Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Пальма-2»: В семье не без медведя

Спутник телезрителя >>
11 мая 2026
«Пальма 2» – продолжение семейного хита 2021 года, основанного на реальной истории, когда собака ждала в аэропорту своего хозяина на протяжении нескольких месяцев. Вторая «Пальма» также отталкивается от подлинного сюжета – летчика Андрея Иванова, который несколько лет назад подобрал маленького медвежонка и ухаживает за ним по сей день.

Фото со съемок фильма Пальма 2

Одного из ключевых героев первой «Пальмы» – летчика Вячеслава Лазарева (Виктор Добронравов) – отстраняют от больших полетов и отправляют в тайгу работать на маленьком винтовом Ан-2. Теперь уже настоящая семья Лазарева – жена Нина (Валерия Федорович) со своим папой Тихоновым (Владимир Ильин), сын Коля (Леонид Басов) и, конечно, овчарка Пальма – естественно, отправляются в небольшой таежный поселок вместе с ним. И очень скоро обретают, на первый взгляд, свое тихое семейное счастье. Только сам летчик продолжает мечтать о вызове в Москву и со скепсисом относится к ежедневным сельскохозяйственным задачам в духе перевозки продовольствия или женщины и ее кур из пункта «А» в пункт «Б». Пока неожиданно не находит в кабине своего «кукурузника» настоящего медведя. Точнее, медвежонка, сбежавшего от местных браконьеров.

Смотреть онлайн «Пальма-2»
Возглавляет нелегальных ловцов представителей фауны жесткий Иван Фролов (Сергей Гилев), воспитывающий дочь Дашу (Таисья Калинина) по законам тайги, где ты или охотник, или добыча, другого не дано. Сама Даша при этом явно тянется к животным и с интересом наблюдает за работой местного ветеринара, подлечивающего травмированных в лесу, в основном, диких зверей. Хотя папа и заставляет ее ежедневно боксировать и настраивать прицел.

Фото со съемок фильма Пальма 2

Семьи Лазаревых и Фроловых находятся будто бы по разные стороны непроходимой тайги, но проблемы по большому счету у них одинаковые. Вторая «Пальма», снятая уже не Александром Домогаровым-младшим (на сиквеле он был сценаристом, креативным продюсером и участвовал в монтаже), а его однокурсником и другом Владимиром Кондауровым (он занимался как раз монтажом первой части, причем прямо на площадке) продолжает вечную для отечественных семей тему неумения проговаривать свои общие травмы, обиды и беспокойства, но артикулирует их еще более внятно, чем оригинальный фильм.

Как и в первой «Пальме», Лазарев поначалу не может подобрать нужные слова для искреннего разговора со своей семьей, но в сиквеле раскрытию человеческих эмоций и искренности помогает уже не только по-прежнему легендарная актриса-овчарка в роли Пальмы, но и не менее удивительный по своей актерской игре медвежонок, которого в фильме (как и в реальной истории) зовут Мансур. Животные, как и всегда это бывает в кино, задают свой градус трогательности и милоты, в отдельные моменты вполне естественным образом переигрывая людей, однако вторая «Пальма», как было и в оригинале, не строится исключительно на такой зрительской манипуляции. Более того, сиквел оказывается жестче вовсе не из-за присутствия в кадре дикого, хотя и маленького зверя (и не только его – в одной из финальных сцен участвуют десятки животных), а за счет сюжетной и характерной составляющей героев.

«Пальма-2»: В семье не без медведя

Каждый из персонажей первой части по-своему вырос. Физически – мальчик Коля, которого играет не растерявший детского обаяния и ставший благородным красавцем-подростком Леонид Басов. Духовно – раньше только действовавший по закрепленным в уставе правилам начальник службы безопасности авиакомпании Голиков, прошедший через ретрит и открывший для себя общение с природой. Наконец Игорю Хрипунову в образе нового, просветленного Голикова удалось сыграть глубокую, несмотря на комедийную составляющую, роль в кино.

История новых героев – не только медвежонка Мансура, но главным образом отца и дочери Фроловых – добавляет трогательной «Пальме» не совсем характерные для семейного кино темы нелегальной охоты (в кадре убийств животных, естественно, не происходит) и жесткого воспитания, используя при этом самые популярные амплуа артистов: Гилев в образе мрачного злодея и Таисья Калинина, играющая очередную жертву. Однако и их характеры создатели второй «Пальмы» делают объемно и точно за счет общей трагедии, с которой когда-то столкнулись Фроловы. Но настоящих злодеев, как и свойственно рассчитанному на разновозрастную аудиторию кино, здесь все-таки не найти. Каждая несчастливая семья здесь, по заветам Толстого, несчастлива по-своему. Главное – вовремя проговорить свое несчастье, что можно сделать и без помощи милого медвежонка или мудрой овчарки.

«Пальма-2». Трейлер №2

версия для печати

обсуждение >>
№ 8
Матвей Брикун   15.05.2025 - 17:07
Нормальный фильм! читать далее>>
№ 7
Андрей (Омск)   11.05.2025 - 20:09
легкое, семейное кино, что нужно. здесь есть доброта, тепло. на редкость приятный фильм о животных, людях. читать далее>>
№ 6
Киноман1985   9.05.2025 - 14:51
Не любитель фильмов о животных. читать далее>>
№ 5
valerik61   8.05.2025 - 15:34
Про собаку понравилось! Глянем на медвежонка!)) читать далее>>
№ 4
Эльнинья   26.03.2025 - 19:12
Историю медвежонка, которого лётчик выкупил у станции затравки, знаю. Но сейчас это огромный медведь. Хорошо, что добрые люди помогли мужику создать вольер для медведя, купить бытовки для его зимовки. читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Батя»: Окей, бумер
«Василий»: Брата – два (обоих играет Александр Петров)
«Знакомство родителей»: Выгодная партия — для музыки и для жизни
«Роднина»: Коньки ярости
Поиск по меткам
Мария ТокмашеваРоссийские фильмы
персоны
Леонид БасовСергей ГилёвВиктор ДобронравовАлександр Домогаров (младший)Владимир ИльинТаисья КалининаВладимир КандауровВалерия ФедоровичИгорь Хрипунов
фильмы
ПальмаПальма-2

фотографии >>
Фото со съемок фильма "Пальма 2"
«Пальма-2»: В семье не без медведя фотографии
«Пальма-2»: В семье не без медведя фотографии
«Пальма-2»: В семье не без медведя фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

День рождения >>

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
все родившиеся 16 мая >>

Афиша кино >>

Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?