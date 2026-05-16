Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

По барабану: «Обезьяна» — черная хоррор-комедия от режиссера «Собирателя душ» и «Февраля»

Спутник телезрителя >>
16 мая 2026
«Обезьяна» — новый фильм ужасов Осгуда Перкинса, который в 2024-м навел шороху с «Собирателем душ». Теперь один из самых ярких американских хоррормейкеров взялся за рассказ Стивена Кинга — и снял черную комедию, не слишком-то похожую на его предыдущие работы. Под стук барабана, с которым не расстается зловещая кукла примата, Алексей Филиппов размышляет, почему Перкинс решил снять что-то бодрее и веселее, чем раньше.

По барабану: «Обезьяна» — черная хоррор-комедия от режиссера «Собирателя душ» и «Февраля»

1999-й — год-Рубикон. Пока человечество с тревогой ожидает наступления очередного миллениума, близнецы Хэл и Билл (Кристиан Конвери) как-то внезапно и незаметно лишаются папы (Адам Скотт из «Разделения»). Исчезновение отца-пилота очень расстраивает маму Лоис (Татьяна Маслани) и оставляет глубокий след в душе мальчишек пубертатного возраста. Правда, они об этом еще не догадываются, с любопытством копаясь в родительских вещах, где обнаружится зловещего вида кукла заводной обезьяны. «Как жизнь» — гласит еще более жуткая надпись на изящной коробке.

Читать Длинноногий психо: рецензия на «Собирателя душ»
Основной сюжет разворачивается четверть века спустя: Хэл (Тео Джеймс) вырос, работает на кассе супермаркета и предпочитает сторониться людей. Правда, у него есть сын Питти (Колин О’Брайен), живущий с мамой (Лора Меннелл) и её новым партнером Тедом (Элайджа Вуд) — эксцентричным гуру семейных отношений. Стремление к отшельничеству в тихоне Хэле развили школьная травля (особенно усердствовали девочки), злокозненный братец Билли, не упускавший возможность унизить младшего близнеца, а также череда смертей, с которыми как-то связана чертова обезьяна. Один поворот ключа у нее в спине — и кто-то уходил из жизни максимально жутким образом. Казалось бы, детский кошмар позади, но вдруг они все вернулись: и неприятный Билл (Джеймс), и смертоносная обезьяна, и страх за близких. Прошлое настигает Хэла аккурат в тот момент, когда он собирается с отпрыском в парк аттракционов. Это их последняя неделя вместе, а затем опекуном Питти станет Тед.

По барабану: «Обезьяна» — черная хоррор-комедия от режиссера «Собирателя душ» и «Февраля»

Пятый фильм сумрачного мастера ужасов Осгуда Перкинса, отказавшегося от волшебного имени Оз, — внезапно комедийный хоррор по рассказу Стивена Кинга, вышедшего в разгар «очень странных» 1980-х. В экранизации злоключения Хэла разворачиваются практически в наши дни — хотя мотели, лавки и частные дома будто застряли в безвременье, — но, что важнее, уже без малого четверть века отделяет современность от 11 сентября. Днем одной из самых громких трагедий в новейшей истории США, которая унесла и жизнь матери постановщика: актриса и модель Берри Беренсон находилась на борту того самолета, что терористы направили в здание Всемирного торгового центра. Отца — звезды «Психо» Энтони Перкинса, актера и режиссера, — к тому времени уже почти десять лет как не было в живых.

Читать Наш ужасный друг: феномен Стивена Кинга в России
Без этих вводных «Обезьяна» выглядит максимально необязательным зрелищем — парадом гротесных смертей из невротических кошмаров, где малейшая неаккуратность оборачивается летальным исходом. На огонек заглядывают популярные артисты, вроде Вуда и Скотта, а сам Перкинс играет крипового дядю из штата Мэн, который увлекается охотой и свингерством (забавная перекличка с «Мемуарами улитки», вышедшими на той же неделе). Не сразу даже верится, что кровавую версию «Мышиной охоты» или «Одного дома», комедий аккурат из 90-х, снимает апологет слоубернера — медленных хорроров, где напряжение копится до финала, чтобы спалить дотла нервные клетки наблюдателей (не)оправданной жестокостью. Год назад Перкинс снял «Собирателя душ» с Николасом Кейджем и Майкой Монро, где зло пропитывало каждое воспоминание о 90-х и мрачно торжествовало в финале, лишая героев и зрителей малейшего шанса на спасение и торжество справедливости.

