«Все, что тебя касается»: Что за зверь этот папа

«Все, что тебя касается» Александра Войтинского — семейная мелодрама, в которой дочка пытается воссоединиться с отцом, которого считала давно умершим. Названием неслучайно стала строчка из песни группы «Звери» — их музыка становится не просто саундтреком к фильму, но и сюжетообразующим элементом, а артисты в образах самих себя сыграли не последнюю роль в судьбе главных героев.
Школьнице Маше (Маша Кошина
) 17 лет, ее в одиночку воспитывала мама Ира (Зоя Бербер
), рассказывая историю героической гибели отца-врача, якобы подцепившего смертельную инфекцию во время работы в Африке. Но однажды девочка находит мамины дневники и узнает правду: они с папой познакомились 18 лет назад на концерте группы «Звери», влюбились друг в друга с первого взгляда, провели вместе одну ночь, после чего юноша ушел в армию, а Ира обнаружила, что беременна. На связь отец ребенка так больше и не вышел, а его мама и вовсе выгнала девушку, не поверив ее словам — и так не рассказала сыну, что он станет отцом. Маша решает найти папу, которого зовут Павел Соколов, и, проверив соцсети (кажется, он все еще любит «Зверей» и собирается на их очередной столичный концерт), первым же автобусом отправляется в Москву. Дорожное приключение сразу же идет не по плану, и в итоге невольным спутником девочки становится ее ровесник Саша (Олег Чугунов
), угнавший дорогое авто своего папы, чтобы покорить известную блогершу.
Большая часть фильма — почти классическое роуд-муви, еще и подростковое, полное все еще детской непосредственности, а оттого незримых опасностей, которые Саша и Маша преодолевают, не обращая ни на что внимания. Постепенно, конечно, и между ними зарождается чувство — от ненависти, с которой все начинается, до откровенной симпатии друг другу. Саша проявляет чудеса галантности, Маша настроена решительно — видит цель, не видит препятствий, даже если на пути то река, то лес, то поле, то украденная одежда и похищенные деньги.
Не забывают авторы и о других сюжетных линиях. Пока дочка Маша ищет папу, мама Ира ищет Машу — у нее получается собственное дорожное приключение, в ходе которого она обретает четвероногого попутчика, а также вспоминает прошлое и переосмысляет свое отношение к нему. В конце концов, все тайное становится явным, и винить девочку в том, что она хочет познакомиться с отцом, было бы странно. Лучше помочь ей, чтобы не случилось ничего плохого. Параллельно и бабушка — единственная, кто действительно поспособствовал тому, чтобы Ира и ее сын больше не встретились — осознает свою вину. Один только Соколов (Виктор Хориняк
), врач-реаниматолог, всю дорогу занятый спасением жизни молодого парня и соответственно его отчаявшейся возлюбленной, ночующей в реанимации, не подозревает, какие вокруг его персоны кипят страсти. С другой стороны, никак нельзя подготовиться к тому, что в один прекрасный день станешь отцом 17-летней дочери.
Фоном становится стадионный концерт «Зверей» — документальная часть истории, так как действие вплетено в реальное выступление группы. Тут и саундчек, и первые зрители, бегущие к трибунам — разновозрастные, с плакатами, распевающие «Районы кварталы» — и само выступление, прерываемое дерзкой попыткой Маши обратиться к папе, который, возможно, где-то тут, в многотысячной толпе. Ритм убыстряется, подстраиваясь под звериные композиции, герои вынуждены действовать стремительно — судьба в этот раз, впрочем, благоволит всем. Случайные встречные — от режиссеров трансляции до росгвардейцев — оказываются сказочно (неиронично, а впрямь волшебно) доброжелательными, никому не удается разминуться и вновь потеряться, в воздухе витает нереалистичное, но греющее душу всепрощение.
«Всё, что тебя касается»
