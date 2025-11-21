Разговоры о важном: «Батя 2. Дед» — комедия о любви и традиционном воспитании ремнем

Сиквел народной комедии «Батя» — «Батя 2. Дед» о суровых методах отцовского воспитания в 90-е годы. В фильме появляется новый главный герой – 76-летнего отца Бати сыграл Евгений Цыганов, он же воплотил образ еще молодого деда времен Великой Отечественной войны. К своим ролям вернулись Стас Старовойтов, Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова и юный актер Андрей Андреев. Рассказываем, каким получился новый фильм.
Контуженный солдат Анатолий (Цыганов) с повязкой на глазах отбивается от санитарного поезда и попадает в зону действия немецкий артиллерии. Раненого за руку выводит из-под обстрела медсестра, которую спасенный толком не успевает разглядеть, но запоминает имя – Татьяна Смирнова. После войны он отправится на поиски девушки, намереваясь жениться, несмотря на то, что дома его дождалась добрая подруга и настоящая русская красавица Нюра (Анастасия Талызина
). Через много-много лет историю любви Анатолия рассказывает его внук Артем (Стас Старовойтов), однажды в детстве проведший с дедом незабываемое лето. Правда, сам Артем, современный задерганный заботами мужчина, в настоящее время находится на грани развода с женой Ириной (Надежда Михалкова): у обоих накопилась усталость от брака, к тому же у супруги появился новый ухажор – квалифицированный семейный психолог (Степан Девонин
).
Действие нового «Бати» разворачивается сразу в трех временах. В наши дни охладевшие друг у другу супруги едут на поиски пропавшего сына в отчий дом Артема, к герою Владимира Вдовиченкова, показавшего в прошлом фильме нетривиальные методы воспитания дошкольника. В 90-е маленький Артем (ожидаемо подросший за пять лет Андрей Андреев) коротает время в деревне, периодически получая ремня от любимого дедушки. В 40-е еще не женатый пращур Анатолий разыскивает свою суженую, с которой намерен построить спокойное тихое счастье после тяжелых военных лет.
Каждая из трех параллельно развивающихся линий – как отдельный фильм, и жанрово, и визуально обладающий отличительной цветовой тональностью: военная часть сделана в монохроме, переходный период – винтажно теплый, современная – в свежих, прохладных тонах. Три истории мастерски смонтированы, так что ни одна не выглядит вставной челюстью, каждый стык решен изящно, драматургически, что выдает прекрасную подготовку проекта еще на стадии сценария. Над ним, кстати, поработали три автора предыдущего «Бати» - Алексей Литвиненко
, Павел Тихомиров
и Антон Зайцев
, интересно было бы узнать, как они сочиняли — все вместе или каждый свою линию. А вот камерного режиссера Дмитрия Ефимовича
сменили на Илью Учителя
, уверенно работающего на проектах с большим размахом. В его фильмографии «Дед» стал четвертой работой, а предыдущей была односительно недавняя сказка «Летучий корабль
».
В интервью нашему изданию Учитель утверждает, что картина рассказывает не столько о воспитании, сколько о любви в суровые времена и гуманизме, который закладывают в детей предыдущие поколения. Утверждение на первый взгляд спорное. Ведь по сюжету дед еще грубее ведет себя с мальчиком, чем пять лет назад это делал Батя. Анатолий выдирает мальчику молочный зуб, привязывая его к мотоциклу, опускает в колодец за упавшей туда бутылкой водки, лупит ремнем за ворованные яблоки, которые внук не брал, дает затрещину ложкой. Но Артем все равно считает, что именно дед сделал из него человека. Похоже, в этой точке первый и второй «Батя» больше всего расходятся. Пять лет назад герой стремился стать для своих детей лучшим отцом, чем был его собственный, и терапевтично работал с воспоминаниями, методично оживляя в памяти дикие привычки бати. В сиквеле он уверенно произносит: «Иногда с детьми надо пожестче – как дедушка со мной».
При этом сам он человек не злобный. Да, из обаятельного мальца вырос суетливый миллениал, вечно недовольный, не способный принять на себя ответственность, с трудом понимающий сам себя, не то что окружающих. Но семья для него очень много значит, и он цепляется за последнюю попытку ее сохранить. Вообще, эта часть, где герой ищет сына и спасает свой брак, важная для цельности происходящего, остается самой слабой частью киноленты. Две остальные сюжетные линии, объединенные персонажем Цыганова, проработаны гораздо лучше. Евгений Цыганов в пластическом гриме совершенно неузнаваем и потрясающе пластичен. Стариковская мимика и семенящая походка, размашистые движения руками, измененный голос. Образ диаметрально иной, чем в спектакле Дмитрия Крымова
«Моцарт. Дон Жуан. Генеральная репетиция», где он играл тоже играл престарелого человека — эксцентричного, капризного режиссера.
А то, как грубый старик, готовящийся к смерти, на наших глазах превращается в молодого еще человека, героя войны, позволяет взглянуть на него совершенно иначе и вдруг задуматься и о грубой материи возраста, и о необратимых изменениях, неизбежных для каждого человека, и о смертной памяти, которую носили в себе многие наши бабушки и дедушки, о неявных проявлениях любви людей старой закалки, одновременно романтичных и совершенно не привыкших к внешним сантиментам. И о нашей к ним нежной любви, несмотря на их ворчание или затрещины. Немногие решаются всерьез говорить на эту тему в российском кино.
«Батя 2. Дед»
