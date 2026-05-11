«Пальма-2»: В семье не без медведя

«Пальма 2» – продолжение семейного хита 2021 года, основанного на реальной истории, когда собака ждала в аэропорту своего хозяина на протяжении нескольких месяцев. Вторая «Пальма» также отталкивается от подлинного сюжета – летчика Андрея Иванова, который несколько лет назад подобрал маленького медвежонка и ухаживает за ним по сей день.
Одного из ключевых героев первой «Пальмы» – летчика Вячеслава Лазарева (Виктор Добронравов
) – отстраняют от больших полетов и отправляют в тайгу работать на маленьком винтовом Ан-2. Теперь уже настоящая семья Лазарева – жена Нина (Валерия Федорович
) со своим папой Тихоновым (Владимир Ильин
), сын Коля (Леонид Басов
) и, конечно, овчарка Пальма – естественно, отправляются в небольшой таежный поселок вместе с ним. И очень скоро обретают, на первый взгляд, свое тихое семейное счастье. Только сам летчик продолжает мечтать о вызове в Москву и со скепсисом относится к ежедневным сельскохозяйственным задачам в духе перевозки продовольствия или женщины и ее кур из пункта «А» в пункт «Б». Пока неожиданно не находит в кабине своего «кукурузника» настоящего медведя. Точнее, медвежонка, сбежавшего от местных браконьеров.
Возглавляет нелегальных ловцов представителей фауны жесткий Иван Фролов (Сергей Гилев
), воспитывающий дочь Дашу (Таисья Калинина
) по законам тайги, где ты или охотник, или добыча, другого не дано. Сама Даша при этом явно тянется к животным и с интересом наблюдает за работой местного ветеринара, подлечивающего травмированных в лесу, в основном, диких зверей. Хотя папа и заставляет ее ежедневно боксировать и настраивать прицел.
Семьи Лазаревых и Фроловых находятся будто бы по разные стороны непроходимой тайги, но проблемы по большому счету у них одинаковые. Вторая «Пальма», снятая уже не Александром Домогаровым-младшим
(на сиквеле он был сценаристом, креативным продюсером и участвовал в монтаже), а его однокурсником и другом Владимиром Кондауровым
(он занимался как раз монтажом первой части, причем прямо на площадке) продолжает вечную для отечественных семей тему неумения проговаривать свои общие травмы, обиды и беспокойства, но артикулирует их еще более внятно, чем оригинальный фильм.
Как и в первой «Пальме», Лазарев поначалу не может подобрать нужные слова для искреннего разговора со своей семьей, но в сиквеле раскрытию человеческих эмоций и искренности помогает уже не только по-прежнему легендарная актриса-овчарка в роли Пальмы, но и не менее удивительный по своей актерской игре медвежонок, которого в фильме (как и в реальной истории) зовут Мансур. Животные, как и всегда это бывает в кино, задают свой градус трогательности и милоты, в отдельные моменты вполне естественным образом переигрывая людей, однако вторая «Пальма», как было и в оригинале, не строится исключительно на такой зрительской манипуляции. Более того, сиквел оказывается жестче вовсе не из-за присутствия в кадре дикого, хотя и маленького зверя (и не только его – в одной из финальных сцен участвуют десятки животных), а за счет сюжетной и характерной составляющей героев.
Каждый из персонажей первой части по-своему вырос. Физически – мальчик Коля, которого играет не растерявший детского обаяния и ставший благородным красавцем-подростком Леонид Басов. Духовно – раньше только действовавший по закрепленным в уставе правилам начальник службы безопасности авиакомпании Голиков, прошедший через ретрит и открывший для себя общение с природой. Наконец Игорю Хрипунову
в образе нового, просветленного Голикова удалось сыграть глубокую, несмотря на комедийную составляющую, роль в кино.
История новых героев – не только медвежонка Мансура, но главным образом отца и дочери Фроловых – добавляет трогательной «Пальме» не совсем характерные для семейного кино темы нелегальной охоты (в кадре убийств животных, естественно, не происходит) и жесткого воспитания, используя при этом самые популярные амплуа артистов: Гилев в образе мрачного злодея и Таисья Калинина, играющая очередную жертву. Однако и их характеры создатели второй «Пальмы» делают объемно и точно за счет общей трагедии, с которой когда-то столкнулись Фроловы. Но настоящих злодеев, как и свойственно рассчитанному на разновозрастную аудиторию кино, здесь все-таки не найти. Каждая несчастливая семья здесь, по заветам Толстого, несчастлива по-своему. Главное – вовремя проговорить свое несчастье, что можно сделать и без помощи милого медвежонка или мудрой овчарки.
