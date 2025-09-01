«По любви»: Двое в лифте, не считая еще двоих

Ромком «По любви» с Павлом Табаковым и Ангелиной Стречиной снял дебютант Борис Милованов, написавший сценарий вместе с режиссером и продюсером Василием Ровенским, в последнее время променявшим игровое кино на анимацию. Вместе они решили проверить – в замкнутых условиях московского лифта – теорию американского психолога Артура Арона, придумавшего 36 вопросов, благодаря которым даже случайно встретившиеся незнакомцы могут влюбиться друг в друга.
Арсений (Павел Табаков) мечтает стать писателем, а пока зарабатывает на жизнь составлением карточек для маркетплейсов. Его жена Люда (Анастасия Уколова
) не совсем поддерживает творческие начинания молодого супруга и мечтает о более обеспеченной жизни. Начальник (Камиль Ларин
) тоже не то, чтобы доволен Арсением – его описания товаров заставляют зависнуть обычных пользователей маркетплейсов на сайте, но никак не приводят к покупке товаров.
Валя (Ангелина Стречина) работает Модном доме Вилены Заславской (Ольга Прокофьева
) – пока на скромных позициях, но мечтает стать настоящим дизайнером одежды, тем более, что Заславская объявила конкурс молодых талантов, в котором Валя надеется выиграть и получить в Модном доме место главного дизайнера. Парень Вали – Никита (Дмитрий Ендальцев
), правда, не очень готов поддерживать свою девушку, хотя мама Никиты (Алена Яковлева
) уверена, что Валя для него – лучшая партия.
Казалось бы, что Арсения и Валю ничего не связывает – ну кроме разве что не совсем внятной поддержки их партнеров, но с кем не бывает. Однако у героев Табакова и Стречиной и день рождения в один день, и день, как выясняется, увольнения. Но кроме этого, они живут в одном московском ЖК, где, возвращаясь с отнюдь не веселыми рабочими новостями, застревают в лифте.
«По любви» снят дебютантом Борисом Миловановым, который также выступил одним из авторов сценария картины, пропитанной, несмотря на то, что большая часть действия происходит в замкнутом пространстве, настроением уже ставшего классическим для российского кино ромкомом Оксаны Бычковой
«Питер FM
». «По любви» даже так же начинается с радиостанции, где работает ведущей лучшая подруга Вали в исполнении Ольги Лерман
, с той же интонацией, как когда-то героиня Екатерины Федуловой
, обещающей, что именно этот день и случайная встреча с незнакомцем могут изменить всю жизнь.
Однако создатели «По любви» сосредотачиваются не на питерском квесте, где на каждом углу можно встретить нового одиозного персонажа, а на вечном московском заточении «дом-работа-дом». И не важно, занимаешься ли ты творческой профессией или работаешь в офисе. Замкнутое пространство лифта – локация, понятная разным людям, вне зависимости от их работы и места проживания. Борис Милованов относится к ней довольно-таки реалистично. Не пытаясь играть в любовь с первого взгляда, а делая первоначальный упор на конфликт соседей, вне зависимости от того, что они занимаются творческой профессией и, очевидно, больше подходят друг другу, нежели своим, оставшимся за пределами лифта, партнерам.
Сглаживает или напротив заряжает этот конфликт героев Стречиной и Табакова не самая популярная теория про 36 вопросов, способных влюбить друг в друга даже случайных незнакомцев. Она была придумана в конце 1990-х американским психологом Артуром Ароном и, естественно, проверена на практике – одна из пар «подопытных» вступила в брак спустя полгода, и это стало только первым подтверждением теории. К опроснику, который можно найти в интернете, героиня Ангелины Стречиной относится поначалу довольно скептически, но в итоге «По любви», где вопросы озвучиваются все-таки выборочно из-за довольно короткого хронометража (фильм длится чуть больше часа), становится почти идеальным ромкомом нового времени, где нет слота для случайных знакомств кроме увольнения и застрявшего лифта.
