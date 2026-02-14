Причина тряски: «Рейс навылет» — лихой боевик с Джошем Хартнеттом

На телеканале РЕН ТВ восстановлен маршрут следования до «благословенных нулевых»: билеты предоставляет боевик «Рейс навылет», где Джош Хартнетт продолжает наслаждаться яркими ролями (см. «Ловушка»). Как безудержный экшн (не) пытается философствовать о язвах современности, рассказывает Алексей Филиппов.
Из Бангкока в Сан-Франциско вылетает двухпалубник A380, загруженный наемными убийцами минимум на треть, а то и на злобную половину. Их цель — неуловимый хакер Призрак, доставивший немало проблем корпорациям, хунтам, бандам и деспотичным режимам по всему миру. Есть вопросы к опасному анониму и у американской компании, способной отправить в другую страну вооруженный до зубов отряд. Правда, в случае с этим рейсом глава службы безопасности Кэтрин Брант (Кейти Сакхофф
) вынуждена положиться на бывшего — возлюбленного и агента спецслужб. Лукас Рейес (Джош Хартнетт
) невероятно кстати уже второй год откисает в Бангкоке, где оказался благодаря её карьерным амбициям. Призрак буквально может стать его билетом домой, если оба переживут 16-часовое турне.
После небольшой кровавой прелюдии — эдакого тизера из салона аэробуса — «Рейс навылет
» всё-таки проводит для зрителей минимальный инструктаж. Вот стеклянное здание некоей организации, у которой случился не самый удачный день (Призрак избавился от целого отряда наемников). Вот Брант застает за истерикой подчиненного с говорящей фамилией Хантер (Юлиан Костов), курировавшего спецоперацию в Бангкоке. Вот просыпается с бодуна в моторикше Лукас, не забывший про ирландские корни, выучивший по-тайски «Спасибо», но так и не смирившийся с жизнью вдалеке от Штатов. Спустя две телефонные перепалки с бывшей он уже заходит в аэропорт, маскируя синяки и злость на мир розовой футболкой с клубничным молочком, которую выкупил у сердобольного таксиста. В самолете, где отдельный этаж отведен бизнес-классу, он сможет рассчитывать лишь на интуицию, скупые депеши от Брант и парочку стюардов — Ройса (Дэнни Ашок
) с Ишей (Чаритра Чандран
). Им в сюжете отведена большая роль, чем улыбаться и махать.
Война всех со всеми начнется не сразу — первую треть фильма дебютант в полном метре Джеймс Мэдигэн
, работавший над экранизацией комикса «Беглецы
», подогревает саспенс, дает новые вводные и позволяет Лукасу размять мышцы в классической туалетной драке (у А380 это комната, в которой можно жить). До поры до времени сюжетная архитектура «Рейса» напоминает взаимодействие с компьютерной игрой: стратегические решения и обмен информацией происходят где-то в подвале корпорации (мозг/геймер), а вся эмоциональная суета с криками и членовредительством — в небесной выси (собственно, виртуальное поле битвы, транслируемое на монитор).
Безжалостное кукловодство больших компаний, ради выгоды готовых сотрудничать с властями, спецслужбами, триадами, работорговцами и кем только не, фактически и породило анонимного мстителя, которого Лукасу нужно доставить в Сан-Франциско в целости и сохранности. Где-то в середине, во время передышки от драк, он проверяет моральный компас — и выбирает пускай незнакомого, но человека. То, что не может себе позволить система практически любых габаритов: недаром единственную сцену в аэропорту сопровождают крики начальника на затупившего подчиненного.
Впрочем, мишура из обрезков социальных высказываний запросто теряется в вихре почти непрерывного экшна. Ставка в «Рейсе» делается на броских персонажей: даже Хартнетт щеголяет крашенными волосами, что и говорить о болтливом хореографе Кайенне (Марко Сарор
), девушке с кошачьим взглядом (Нора Трокан
), мастерице единоборств Лянь (Жужу Чань
) или миссис Назарет (Ирен Бордан
), которой от пребывания в экономе становится хуже, чем от вида крови. Персонажей — смертельное оружие сценаристы Брукс МакЛарен
и Дональд Джозеф Котрона
извлекают из самых неожиданных мест; правда, нередко полагаются на культурные стереотипы, чтобы использовать метательные иглы или вообще что-то вроде фэйгоу
(металлический наконечник на веревке). На фоне диалогов о колониальной беспринципности корпораций ход вдвойне спорный, хотя с приближением финала зрелищность всё сильнее берет вверх над симуляцией логики.
Именно простодушие не позволяет боевику Мэдигэна провалиться в неуместное нравоучение, какими сегодня грешит подавляющее большинство фильмов. Требует невероятное мастерство , чтобы совместить очередную критику капитализма с цирковой расчлененкой, где летают бензопилы, а крови так много, что приходится использовать CGI. Авторы «Рейса» и не пытаются взлететь выше головы, предпочитая кураж площадного действа: несмотря на замкнутое пространство салона, места в аэробусе оказывается так много, что клаустрофобам можно не беспокоиться. Как и тем, кто соскучился по боевикам 90-х и нулевых: в аляповатой манере фильма, кажется, больше от «Домино
» и «Убить Билла
», чем от «Джона Уика
» и «Быстрее пули
», на которые явно ориентировались продюсеры. Есть и навязчиво открытый финал — ход довольно наглый в эпоху победивших франшиз, но чем, в конце концов, рынок не шутит.
«Рейс навылет»