По барабану: «Обезьяна» — черная хоррор-комедия от режиссера «Собирателя душ» и «Февраля»

Десять лет Осгуд Перкинс взглядывался в бездну мира, который «сломан и не хочет быть целым». Толкал в объятья тьмы героинь, сыгранных Кирнан Шипкой, Рут Уилсон, Софией Лиллис и Майкой Монро. Заставлял экранное время мучительно застывать, как кровь в жилах — от тех ужасов, что происходят в реальной жизни (а еще — так красочно разыгрываются на экране). Как вдруг он решает изменить регистр, поговорить о травме и её проживании с задором то ли подростковой фантазии, то ли пьяной байки. Да, снова 90-е, опять неприметный и непобедимый мрак, вновь характерные локации, где свершается мифотворчество американской массовой культуры. Однако — с язвительным задором, мультипликационной жестокостью и даже подобием надежды в финале.

Слушать Крик души: подкаст о том, как меняется хоррор сегодня
В каком-то смысле «Обезьяна» напоминает сеанс личного экзорцизма, если так можно охарактеризовать изгнание боли по системе Персея: Перкинс как будто отбивается от страхов и душевных ран кривым зеркалом. Позволяет травматичным переживаниям слиться с карикатурами из небылиц массовой культуры — и уничтожает их так, как возможно лишь в визуальных искусствах («останки дяди Чипа напоминали вишневый пирог»). Простецкий и нахрапистый фильм кажется абсолютно равным себе, если не вглядываться в захламленные интерьеры, где можно заметить и личностное понимание материала, и смертоносный потенциал накопления прошлого, и вечное повторение. Как имя Питти, переходящее от деда к внуку, «возвращается» в про́клятую летопись семейства Шелборн, чья главная задача — не победить обезьяну, но принять её существование. Мужественно смириться с тем, что она всегда где-то рядом, а иногда — даже сидит где-то в каждом из нас.

Смотреть онлайн «Обезьяна» Осгуда Перкинса
«Обезьяна». Трейлер №2

версия для печати

обсуждение >>
№ 7
Андрей (Омск)   16.05.2026 - 14:04
Как оказалось фигня)) Барабанить не получилось. Тихая утопия, мутный хоррор построен на постоянных воспоминаниях прошлого. читать далее>>
№ 6
Андрей (Омск)   29.04.2025 - 20:51
Скоро буду барабанить) Вот вот приступлю к просмотру. читать далее>>
№ 5
Ангелина_Сокол   26.04.2025 - 22:43
... Так барабан тут тоже в теме. Поначалу меня его стук пугал, после уже привыкла. читать далее>>
№ 4
Матвей Брикун   25.04.2025 - 21:04
До выхода в прокат было ясно, фильм очень крепкий. Тео Джеймс хорошо вписался в ужасы, лучше чем в криминал Ричи. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   8.03.2025 - 16:13
Обезьянке по барабану кого убивать, главное побольше и как можно изящней. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Отпусти и забудь: «Мемуары улитки» — саркастичный мультфильм для взрослых, чуть не получивший «Оскар»
Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года
Как приручить Этерну: 20 интригующих экранизаций 2025 года
Марк С. бежит по коридору: возвращаемся в офисную антиутопию сериала «Разделение»
Кукушка-кукушка, сколько мне выть осталось? Хорроры 2024 года, которые могут вас впечатлить
Салем, иди за мной: 15 новых феминистских хорроров
Поиск по меткам
Алексей ФилипповАмериканское киноКомедияХоррорЭкранизация
персоны
Берри БеренсонЭлайджа ВудТео ДжеймсНиколас КейджСтивен КингКристиан КонвериСофия ЛиллисТатьяна МасланиЛора МеннеллМайка МонроКолин О'БрайенОз ПеркинсЭнтони ПеркинсАдам СкоттРут УилсонКирнан Шипка
фильмы
Мемуары улиткиМышиная охотаОбезьянаОдин домаПсихоРазделениеСобиратель душ

фотографии >>
По барабану: «Обезьяна» — черная хоррор-комедия от режиссера «Собирателя душ» и «Февраля» фотографии
По барабану: «Обезьяна» — черная хоррор-комедия от режиссера «Собирателя душ» и «Февраля» фотографии
По барабану: «Обезьяна» — черная хоррор-комедия от режиссера «Собирателя душ» и «Февраля» фотографии
По барабану: «Обезьяна» — черная хоррор-комедия от режиссера «Собирателя душ» и «Февраля» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

День рождения >>

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
все родившиеся 16 мая >>

Афиша кино >>

Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?