами в исполнении Константина Хабенского, Виктории Толстогановой, Александра Ильина-мл. и Елены Николаевой.
Федя (Тарас Шевченко) никогда не знал своих настоящих родителей и вырос в детдоме, но не обычном, а музыкальном. Свою взрослую жизнь он тоже связал с музыкой – для души играет в оркестре, а для заработка открыл с друзьями небольшой музыкальный магазин. С недавних пор у Феди есть и муза – Полина (Анастасия Талызина), с которой он познакомился на концерте, влюбился с первого взгляда и вот решил сделать предложение. Хотя так и не смог рассказать Полине о детдомовском детстве. Девушка, впрочем, тоже хранила от Феди определенные семейные тайны. Молодой жених не был готов откровенничать и для встречи с ее строгими предками придумал на всякий случай легенду о том, как его мама и папа погибли в авиакатастрофе 11 сентября. Но еще больше он не был готов к тому, что родители Полины (Константин Хабенский и Виктория Толстоганова) окажутся почти олигархами, живущими в огромном особняке. А ознакомительный «допрос» с пристрастием устроят за шикарно накрытым столом со свежайшими устрицами и авторитетными друзьями семьи (Олег Тополянский
и Виктория Полторак
), чей сын – только прилетевший из Лондона будущий дипломат Паша (Роман Васильев
) – окажется бывшим Полины.
Смотреть онлайн
«Знакомство родителей» Ивана Капитонова
Партия Паши для Полины, конечно, больше соответствует статусу обеспеченной невесты, чем какой-то детдомовец Федя с никому не понятной генетикой. Чтобы отделаться от неугодного зятя, папа Полины ставит перед ним условие – найти биологических родителей, данные о которых он уже добыл, благодаря своим связям. Так Федя и отправляется на поиски потерянной семьи, которую таковой никогда и не считал, и, кажется, давно уже залечил все детские травмы по этому поводу.
Скрываясь за названием типичного ромкома, «Знакомство родителей» на самом деле оказывается небанальной трагикомедией с элементами роуд-муви – не о патетичном обретении корней, какими бы они ни были, а о неожиданном поиске себя и собственного опыта, который порой отличается от прошлых поколений. Тот случай, когда можем не повторять, а хотя бы попытаться научиться на ошибках родителей.
Возможно, именно поэтому режиссер Иван Капитонов в «Знакомстве родителей», как до этого и в «Голове-жестянке
» пытается совместить настроение советских трагикомедий о взрослении с современным монтажом, который в «Знакомстве» удается уже более уверенно. Здесь хороши и первые и финальные анимационные вставки, кратко рассказывающие историю Феди, и даже обязательные и не совсем маркировки – от «Пушкин – наше всё», до напоминаний о том, что запрещено российским законодательством.
Связь поколений неочевидно подчеркивается и еще не самой заезженной цитатой из «Брата-2
» про «конференцию по новым компьютерным технологиям», куда по легенде когда-то отправились родители Феди, и легендарным рингтоном из «Бумера
», и эпизодом с участием Константина Мурзенко
, который здесь предстает буквально в роли священника, и Юрием Лозой
, который хоть и в качестве изображения на подушке, отправляется вместе с Федей в «пусть нелегкий его путь». Отдельным смелым решением можно назвать исполнителя главной роли Тараса Шевченко, до этого снимавшегося в веб-сериале «Френдзона
», а тут более чем уверенно чувствующим себя в окружении опытных и медийных артистов.
Капитонов при этом не спекулирует ни на разнице поколений, ни на социальных отличиях между семьями Полины и Феди, каждое обстоятельство здесь работает на раскрытие объема и глубины персонажей – и детей, и родителей. Более того, «Знакомство родителей», на первых порах бойко иронизирующее как раз на тему богатых и бедных, переворачивает этот уже заезженный в отечественных сериалах троп и превращается в серьезный, но не без искренней улыбки, рассказ о прощении и принятии себя и своего прошлого, каким бы оно ни было. Но с обаятельной, а не залакированной розовыми очками надеждой на то, что будущее все-таки может быть хотя бы чуточку лучше.
«Знакомство родителей»
обсуждение >>