Разговоры о важном: «Батя 2. Дед» — комедия о любви и традиционном воспитании ремнем

21 ноября 2025
Сиквел народной комедии «Батя»«Батя 2. Дед» о суровых методах отцовского воспитания в 90-е годы. В фильме появляется новый главный герой – 76-летнего отца Бати сыграл Евгений Цыганов, он же воплотил образ еще молодого деда времен Великой Отечественной войны. К своим ролям вернулись Стас Старовойтов, Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова и юный актер Андрей Андреев. Рассказываем, каким получился новый фильм.

Разговоры о важном: «Батя 2. Дед» — комедия о любви и традиционном воспитании ремнем

Контуженный солдат Анатолий (Цыганов) с повязкой на глазах отбивается от санитарного поезда и попадает в зону действия немецкий артиллерии. Раненого за руку выводит из-под обстрела медсестра, которую спасенный толком не успевает разглядеть, но запоминает имя – Татьяна Смирнова. После войны он отправится на поиски девушки, намереваясь жениться, несмотря на то, что дома его дождалась добрая подруга и настоящая русская красавица Нюра (Анастасия Талызина). Через много-много лет историю любви Анатолия рассказывает его внук Артем (Стас Старовойтов), однажды в детстве проведший с дедом незабываемое лето. Правда, сам Артем, современный задерганный заботами мужчина, в настоящее время находится на грани развода с женой Ириной (Надежда Михалкова): у обоих накопилась усталость от брака, к тому же у супруги появился новый ухажор – квалифицированный семейный психолог (Степан Девонин).

Читать также Окей, Бумер: Рецензия на фильм «Батя»
Действие нового «Бати» разворачивается сразу в трех временах. В наши дни охладевшие друг у другу супруги едут на поиски пропавшего сына в отчий дом Артема, к герою Владимира Вдовиченкова, показавшего в прошлом фильме нетривиальные методы воспитания дошкольника. В 90-е маленький Артем (ожидаемо подросший за пять лет Андрей Андреев) коротает время в деревне, периодически получая ремня от любимого дедушки. В 40-е еще не женатый пращур Анатолий разыскивает свою суженую, с которой намерен построить спокойное тихое счастье после тяжелых военных лет.

Разговоры о важном: «Батя 2. Дед» — комедия о любви и традиционном воспитании ремнем

Каждая из трех параллельно развивающихся линий – как отдельный фильм, и жанрово, и визуально обладающий отличительной цветовой тональностью: военная часть сделана в монохроме, переходный период – винтажно теплый, современная – в свежих, прохладных тонах. Три истории мастерски смонтированы, так что ни одна не выглядит вставной челюстью, каждый стык решен изящно, драматургически, что выдает прекрасную подготовку проекта еще на стадии сценария. Над ним, кстати, поработали три автора предыдущего «Бати» - Алексей Литвиненко, Павел Тихомиров и Антон Зайцев, интересно было бы узнать, как они сочиняли — все вместе или каждый свою линию. А вот камерного режиссера Дмитрия Ефимовича сменили на Илью Учителя, уверенно работающего на проектах с большим размахом. В его фильмографии «Дед» стал четвертой работой, а предыдущей была односительно недавняя сказка «Летучий корабль».

Читать также Интервью с Ильей Учителем о фильме «Батя 2. Дед»
В интервью нашему изданию Учитель утверждает, что картина рассказывает не столько о воспитании, сколько о любви в суровые времена и гуманизме, который закладывают в детей предыдущие поколения. Утверждение на первый взгляд спорное. Ведь по сюжету дед еще грубее ведет себя с мальчиком, чем пять лет назад это делал Батя. Анатолий выдирает мальчику молочный зуб, привязывая его к мотоциклу, опускает в колодец за упавшей туда бутылкой водки, лупит ремнем за ворованные яблоки, которые внук не брал, дает затрещину ложкой. Но Артем все равно считает, что именно дед сделал из него человека. Похоже, в этой точке первый и второй «Батя» больше всего расходятся. Пять лет назад герой стремился стать для своих детей лучшим отцом, чем был его собственный, и терапевтично работал с воспоминаниями, методично оживляя в памяти дикие привычки бати. В сиквеле он уверенно произносит: «Иногда с детьми надо пожестче – как дедушка со мной».

Разговоры о важном: «Батя 2. Дед» — комедия о любви и традиционном воспитании ремнем

При этом сам он человек не злобный. Да, из обаятельного мальца вырос суетливый миллениал, вечно недовольный, не способный принять на себя ответственность, с трудом понимающий сам себя, не то что окружающих. Но семья для него очень много значит, и он цепляется за последнюю попытку ее сохранить. Вообще, эта часть, где герой ищет сына и спасает свой брак, важная для цельности происходящего, остается самой слабой частью киноленты. Две остальные сюжетные линии, объединенные персонажем Цыганова, проработаны гораздо лучше. Евгений Цыганов в пластическом гриме совершенно неузнаваем и потрясающе пластичен. Стариковская мимика и семенящая походка, размашистые движения руками, измененный голос. Образ диаметрально иной, чем в спектакле Дмитрия Крымова «Моцарт. Дон Жуан. Генеральная репетиция», где он играл тоже играл престарелого человека — эксцентричного, капризного режиссера.

Смотреть онлайн Фильм «Батя»
А то, как грубый старик, готовящийся к смерти, на наших глазах превращается в молодого еще человека, героя войны, позволяет взглянуть на него совершенно иначе и вдруг задуматься и о грубой материи возраста, и о необратимых изменениях, неизбежных для каждого человека, и о смертной памяти, которую носили в себе многие наши бабушки и дедушки, о неявных проявлениях любви людей старой закалки, одновременно романтичных и совершенно не привыкших к внешним сантиментам. И о нашей к ним нежной любви, несмотря на их ворчание или затрещины. Немногие решаются всерьез говорить на эту тему в российском кино.

«Батя 2. Дед»

№ 9
Матвей Брикун   22.05.2025 - 16:44
Вручить гримеру награду за чудо перевоплощение в деда. Больше отметить нечего. читать далее>>
№ 8
Таня Куликова   19.05.2025 - 18:11
Какой Артем? Мальчика Максимом звали читать далее>>
№ 7
Андрей (Омск)   19.05.2025 - 15:57
из битых детей вырастают невротики, с фобиями, которые мало чего достигают, весь мир уже это понял. а эти все снимают примеры воспитания. читать далее>>
№ 6
Тульский парень   18.05.2025 - 15:59
Я до сих пор удивлюсь тем, кто говорит что в первом фильме смеялся. У меня сразу вопрос: "С чего?" Что в нем вызывало смех, кислые лица актеров. Это юмор для людей с искаженной психикой. читать далее>>
№ 5
ДаринаКароль   16.05.2025 - 21:02
Это же просто ужас, зачем снимали вообще эту вторую часть. Юмора ноль, третья часть шуток взята с первого Бати. Мне было ооооочень скучно. Много романтики втулили в комедийный фильм. читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
персоны
Андрей Андреев (III)Владимир ВдовиченковСтепан ДевонинДмитрий ЕфимовичАнтон Зайцев (II)Дмитрий КрымовАлексей ЛитвиненкоНадежда МихалковаСтас СтаровойтовАнастасия ТалызинаПавел ТихомировИлья УчительЕвгений Цыганов
фильмы
БатяБатя 2. ДедЛетучий корабль

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram