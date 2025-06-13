Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Роднина»: Коньки ярости

Спутник телезрителя >>
13 июня 2025
Несмотря на то, что кассовые сборы российских спортивных байопиков постепенно сходят на нет, киноиндустрия не сдается и стабильно продолжает производить спортивные драмы как о вымышленных, так и о реальных чемпионах. В онлайн-прокат вышла «Роднина», первая лента о самой титулованной спортсменке в истории парного фигурного катания, первая же отечественная картина о реальной женщине-фигуристке, причем давшей разрешение на использование своей фамилии в названии картины. До этого выходили лишь футбольные «Стрельцов» и «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», заглавных героев которых на момент даже начала работы над фильмами уже не было в живых. Так что случай с Ириной Родниной во многом уникальный, но как часто бывает в случае байопиков, влияние непосредственных прототипов не идет на пользу кинематографическому объему истории.

Кадр из фильма Роднина

На дворе 1955 год, шестилетняя Ира (Александра Бикеева), которую соседи Родниных по коммуналке иначе как егозой не называют, радуется, что сегодня у нее наконец 36,6, а значит папа-военный (Игорь Петренко) перед службой наконец может отвести ее на каток, хотя мама-медсестра (Виктория Полторак) не то, чтобы одобряет эту идею. В детстве реальная Роднина часто болела, но в кинематографической «Родниной» об этом скажут чуть позже. Пока же очередной приступ температуры, настигший Иру на катке, оборачивается разве что порванным шнурком, из-за которого будущая чемпионка и не смогла чисто откататься.

Смотреть онлайн Фильм «Роднина»
Природная сила характера и энергичный темперамент уже по прошествии лет приводят Иру (Владислава Самохина) к тренеру Вячеславу Жукову (Евгений Ткачук), который заставляет девушку вместе с ее партнером Михаилом Булановым (Федор Федотов) быть если и не выше, то уж точно быстрее и смелее пока считающейся главной парой фигуристов Советского Союза во главе с Алексеем Панкратовым (Даниил Воробьев с накладным носом). Строгий Жуков не только вводит в номер сложные поддержки и нехарактерный не только для советских, но и мировых фигуристов параллельный двойной аксель, но и отсчитывает каждое движение ускоряющимся метрономом, чтобы Роднина-Буланов попадали не только в классику, но и в энергичную народную музыку. Буланов с темпоритмом, в отличие от егозы Иры, справляется не очень.

Кадр из фильма Роднина

Пока консервативный Панкратов, за основу образа которого взят двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов, выступавший в паре с супругой Людмилой Белоусовой, цитирует философа Ролана Барта и предлагает прислушаться к музыке Бетховена, Роднина и Буланов на льду исполняют чуть ли не «калинку-малинку». Вот это номер! Правда, реальные постановщики кинофильма «Роднина» во главе с режиссером Константином Статским особо предпочитают не заморачиваться со съемками именно выступлений актеров-фигуристов, выдавая лишь крупные планы, а для общих используя изображение маленьких телевизоров, по которым за парой фигуристов-революционеров следил сначала тренер Жуков (его прототип – заслуженный мастер спорта, многократный чемпион СССР и чемпионатов Европы Станислав Жук), а затем и вся страна. Правда, из-за аморального поведения Жукова паре Родниной – уже не с Булановым, а с мужем Зайцевым (Иван Колесников) – пришлось сменить тренера на молодую специалистку, которую в фильме играет Ольга Бодрова (прототип – Татьяна Тарасова).

Примечательно, что в «Родниной» единственное оставшееся реальное имя — это, собственно, Роднина. Все остальные тут обладают лишь хорошо считываемыми псевдонимами и набором характеристик, очевидно, основанных на воспоминаниях самой Родниной. Исполнительнице заглавной роли – почти дебютантке с запоминающейся внешностью Владиславе Самохиной – здесь почти постоянно приходится играть роль отличницы и спортсменки, которая дает сбой лишь однажды по причине здоровья. Однако и эти сцены убедительнее выглядят больше за счет артиста Евгения Ткачука, пытающегося совместить в себе и роль авторитарного наставника, и старшего мужчины, очевидно, влюбленного в свою энергичную, с прической гавроша егозу-Иру. Видимо, чтобы не омрачать память реального Жука, которого в свое время обвиняли в систематическом нарушении морально-этических норм, Жуков в фильме представлен хоть и отчасти тираном, но, безусловно, единственным дорогим для экранной Родниной человеком. Чего не скажешь о ее родителях, появляющихся лишь в паре эпизодов, и даже о партнерах – медленном Буланове, который вдруг и не к месту воспрял чувствами к Ире, и нелепом почти великане для маленькой Родниной Зайцеве, с которым они в итоге стали мужем и женой.

Кадр из фильма Роднина

Отношения с Зайцевым после свадьбы и рождения ребенка будто бы могли тоже стать интересным для кино конфликтом, но партком (Марат Башаров, как и в «Движении вверх», все еще является международным лицом Госкомспорта) просит молодых родителей защитить честь страны на Олимпиаде в Америке. А Роднина – она всегда с Родиной.

Выходящий в 2025 году российский спортивный байопик, даром что славит самую титулованную в мире спортсменку в парном фигурном катании, но концентрируется, увы, не на спорте и мире, а на политике. Три единственные вошедшие в фильм выступления фигуристки приходятся на Чемпионат Европы в Гармин-Партенкирхене, когда все осуждают советские войска в Чехословакии, Чемпионат мира 1973-го в Братиславе, когда Роднина и Зайцев впервые в истории фигурного катания выступают почти без музыки (спасибо, что в фильме нет версии про диверсию от чехов), и на последней для Родниной Олимпиаде 1980-го в американском Лэйк-Плэсиде, когда все осуждают СССР за ввод войск в Афганистан, а главными конкурентами для Родниной-Зайцева является именно американская пара (в фильме их тренирует герой Алексея Ягудина).

Драматургически для главной героини, конечно, играет роль и финальный аккорд со слезой чемпионки в Америке, и молчаливое катание в Братиславе, но концептуально картина, написанная тремя сценаристками, увы, сосредотачивается в большей степени именно не на силе и слабости безусловной чемпионки Родниной, а на ее стремлении доказать всем, как Советский Союз побеждает даже в самые тяжелые времена. Финальное противостояние на репетициях с американской парой только подчеркивает именно не спортивные, а политические амбиции. С другой стороны, и милая егоза Ира, когда-то выходившая на лед, чтобы обуздать свое внутреннее пламя, несмотря на проблемы со здоровьем, в итоге и стала не только Олимпийской чемпионкой, но и депутатом Государственной Думы Российской Федерации, на данный момент находящейся под санкциями почти 30 стран мира.

«Роднина». Трейлер №2

версия для печати

обсуждение >>
№ 22
klassika333   15.06.2025 - 09:52
Ваш опус прочла и не поняла, с чего столько яда? Многим понравилось и это вообще не значит, что они глупые люди. Может просто у Вас не совпадает с ними мнение по этому вопросу и на этом все - так бывает. ... читать далее>>
№ 21
Ангелина_Сокол   14.06.2025 - 22:12
Смотрела вчера Роднину, сам фильм вышел неплохим, но главная актриса вообще не понравилась - эмоции вообще не может переживать, лицо как камень. читать далее>>
№ 20
Тульский парень   14.06.2025 - 19:42
Зачем о нем напоминать, он вышел совсем не давно. Разве все кино до 2025 года закончилось. читать далее>>
№ 19
lurana   13.06.2025 - 16:14
Может названия к фильмам лучше сочинять тем, кто хорошо знает русский язык? Что это - Коньки ярости? Может режиссер имел ввиду -Яростные коньки, а сказал другое?:)))) читать далее>>
№ 18
Мария Гладилова (Москва)   18.05.2025 - 18:40
Есть у нас привычка ругать НАШЕ ...Иногда - зря. Достойный фильм о нашей великой спортсменке-фигуристке. Спасибо за такие фильмы и побольше бы их. В фильме снялись прекрасные актеры. Самая сильная и впечатляющая... читать далее>>
Всего сообщений: 22
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Пророк. История Александра Пушкина»: Рифмы и панчи Солнца русской поэзии
«Стрельцов»: Сборная спортивного кино – теперь с Александром Петровым
«Ника»: Турбина несбывшихся надежд
Поиск по меткам
Биография / БайопикМария ТокмашеваРоссийские фильмы
персоны
Марат БашаровАлександра БикееваОльга БодроваДаниил ВоробьёвИван КолесниковИгорь ПетренкоВиктория ПолторакВладислава СамохинаКонстантин СтатскийЕвгений ТкачукФёдор Федотов (II)Алексей Ягудин
фильмы
Движение вверхЛев Яшин. Вратарь моей мечтыРоднинаСтрельцов

фотографии >>
Кадр из фильма "Роднина"
«Роднина»: Коньки ярости фотографии
«Роднина»: Коньки ярости фотографии
«Роднина»: Коньки ярости фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Папко
17 сентября ушёл из жизни артист балета, балетмейстер Юрий Папко.
Роберт Редфорд
16 сентября ушёл из жизни актёр Роберт Редфорд.
Владимир Мойковский
15 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Мойковский.

День рождения >>

Ирина Азер
Михаил Бабичев
Андрей Гусев (III)
Вячеслав Довженко
Ирина Домнинская
Вера Ивлева
Алла Покровская
Екатерина Тышкевич
Михаил Филипчук
Джеймс Гандольфини
Грета Гарбо
Джеймс Марсден
Катя Паскалева
Джейсон Судейкис
Джек Уорден
Руси Чанев
все родившиеся 18 сентября >>

Афиша кино >>

Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
Ангелы не жужжат
сатирическая драма
Россия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Пункт назначения: Смертельная игра
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, Парагвай, 2025
Те ещё каникулы или отпуск на все сто
комедия
Испания, 2023
Альтер
боевик, драма, научная фантастика
Канада, 2025
Долгая прогулка
триллер, экранизация
США, 2025
Клёвый уlove
романтическая комедия
Россия, 2025
Лондон на проводе
боевик, комедия
США, ЮАР, 2025
Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен