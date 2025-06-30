«Где наши деньги?»: Сказки для старых

Комедия Владимира Зинкевича «Где наши деньги?» — встраивающаяся в затяжной тренд о бандитских 90-х история ограбления провинциального банка. Картина была хорошо принята первыми профессиональными зрителями и получила приз «Лучший фильм» на фестивале «Новый сезон». Правда, тогда ни один журналист о ней не написал больше двух слов, поэтому к прокату восполняем этот пробел и рассказываем, кому может понравиться эта вещь.
Следователь Василий Иванович (Александр Головин
) допрашивает в кабинете двух приятелей, грабанувших накануне провинциальный банк. Выяснение, куда делось украденное, проходящее с точеными ударами по лицам задержанных, заставляет скованных наручниками парней с кликухами Губа и Наука (Александр Тарасов
и Кузьма Котрелев
) начать долгий запутанный рассказ о том, как планировалось и совершалось это наглое и с виду глупое преступление. Если вкратце, то с помощью экскаватора, порушившего непрочную стену банка «Колхида», в прошлом продуктового магазина. Из хлипкого сейфа грабители забрали миллион рублей, но директор банка (Сергей Беляев
) и главбух (Анна Слю
) уверяют, что миллионов было 25. Так куда же они делись?
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«Где наши деньги?» Владимира Зинкевича
Автор первого белорусского слэшера «Спайс бойз
» и гангстерской саги с продолжением «Добро пожаловать в семью
» Владимир Зинкевич на этот раз решил поработать в динамике и стиле старины Гая Ричи
, но одновременно продолжил любимое занятие — выгонку дистилята времени из лет своей молодости. «Где наши деньги?», снятый по его же сценарию, 50-летний автор посвящает сверстникам — поколению 90х, «людям, утонувшим в цунами свободы и новых ценностей». Героями становятся забавные бандиты всех калибров, а сюжетом картины — их проблемы и чаянья. Город поделен на зоны влияния, и у братков только две дороги: либо ты бандит, либо мент, хотя одни от других мало отличаются. Но время не выбирают, и раз все места под солнцем уже заняты, герои восстанавливают справедливость простыми методами: деньги нужно забрать у богатых. Их не жалко, они ведь тоже наворовали.
История об ограблении начинается издалека, с попытки украсть и сдать на цветные металлы бронзового Ленина, но памятник оказывается крашеным гипсом. Затем в сюжет входят и выходят, запутывая товарища следователя, различные персонажи: третий участник налета Колючий (Андрей Максимов
), девушка Аня, приехавшая из Италии (Наташа Бардо
), «смотрящий за городом» Покрышка (Алексей Серебряков
) и его свита, медвежатник Мокрый (Антон Макуха
). Одномерный, без всякого подтекста фильм, что, в целом, характерно для анекдотичной байки, которой он является, опирается прежде всего на каст, очень представительный и умело сочетающий набирающих форму талантливых актеров, звезд первой величины и зубров старого авторского кинематографа типа Александра Баширова
и Константина Мурзенко
. Всем им приходится играть людей с криминальным багажом, даже обыкновенно интеллигентный Сергей Епишев
ведет беседы на стрелке в бане голым по пояс. Особое место отведено герою Владимира Сычева
— неубиваемому охраннику банка по прозвищу Терминатор. Персонаж с обожженным лицом и глазным протезом носит под кожей титановую пластину, не ощущает боли, да и в принципе лишен чувств.
Главной спецификой невредной, не лишенной юмора картины оказывается его простота и необязательность, в отличие от других проектов про 90-е. Скажем многосерийная драма «Аутсорс
», оглядываясь назад, отыскивает причины сегодняшних реалий, а «Сказка для старых
», как и другие проекты Романа Михайлова
работает в пространстве притчи и мифотворчества. «Где наши деньги» вроде бы тоже похож на прокат поношеных мифов и легенд – адидасы и кожанки, рынок и заброшенный пионерлагерь, группа «Краски» и Ирина Салтыкова
. Но скрытых смыслов и тонких месседжей в нем нет. Грубоватой иронией, заданной жанром криминальной комедии, Зинкевич маскирует ностальгическую любовь к временам утраченной юности. Хотя, откровенно говоря, жанр фильма тянет больше на новые стариковские байки. Еще чуть-чуть, и деды начнут объяснять внукам, что такое рэкет и стрипклуб и, шамкая, героизировать свои похождения, рассказывая как они в молодости, покурив травы, отстаивали справедливость в условиях кошмарного дикого рынка и вседозволенности.
«Где наши деньги?»
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