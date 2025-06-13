«Роднина»: Коньки ярости

Несмотря на то, что кассовые сборы российских спортивных байопиков постепенно сходят на нет, киноиндустрия не сдается и стабильно продолжает производить спортивные драмы как о вымышленных, так и о реальных чемпионах. В онлайн-прокат вышла «Роднина», первая лента о самой титулованной спортсменке в истории парного фигурного катания, первая же отечественная картина о реальной женщине-фигуристке, причем давшей разрешение на использование своей фамилии в названии картины. До этого выходили лишь футбольные «Стрельцов» и «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», заглавных героев которых на момент даже начала работы над фильмами уже не было в живых. Так что случай с Ириной Родниной во многом уникальный, но как часто бывает в случае байопиков, влияние непосредственных прототипов не идет на пользу кинематографическому объему истории.
На дворе 1955 год, шестилетняя Ира (Александра Бикеева
), которую соседи Родниных по коммуналке иначе как егозой не называют, радуется, что сегодня у нее наконец 36,6, а значит папа-военный (Игорь Петренко
) перед службой наконец может отвести ее на каток, хотя мама-медсестра (Виктория Полторак
) не то, чтобы одобряет эту идею. В детстве реальная Роднина часто болела, но в кинематографической «Родниной» об этом скажут чуть позже. Пока же очередной приступ температуры, настигший Иру на катке, оборачивается разве что порванным шнурком, из-за которого будущая чемпионка и не смогла чисто откататься.
Природная сила характера и энергичный темперамент уже по прошествии лет приводят Иру (Владислава Самохина
) к тренеру Вячеславу Жукову (Евгений Ткачук
), который заставляет девушку вместе с ее партнером Михаилом Булановым (Федор Федотов
) быть если и не выше, то уж точно быстрее и смелее пока считающейся главной парой фигуристов Советского Союза во главе с Алексеем Панкратовым (Даниил Воробьев
с накладным носом). Строгий Жуков не только вводит в номер сложные поддержки и нехарактерный не только для советских, но и мировых фигуристов параллельный двойной аксель, но и отсчитывает каждое движение ускоряющимся метрономом, чтобы Роднина-Буланов попадали не только в классику, но и в энергичную народную музыку. Буланов с темпоритмом, в отличие от егозы Иры, справляется не очень.
Пока консервативный Панкратов, за основу образа которого взят двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов, выступавший в паре с супругой Людмилой Белоусовой, цитирует философа Ролана Барта и предлагает прислушаться к музыке Бетховена, Роднина и Буланов на льду исполняют чуть ли не «калинку-малинку». Вот это номер! Правда, реальные постановщики кинофильма «Роднина» во главе с режиссером Константином Статским
особо предпочитают не заморачиваться со съемками именно выступлений актеров-фигуристов, выдавая лишь крупные планы, а для общих используя изображение маленьких телевизоров, по которым за парой фигуристов-революционеров следил сначала тренер Жуков (его прототип – заслуженный мастер спорта, многократный чемпион СССР и чемпионатов Европы Станислав Жук), а затем и вся страна. Правда, из-за аморального поведения Жукова паре Родниной – уже не с Булановым, а с мужем Зайцевым (Иван Колесников
) – пришлось сменить тренера на молодую специалистку, которую в фильме играет Ольга Бодрова
(прототип – Татьяна Тарасова).
Примечательно, что в «Родниной» единственное оставшееся реальное имя — это, собственно, Роднина. Все остальные тут обладают лишь хорошо считываемыми псевдонимами и набором характеристик, очевидно, основанных на воспоминаниях самой Родниной. Исполнительнице заглавной роли – почти дебютантке с запоминающейся внешностью Владиславе Самохиной – здесь почти постоянно приходится играть роль отличницы и спортсменки, которая дает сбой лишь однажды по причине здоровья. Однако и эти сцены убедительнее выглядят больше за счет артиста Евгения Ткачука, пытающегося совместить в себе и роль авторитарного наставника, и старшего мужчины, очевидно, влюбленного в свою энергичную, с прической гавроша егозу-Иру. Видимо, чтобы не омрачать память реального Жука, которого в свое время обвиняли в систематическом нарушении морально-этических норм, Жуков в фильме представлен хоть и отчасти тираном, но, безусловно, единственным дорогим для экранной Родниной человеком. Чего не скажешь о ее родителях, появляющихся лишь в паре эпизодов, и даже о партнерах – медленном Буланове, который вдруг и не к месту воспрял чувствами к Ире, и нелепом почти великане для маленькой Родниной Зайцеве, с которым они в итоге стали мужем и женой.
Отношения с Зайцевым после свадьбы и рождения ребенка будто бы могли тоже стать интересным для кино конфликтом, но партком (Марат Башаров
, как и в «Движении вверх
», все еще является международным лицом Госкомспорта) просит молодых родителей защитить честь страны на Олимпиаде в Америке. А Роднина – она всегда с Родиной.
Выходящий в 2025 году российский спортивный байопик, даром что славит самую титулованную в мире спортсменку в парном фигурном катании, но концентрируется, увы, не на спорте и мире, а на политике. Три единственные вошедшие в фильм выступления фигуристки приходятся на Чемпионат Европы в Гармин-Партенкирхене, когда все осуждают советские войска в Чехословакии, Чемпионат мира 1973-го в Братиславе, когда Роднина и Зайцев впервые в истории фигурного катания выступают почти без музыки (спасибо, что в фильме нет версии про диверсию от чехов), и на последней для Родниной Олимпиаде 1980-го в американском Лэйк-Плэсиде, когда все осуждают СССР за ввод войск в Афганистан, а главными конкурентами для Родниной-Зайцева является именно американская пара (в фильме их тренирует герой Алексея Ягудина
).
Драматургически для главной героини, конечно, играет роль и финальный аккорд со слезой чемпионки в Америке, и молчаливое катание в Братиславе, но концептуально картина, написанная тремя сценаристками, увы, сосредотачивается в большей степени именно не на силе и слабости безусловной чемпионки Родниной, а на ее стремлении доказать всем, как Советский Союз побеждает даже в самые тяжелые времена. Финальное противостояние на репетициях с американской парой только подчеркивает именно не спортивные, а политические амбиции. С другой стороны, и милая егоза Ира, когда-то выходившая на лед, чтобы обуздать свое внутреннее пламя, несмотря на проблемы со здоровьем, в итоге и стала не только Олимпийской чемпионкой, но и депутатом Государственной Думы Российской Федерации, на данный момент находящейся под санкциями почти 30 стран мира.
