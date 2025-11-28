Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Все, что тебя касается»: Что за зверь этот папа

Спутник телезрителя >>
28 ноября 2025
«Все, что тебя касается» Александра Войтинского — семейная мелодрама, в которой дочка пытается воссоединиться с отцом, которого считала давно умершим. Названием неслучайно стала строчка из песни группы «Звери» — их музыка становится не просто саундтреком к фильму, но и сюжетообразующим элементом, а артисты в образах самих себя сыграли не последнюю роль в судьбе главных героев.

«Все, что тебя касается»: Что за зверь этот папа

Школьнице Маше (Маша Кошина) 17 лет, ее в одиночку воспитывала мама Ира (Зоя Бербер), рассказывая историю героической гибели отца-врача, якобы подцепившего смертельную инфекцию во время работы в Африке. Но однажды девочка находит мамины дневники и узнает правду: они с папой познакомились 18 лет назад на концерте группы «Звери», влюбились друг в друга с первого взгляда, провели вместе одну ночь, после чего юноша ушел в армию, а Ира обнаружила, что беременна. На связь отец ребенка так больше и не вышел, а его мама и вовсе выгнала девушку, не поверив ее словам — и так не рассказала сыну, что он станет отцом. Маша решает найти папу, которого зовут Павел Соколов, и, проверив соцсети (кажется, он все еще любит «Зверей» и собирается на их очередной столичный концерт), первым же автобусом отправляется в Москву. Дорожное приключение сразу же идет не по плану, и в итоге невольным спутником девочки становится ее ровесник Саша (Олег Чугунов), угнавший дорогое авто своего папы, чтобы покорить известную блогершу.

Смотреть онлайн Фильм «Всё, что тебя касается»
Большая часть фильма — почти классическое роуд-муви, еще и подростковое, полное все еще детской непосредственности, а оттого незримых опасностей, которые Саша и Маша преодолевают, не обращая ни на что внимания. Постепенно, конечно, и между ними зарождается чувство — от ненависти, с которой все начинается, до откровенной симпатии друг другу. Саша проявляет чудеса галантности, Маша настроена решительно — видит цель, не видит препятствий, даже если на пути то река, то лес, то поле, то украденная одежда и похищенные деньги.

«Все, что тебя касается»: Что за зверь этот папа

Не забывают авторы и о других сюжетных линиях. Пока дочка Маша ищет папу, мама Ира ищет Машу — у нее получается собственное дорожное приключение, в ходе которого она обретает четвероногого попутчика, а также вспоминает прошлое и переосмысляет свое отношение к нему. В конце концов, все тайное становится явным, и винить девочку в том, что она хочет познакомиться с отцом, было бы странно. Лучше помочь ей, чтобы не случилось ничего плохого. Параллельно и бабушка — единственная, кто действительно поспособствовал тому, чтобы Ира и ее сын больше не встретились — осознает свою вину. Один только Соколов (Виктор Хориняк), врач-реаниматолог, всю дорогу занятый спасением жизни молодого парня и соответственно его отчаявшейся возлюбленной, ночующей в реанимации, не подозревает, какие вокруг его персоны кипят страсти. С другой стороны, никак нельзя подготовиться к тому, что в один прекрасный день станешь отцом 17-летней дочери.

Фоном становится стадионный концерт «Зверей» — документальная часть истории, так как действие вплетено в реальное выступление группы. Тут и саундчек, и первые зрители, бегущие к трибунам — разновозрастные, с плакатами, распевающие «Районы кварталы» — и само выступление, прерываемое дерзкой попыткой Маши обратиться к папе, который, возможно, где-то тут, в многотысячной толпе. Ритм убыстряется, подстраиваясь под звериные композиции, герои вынуждены действовать стремительно — судьба в этот раз, впрочем, благоволит всем. Случайные встречные — от режиссеров трансляции до росгвардейцев — оказываются сказочно (неиронично, а впрямь волшебно) доброжелательными, никому не удается разминуться и вновь потеряться, в воздухе витает нереалистичное, но греющее душу всепрощение.

«Всё, что тебя касается»

версия для печати

обсуждение >>
№ 7
ЛанаСветлана96   30.06.2025 - 18:10
... Да, в живую вообще другие ощущения, особенно когда такие энергичные песни и знаменитые певцы исполняют. Будто в первый раз слышишь песню. читать далее>>
№ 6
Киноман1985   12.06.2025 - 20:14
Конечно не трачу время. читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   10.06.2025 - 21:52
Ну и физиономия у Зверя)) Водки не один литр выпил, а может и боярышника, кто его знает. Оба народные напитки. читать далее>>
№ 4
Мария_2191   8.06.2025 - 22:01
... Так его перестанут узнавать, на этом же образе и держится группа и собственно говоря сам Рома, его образ. читать далее>>
№ 3
Андрей (Омск)   14.04.2025 - 20:39
Роме пора сменить стиль. Ходить в образе начала нулевых не очень.. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Ищу тебя: Дмитрий Хрусталёв, Рома Зверь и Валерия Ланская
«Западня» с Биллом Скарсгардом и Энтони Хопкинсом, «Кракен» с Александром Петровым и еще 12 фильмов апреля
Танго, турки и Лора Палмер: главные трейлеры за неделю
Всё только начинается! Рома Зверь ищет отца Маши Кошиной в трейлере фильма «Всё, что тебя касается»
Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
Виктор Хориняк, Зоя Бербер и Лянка Грыу играют в фильме «Все, что тебя касается» при участии группы «Звери»
Поиск по меткам
Наталия ГригорьеваОККОРоссийские фильмы
персоны
Зоя БерберАлександр ВойтинскийМаша КошинаВиктор ХоринякОлег Чугунов
фильмы
Всё, что тебя касается

фотографии >>
«Все, что тебя касается»: Что за зверь этот папа фотографии
«Все, что тебя касается»: Что за зверь этот папа фотографии
«Все, что тебя касается»: Что за зверь этот папа фотографии
«Все, что тебя касается»: Что за зверь этот папа фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Дамир Закиров
27 ноября ушёл из жизни актёр Дамир Закиров.
Всеволод Шиловский
25 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Шиловский.

День рождения >>

Михаил Владимиров
Зиновий Высоковский
Анна Горшкова
Рина Зелёная
Андрей Назимов
Светлана Письмиченко
Вадим Ситников
Кристина Убелс
Андрей Ургант
Лаура Антонелли
Луиза Бургуа
Юстына Василевская
Санни Мэбри
Мэри Элизабет Уинстэд
Джон Харгривз
Эд Харрис
все родившиеся 28 ноября >>

Афиша кино >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Письмо Деду Морозу
семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
По-братски
комедия
Россия, 2025
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
Одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Стометровка
драма, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram