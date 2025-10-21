Уборка в одном здании: «Клинер» — экологический триллер с Дейзи Ридли

«Клинер» — динамичный криминальный триллер про радикальных активистов и уборщицу из спецназа. Новый фильм Мартина Кэмпбелла, режиссера «Казино Рояль», выделяется гремучей смесью персонажей, которых играют звездные актеры. Однако в центре внимания — Дейзи Ридли, чья героиня почти всю дорогу висит на фасаде небоскреба, наблюдая из-за стекла, как акция протеста превращается в террористический акт.
Детство Джой (Ридли) выдалось непростым. Отец-тиран не щадил их с братом Майклом, страдающим аутизмом, так что девочка «сбегала» от бесконечных криков в окно: точнее — сидела на подоконнике высотки, пока не утихнет очередная ссора. На первый взгляд, это и определило будущую профессию девушки: повзрослев, она устроилась клинером-альпинисткой в небоскребе, принадлежащем крупной энергетической компании. Очередной день не задался с самого начала: Майкла выгоняют из специализированного учреждения для людей с особенностями, так как он, будучи талантливым хакером, взломал базу данных клиники (парень уверен, что соцслужбы крадут его пособия). Деваться некуда, Джой приходится взять брата на работу. Едва успев к началу смены и получив выговор от начальства, девушка, вооружившись моющими средствами и инструментами, повисает на тросе и принимается оттирать окна. В здании тем временем готовятся к приему с участием высокопоставленных чиновников и бизнесменом. Вместе с гостями в офис проникают неизвестные в масках — как выясняется чуть позже, эко-активисты, задумавшие наказать владельцев компании и их гостей за преступления против природы. Возглавляет операцию, как ему думается, Маркус (Клайв Оуэн
), однако внутри группировки зреет бунт: у молодого и амбициозного мизантропа Ноа (Тэз Скайлар
) свои планы. Вскоре небоскреб оказывается напичкан взрывчаткой, люди внутри становятся заложниками, а Джой, зависшая снаружи, будет их последней надеждой на спасение.
В каком-то смысле герметичный экшн, действие которого не выходит за пределы одного здания, а порой и одной люльки на фасаде, создает головокружительное напряжение. Дейзи Ридли
большую часть фильма не делает практически ничего: она вынуждена только смотреть из-за непробиваемого стекла, как злоумышленники расправляются с заложниками. Ей нужно оставаться незамеченной — ради себя, брата, затерявшегося где-то в лабиринтах многоэтажки, и многочисленных заложников, которые, конечно, виновны в загрязнении окружающей среды, но всё же не заслуживают по воле безумца быть погребенными под обломками здания.
Камерное «игровое поле» разделено на несколько уровней — и на одном пытаются организовать штурм правоохранительные органы. Тут-то и выясняется, что незаметная мойщица окон имеет уникальный и как нельзя более уместный в сложившейся ситуации опыт. И речь не только про детство, полное боли и научившее Джой защищать слабых, но и про оставшуюся за скобками биографию, неожиданную для хрупкой и беззащитной на вид девушки. Проявить способности в полной мере она сможет лишь в самом финале, в главной схватке — не без помощи мозговитого брата и спецназовцев на улице, но всё же — в одиночку и почти голыми руками. Кэмпбелл таким образом немного переворачивает жанровые установки, не оставляя исконно маскулинное кино в стороне от мировых трендов. Почему бы женщине не взять всё на себя?
Конечно, это давно не новое слово в кинематографе, но в случае с «Клинером
» — динамичным от первого до последнего кадра — звучит в известной степени свежо. Интриги хватает на всё действие, сценаристы не раскрывают детали сразу, заставляя гадать, почему героиней выбрана именно мойщица, ведущая, казалось бы, заурядный и полный типичных бытовых трудностей образ жизни. Злодеи тоже преподносят сюрпризы, поскольку даже внутри группировки, вроде бы слаженной и следующей заранее обговоренному плану, случается трагический — а для кое-кого и неожиданно смертельный — разлад. Антигерой Тэза Скайлара харизматичен, а его радикальные идеи, хоть и находятся в антигуманной плоскости, произрастают из небезосновательных опасений за будущее планеты. Когда беспринципные толстосумы-заложники начинают давать признательные показания, от которых кровь стынет в жилах, невольно задаешься вопросом, есть ли у мира шанс, пока ресурсами заправляют такие люди?
«Клинер»
