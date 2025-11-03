Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Пророк. История Александра Пушкина»: Рифмы и панчи Солнца русской поэзии

Спутник телезрителя >>
3 ноября 2025
«Пророк. История Александра Пушкина» — музыкально-биографический фильм молодого режиссера Феликса Умарова, угрожающий ни много ни мало перевернуть игру в жанре. Звезды сошлись для проекта как нельзя лучше. Во-первых, роль «нашего всего» играет Юра Борисов (о том, что его номинировали на «Оскар», напоминают даже с постера). Во-вторых, «Пророк» привносит в формат байопика новую, невиданную российским кино вольность. Такого Пушкина — мятежного по рок-звездному и живого, не чета забронзовевшему образу из хрестоматий — нигде больше и не увидеть.

Кадр из фильма Пророк. История Александра Пушкина

Для нас Александр Сергеевич, понятное дело, — великий поэт, чьи строчки известны чуть ли не с младенчества, и главный символ чести великолепного русского века, невольником которой он был. В общем, не человек даже, а эдакое продолжение многочисленных памятников, чья география — от Вашингтона до Владивостока. За патиной уже почти не видно, как Пушкина воспринимали современники: что был он моднейшим и скандальнейшим автором, а «Евгений Онегин» когда-то выходил «в онгоинге» и ждали его, как сегодня ждут новый сезон любимого сериала. Знакомством с поэтом бравировал перед провинциальной публикой гоголевский «Ревизор» Хлестаков (это как сегодня хвалиться, что с Виктором Пелевиным на дружеской ноге), питерские картежники ставили деньги на «тройку-семерку-туз», позаимствованные из «Пиковой дамы». Ночью же после отпевания Пушкина у гроба бдели зареванные фанатки. Умели же скорбеть по кумирам! Чиновники еще и возмущались: за что ему, обалдую, бездельнику и диссиденту, такая любовь? Два столетия минуло, а несоответствие государственного и общественного вкуса как было скрепой отечественной культуры, так ею и остается.

Читать Творческий подход: нестандартные байопики в мировом кино
На противопоставлении «официального» и «анекдотического» образов «Пророк» играет необычно смело — по степени взятых на себя рисков фильм Феликса Умарова напоминает рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда». Надо же было додуматься взглянуть на житие гения через, пускай оставившего множество забавных житейских историй, оптику давней шутки: «Пушкин — первый русский рэпер. Рифмовал, происходил из Африки, погиб в перестрелке». Когда поэт был маленьким (заглавного героя времен Царскосельского лицея играет Кай Гетц), он уже вовсю баттлил с учителями: агрессивным речитативом песочит юный Пушкин иезуитский нрав наставников, унижающих его гражданское достоинство. Звучат тогда подсудные (и сегодня нежелательные) хлесткие панчи о свободе и свержении деспотии. Взрослые в ужасе, когда прорвавшийся на встречу с пожилым Державиным юноша угрожает скорым наступлением политической и духовной революции, которую принесет на своих плечах новое поколение. Мэтр провокации не боится, признает талант и респектует кучерявому эм-си, тем самым защитив его от возможных репрессий.

Кадр из фильма Пророк. История Александра Пушкина

Проходит несколько лет, и Пушкин вырастает в Юру Борисова, снимает дешевую квартиру на грязной окраине Петербурга и начинает кутить в компании старых друзей: тихого романтика Пущина (Илья Виногорский) и недалекого, но верного служаки Константина Данзаса (Роман Васильев). Трио раздолбаев творит бесчинства, восхищая и пугая высший свет нетрезвыми акциями. Завязывается знакомство с добродушным и до комичного самовлюбленным Жуковским (Илья Любимов), а княгиня Голицына (Светлана Ходченкова) лично протежирует поэта. Эти связи очень кстати: где-то в подвалах императорской жандармерии граф Бенкендорф (Сергей Гилев), облаченный в кожаный сюртук — хоть и царский, а чекист — уже завел на Пушкина дело и мечтает вывезти антимонархический элемент подальше в Сибирь. Силами друзей удается избежать каторги и сплавить вольнодумца куда потеплее, в южные губернии. Пушкин и тут в своем репертуаре: чины не уважает, работу нагло саботирует, да еще и завязывает роман с женой непосредственного начальника — графиней Воронцовой (Анна Чиповская). Она его и научит премудростям звездного имиджа, в котором одного таланта мало. Нужен еще и скандал.

Смотреть онлайн «Пророк. История Александра Пушкина»
Освоив правила игры, Пушкин влетает в густой кабак с пистолетом в руке, плюется вишневыми косточками в оппонентов на дуэли (никто не знает точно, сколько их было). Его похождения поданы как авантюрный роман с песнями и плясками, но у пушкинистов вряд ли возникнут к увиденному серьезные вопросы: вроде бы и цветисто, сказочно, но всё по воспоминаниям свидетелей. Мелодичность вообще не мешает «Пророку» быть историческим фильмом, в котором выдумки немногим больше, чем в документалке «Живой Пушкин». Легендарные истории о зайце, спасшем поэта от участия в восстании декабристов, и саранче, которая «летела-летела, сидела-сидела, всё съела и вновь улетела» (такой отчет предоставлен Пушкиным канцелярии после инспекции угодий Херсонщины), провоцируют вопрос: почему на уроках литературы никто не рассказывал, что Александр Сергеевич был такой прикольный? А если и рассказывали, то отчего же не запомнилось?

Кадр из фильма Пророк. История Александра Пушкина

Чего там школьные уроки с мучительным заучиванием отрывков из «Руслана и Людмилы». В кино ситуация не лучше: Пушкиных много, и все они не про путь человека, а про обслуживание актуальных идеологических установок. Гений себе не принадлежит и вечно становится инструментом обличения то царизма («Поэт и царь»), то отравляющих русское общество иностранных агентов («Пушкин. Последняя дуэль»). Сценаристам Василию Зоркому и Андрею Курганову удается не только поставить биографию на рельсы рэп-мюзикла, но и нейтрализовать характерные для пушкинского кино политические интонации. Тут есть император Николай (Евгений Шварц), но вместо безусловного осуждения приглашают следить за его развитием: от юноши, подобравшего монарший венец, до искушенного «царя Палкина». То же с Бенкендорфом, озвучившим в поэтическом споре главную идею силовиков. «Мороз и солнце», — говорит ему Пушкин. «Кнут и пряник», — парирует начальник тайной полиции, прежде чем выписать оппоненту справку о благонадежности. Оказывается, и с ним, кровопийцей, можно как-то сладить. Очаровательное перемирие заключается между культурной оппозицией с институтом верноподданичества.

Читать С Пушкиным на дружеской ноге: как кино искало образ великого поэта
В обилии героев, сюжетных линий, смешных реплик и танцевальных номеров есть несомненный магнетизм, но к финалу «Пророк» уже перестает контролировать избыточность. Не остается толком времени ни для Дантеса (жаль — Флориан Дебиендра предстал в нетипичном образе для убийцы гения), ни для Натальи Гончаровой (Алена Долголенко). За эту сторону пушкинской жизни придется отдуваться сериалу «Натали и Александр» — уж там мелодрамы отсыпали с горкой. Конечно же, Юра Борисов никак не похож на Пушкина с картины Кипренского — а как поэт выглядел в молодости, мы можем только гадать: тут даже посмертная маска не поможет. И если о визуальных образах и темпе повествования еще можно спорить, то очевидную красоту замысла оценят даже прожженные скептики: впервые на первый план вышел не вылизанный Пушкин-гражданин, революционер или затравленный обществом творец, а модный, изменчивый и колючий, притом чертовски обаятельный герой любого времени. Неважно, поэт ты или звезда хип-хопа: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей».

«Пророк. История Александра Пушкина». Трейлер №2

версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Андрей Матюшенко   30.10.2025 - 02:42
Фильм никакой ну и Борисов не похож к сожалению. читать далее>>
№ 4
Лариса ЧеМиронова   23.06.2025 - 00:17
На мой взгляд и этот фильм, и фильм "Евгений Онегин" современный просто паразитируют на имени Пушкина. Неужели не нашлось современного музыканта, который бы смог переложить на рэп стихи Пушкина?... читать далее>>
№ 3
анастасия80   16.02.2025 - 20:46
Интересно. Красиво. Зрелещно. В фильме работает все - картинка, музыка, свет. Отличная работа режиссера. Дружба, драма, любовь, трагедия. Полное погружение. Весь спектр эмоций. 2.5 часа на одном дыхании.... читать далее>>
№ 2
Angelika77   13.02.2025 - 22:32
Ну если смотреть на Пушкина с музыкальной стороны, то он действительно тот ещё «репер» на роке, смелый и дерзкий, а не каким мы привыкли его читать и видеть в книгах. читать далее>>
№ 1
Весне дорогу!   13.02.2025 - 16:38
Хм... как будто даже и ничего. "Прикольный" Пушкин - это нам надь. Придется, что ли, даже посмотреть читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Сент-Экзюпери», «Екатерина Великая», «Пророк. История Александра Пушкина» и еще 12 фильмов февраля
«Столыпин»: Бомба для председателя
Строфы пацана: «Рыжий» — антибайопик о проклятии русских поэтов
С Пушкиным на дружеской ноге: как кино искало образ великого поэта
25 фильмов о писателях
Поиск по меткам
Биография / БайопикМаксим ГревцевМюзиклРоссийские фильмы
персоны
Юра БорисовРоман ВасильевИлья ВиногорскийКай Алекс ГетцСергей ГилёвФлориан ДесбьендраАлёна ДолголенкоВасилий ЗоркийАндрей КургановИлья ЛюбимовВиктор ПелевинФеликс УмаровСветлана ХодченковаАнна ЧиповскаяЕвгений Шварц (II)
фильмы
Живой ПушкинИисус Христос - суперзвездаНатали и АлександрПоэт и царьПророк. История Александра ПушкинаПушкин: последняя дуэль

фотографии >>
Кадр из фильма "Пророк. История Александра Пушкина"
Кадр из фильма "Пророк. История Александра Пушкина"
Кадр из фильма "Пророк. История Александра Пушкина"
Кадр из фильма "Пророк. История Александра Пушкина"
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Инна Штеренгарц
2 ноября ушла из жизни актриса, кастинг-директор Инна Штеренгарц.
Чеки Карио
31 октября ушёл из жизни актёр Чеки Карио.
Игорь Есипович
31 октября ушёл из жизни композитор Игорь Есипович.

День рождения >>

Михаил Астангов
Мария Барабанова
Галина Бокашевская
Вадим Гемс
Александр Игнатуша
Яков Кучеревский
Мераб Нинидзе
Игорь Огурцов
Сергей Походаев
Джереми Бретт
Чарльз Бронсон
Моника Витти
Дольф Лундгрен
Марика Рёкк
Пьер Ришар-Вильм
Збигнев Цибульский
все родившиеся 3 ноября >>

Афиша кино >>

Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Пуанты для моей мамы
драма
Россия, 2024
Франкенштейн: Воскрешение
драма, триллер
Великобритания, 2024
Кролецып и Сурок Времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, 2025
Мой сын
драма
Россия, 2025
Новая волна
драма, исторический фильм, комедия
Франция, 2025
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
Пушистые каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Испания, Португалия, 2025
Ярость
триллер
США, 2025
Ветер
сказка
Россия, 2025
Голосовой помощник
детектив, триллер, фильм ужасов
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram