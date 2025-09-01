Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«По любви»: Двое в лифте, не считая еще двоих

Спутник телезрителя >>
1 сентября 2025
Ромком «По любви» с Павлом Табаковым и Ангелиной Стречиной снял дебютант Борис Милованов, написавший сценарий вместе с режиссером и продюсером Василием Ровенским, в последнее время променявшим игровое кино на анимацию. Вместе они решили проверить – в замкнутых условиях московского лифта – теорию американского психолога Артура Арона, придумавшего 36 вопросов, благодаря которым даже случайно встретившиеся незнакомцы могут влюбиться друг в друга.

«По любви»: Двое в лифте, не считая еще двоих

Арсений (Павел Табаков) мечтает стать писателем, а пока зарабатывает на жизнь составлением карточек для маркетплейсов. Его жена Люда (Анастасия Уколова) не совсем поддерживает творческие начинания молодого супруга и мечтает о более обеспеченной жизни. Начальник (Камиль Ларин) тоже не то, чтобы доволен Арсением – его описания товаров заставляют зависнуть обычных пользователей маркетплейсов на сайте, но никак не приводят к покупке товаров.

Смотреть онлайн «По любви»
Валя (Ангелина Стречина) работает Модном доме Вилены Заславской (Ольга Прокофьева) – пока на скромных позициях, но мечтает стать настоящим дизайнером одежды, тем более, что Заславская объявила конкурс молодых талантов, в котором Валя надеется выиграть и получить в Модном доме место главного дизайнера. Парень Вали – Никита (Дмитрий Ендальцев), правда, не очень готов поддерживать свою девушку, хотя мама Никиты (Алена Яковлева) уверена, что Валя для него – лучшая партия.

«По любви»: Двое в лифте, не считая еще двоих

Казалось бы, что Арсения и Валю ничего не связывает – ну кроме разве что не совсем внятной поддержки их партнеров, но с кем не бывает. Однако у героев Табакова и Стречиной и день рождения в один день, и день, как выясняется, увольнения. Но кроме этого, они живут в одном московском ЖК, где, возвращаясь с отнюдь не веселыми рабочими новостями, застревают в лифте.

«По любви» снят дебютантом Борисом Миловановым, который также выступил одним из авторов сценария картины, пропитанной, несмотря на то, что большая часть действия происходит в замкнутом пространстве, настроением уже ставшего классическим для российского кино ромкомом Оксаны Бычковой «Питер FM». «По любви» даже так же начинается с радиостанции, где работает ведущей лучшая подруга Вали в исполнении Ольги Лерман, с той же интонацией, как когда-то героиня Екатерины Федуловой, обещающей, что именно этот день и случайная встреча с незнакомцем могут изменить всю жизнь.

«По любви»: Двое в лифте, не считая еще двоих

Однако создатели «По любви» сосредотачиваются не на питерском квесте, где на каждом углу можно встретить нового одиозного персонажа, а на вечном московском заточении «дом-работа-дом». И не важно, занимаешься ли ты творческой профессией или работаешь в офисе. Замкнутое пространство лифта – локация, понятная разным людям, вне зависимости от их работы и места проживания. Борис Милованов относится к ней довольно-таки реалистично. Не пытаясь играть в любовь с первого взгляда, а делая первоначальный упор на конфликт соседей, вне зависимости от того, что они занимаются творческой профессией и, очевидно, больше подходят друг другу, нежели своим, оставшимся за пределами лифта, партнерам.

Сглаживает или напротив заряжает этот конфликт героев Стречиной и Табакова не самая популярная теория про 36 вопросов, способных влюбить друг в друга даже случайных незнакомцев. Она была придумана в конце 1990-х американским психологом Артуром Ароном и, естественно, проверена на практике – одна из пар «подопытных» вступила в брак спустя полгода, и это стало только первым подтверждением теории. К опроснику, который можно найти в интернете, героиня Ангелины Стречиной относится поначалу довольно скептически, но в итоге «По любви», где вопросы озвучиваются все-таки выборочно из-за довольно короткого хронометража (фильм длится чуть больше часа), становится почти идеальным ромкомом нового времени, где нет слота для случайных знакомств кроме увольнения и застрявшего лифта.

«По любви». Тизер-трейлер

версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   16.03.2025 - 18:01
... ого! в такие дни, месяцы, годы лучше ходить с кем-то или всегда, где людно. маньяк врятли бы убивал в лифте, особенно сейчас. раньше такого не делали. читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   15.03.2025 - 17:50
Приятная встреча в лифте. Лучше с такой девушкой, чем с каким вонючим алкашом. читать далее>>
№ 3
Angelika77   13.03.2025 - 14:26
... Я как-то раз зашла так в лифт с незнакомцем - еле дождалась, когда лифт прибудет на этаж, 10 секунд тянулись вечность. На то время по району разгуливал маньяк, висели даже объявления на домах. Считай... читать далее>>
№ 2
ЛинаМисс   19.02.2025 - 21:20
... Так может стоит попробовать заходит в лифт с незнакомыми. А вдруг ваша судьба ждет вас именно в лифте, ахаха читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   12.02.2025 - 22:34
История довольно примитивная и точно киношная, в жизни такого не бывает. Я вообще стараюсь не заходить в лифт с незнакомцем, а здесь прям такое душевное открытие друг перед другом. С трудом верится. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Сент-Экзюпери», «Екатерина Великая», «Пророк. История Александра Пушкина» и еще 12 фильмов февраля
Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
«Мы уже на финишной прямой»: Павел Табаков влюбляет в себя Ангелину Стречину в тизер-трейлере ромкома «По любви»
Поиск по меткам
любовьРоссийские фильмы
персоны
Оксана БычковаДмитрий ЕндальцевКамиль ЛаринОльга ЛерманБорис МиловановОльга ПрокофьеваВасилий РовенскийАнгелина СтречинаПавел ТабаковАнастасия УколоваЕкатерина ФедуловаАлёна Яковлева
фильмы
Питер FMПо любви

фотографии >>
«По любви»: Двое в лифте, не считая еще двоих фотографии
«По любви»: Двое в лифте, не считая еще двоих фотографии
«По любви»: Двое в лифте, не считая еще двоих фотографии
«По любви»: Двое в лифте, не считая еще двоих фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вячеслав Вершинин
31 августа ушёл из жизни актёр Вячеслав Вершинин.
Родион Константинович Щедрин
29 августа ушёл из жизни композитор Родион Щедрин.
Жанна Колодуб
28 августа ушла из жизни композитор Жанна Колодуб.

День рождения >>

Ирина Антоненко
Мария Антонова
Зоя Бербер
Сергей Гармаш
Вера Кинчева
Виталий Коваленко
Владимир Кошевой
Дарья Мороз
Михаил Полосухин
Билли Блэнкс
Витторио Гассман
Летиция Дош
Скотт Спидмэн
Жак Тожа
Ричард Ульфсотер
Ричард Фарнсуорт
все родившиеся 1 сентября >>

Афиша кино >>

Токсичный мститель
боевик, комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2023
Всеведущий читатель
боевик, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2025
Астрал. Поместье ужаса
фильм ужасов
Мексика, 2025
Вес победы
спортивный фильм, триллер
Великобритания, США, 2025
Вниз
драма, триллер
Россия, 2025
Колбаса
комедия
Россия, 2025
Пятачок. Кровь и жёлуди
фильм ужасов
Великобритания, 2025
Сказки тёмного леса. Ворожея
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Туган Батыр
Россия, 2025
Хайди. Моя хитрая рысь
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Франция, 2025
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен