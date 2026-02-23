Кино-Театр.Ру
«Кракен»: Русы против тентаклей

23 февраля 2026
На телеэкраны приплыл «Кракен» — фантастический боевик Николая ЛебедеваЛегенда №17», «Экипаж») в непознанном российском кино жанре кайдзю-катастрофы. Естественно, со своей спецификой: героями становятся моряки-подводники, бросающие вызов древнему головоногому моллюску где-то неподалеку от Северного морского пути. Судьба заглавного чудища предначертана с самого начала: мало того, что его щупальца угрожают национальной безопасности, так еще и посмели разлучить двух братьев (Виктор Добронравов и Александр Петров). За неуважение к институту семьи и госимуществу ВМФ России накажет осьминога по всей строгости.

Кадр из фильма Кракен

Ни один фильм о кайдзю — неправдоподобно огромных и почти всесильных монстрах, яростно крушащих города и целые страны — не может обойтись без экологического подтекста. Так еще со времен первой «Годзиллы» повелось. Гигантский японский ящер миллионы лет спал на дне океана, пока не был разбужен взрывом американской водородной бомбы. Выполз из своей пещеры и отправился уничтожать Токио, тем самым изобразив на экране национальную травму японцев, а заодно и понятный вне зависимости от рода и племени посыл о губительности гонки вооружений: человечеству еще аукнется увлеченность взрывоопасными игрушками. «Кракен», формально следующий этому канону, переворачивает антимилитаристский посыл. Спусковым крючком для старта истории становятся не разрушители миров, а созидатели: международная экспедиция ученых закидала взрывпакетами котловину Нансена — глубокую, три-пять километров вниз, впадину в самом центре Северного Ледовитого океана. Хлопки под толщей льдов Северного полюса должны были служить науке, а в итоге разбудили монстра, спрятавшегося в этих труднодоступных местах.

Смотреть онлайн Фильм «Кракен»
Огромный осьминог, топивший корабли еще во времена конкистадоров, не на шутку разозлился. Первым делом стер с лица земли полярную станцию горе-ученых, оставив в живых только шведку с русскою душой Джулию (Диана Пожарская) и француза Оскара (Антон Риваль). На сдачу — утащил на дно случайно проплывавший мимо атомный подводный крейсер «Атаман Ермак». Несмотря на полные отсеки сверхсекретного оружия, экипаж во главе с капитаном Александром Ворониным (Виктор Добронравов) эту битву проиграл всухую. Единственное, что смог сделать — отправить на поверхность аварийный буй, чтобы указать командованию примерное место своего нахождения. Дома сигнал о бедствии приняли, тут же снарядили поисково-спасательную экспедицию. Искать и выручать «Ермака» отправляется еще одна атомная подлодка — «Заполярье». Ею тоже командует Воронин, но Виктор (Александр Петров). Младшего брата пропавшего капитана назначили руководить походом намеренно — кто еще справится с задачей лучше, чем персонально замотивированный родственник? Но на всякий случай мудрое командование (Сергей Гармаш) направляет в экипаж и «своего человека» — контр-адмирала Ольшанского (Алексей Гуськов). Если молодой офицер заиграется, его будет кому осадить. Загрузив торпеды и взвалив на спину глубоководный батискаф (моряки любовно зовут его «желтым полосатиком»), «Заполярье» уходит в море творить добро. Первым делом в обход устава спасут трущихся о земную ось ученых — они сценарию еще пригодятся. Увидев проламывающую лед рубку, Джулия вспомнит, что кроме гражданства Швеции у нее есть еще и прописка в Омске: бойко заговорит на русском и будет смотреть на Воронина исключительно томно.

Кадр из фильма Кракен

Несколько лет назад, когда «Кракен» впервые появился на радарах благодаря питчингу Фонда кино, за проект отвечал Алексей СидоровТ-34», «Чемпион мира»). Чуть позже к делу присоединился, заняв кресло режиссера, Николай Лебедев. Вероятно, в этот момент картина и обрела финальную форму, позаимствованную Лебедевым из своего же фильма «Экипаж». Да, в этот раз обошлось без Данилы Козловского, да и воздушная стихия сменилась мутной водой, но общая структура «Кракена» перекочевала из предшественника практически без изменений. Природная угроза (раньше это был вулкан, теперь — агрессивное головоногое) служит необязательным, но интригующим дополнением для демонстрации тараканов в голове капитана Воронина. С пропавшим на «Ермаке» братом он в затяжной ссоре, на маму обижен, потому что та упорно спроваживает сына на гражданку. Отец героически погиб в борьбе за живучесть корабля, а его бывшие друзья (среди которых и прикомандированный контр-адмирал) превратились в душных «паркетных генералов», которые чуть что норовят ударить кулаком по красной кнопке. Дилеммы для кино про подводников вечные — как выполнить боевую задачу, при этом не пойти против собственных принципов и убеждений. «Кракен» не мудрствуя заимствует проблематику из всех герметичных военных фильмов разом, от «72 метров» до «К-19» и «Это прибыло со дна моря». С этим бы грузом человеческих бед справиться, какой уж там осьминог...

А осьминог и вправду огромный — настолько, что его масштабы отечественная CGI-промышленность осилить так и не смогла. В течение всего фильма Кракен будет стеснительно прятаться от камеры и зловеще шевелить щупальцами на почтительном расстоянии от лодки Воронина — понимает морской гад, что с ним сделают за порчу казенного плавсредства. Лишь единожды он осмелится показаться во всей красе, отыгравшись на норвежских нефтяниках: вот уж кто действительно оказался не в том месте и не в то время, да и поплатился в сущности ни за что. Удивительно, что визуальная бедность, однако, не мешает воспринимать чудовище угрозой — всполохи на гидролокаторе, свист эхолота, взволнованные киты, которые жмутся к атомоходу, распознав в нем своего. Простые, но работающие образы, уверенно твердят, что по ту сторону переборок скрывается отнюдь не Свидвард из «Спанч Боба». И относиться к нему нужно со всей доступной массовому блокбастеру серьезностью.

Кадр из фильма Кракен


Прозвучит заезженной юмореской, но «Кракен» — сказка водянистая. Ему свойственны затянутость и муторные монологи с экспозицией, лобовые метафоры (Воронин везде таскает с собой книжку про капитана Немо — как это трогательно) и заимствования из лент куда более оригинальных. Чего только стоит тревожно-торжественная органная музыка, сигнализирующая о появлении Кракена на горизонте точно так же, как это происходило в «Пиратах Карибского моря». Тем не менее, после неудачи «Нюрнберга» Николай Лебедев вернулся в то кино, которое у него получается особенно хорошо. Противостояние российской подлодки и угрожающе извивающихся тентаклей смотрится все еще редким для нас мастеровитым аттракционом. Звездным, глянцевым и абсолютно лишенным идеологического заряда — в лозунгах просто нет нужды, потому как куда ты денешься с подводной лодки? Это и есть наша главная военная тайна. Оказывается, по ее заветам можно снять недурной боевик о победе над мятежными морепродуктами.

«Кракен»

Владимир Асеев (Екатеринбург)   24.02.2026 - 19:57
Так и не понял, как кракен взорвался, что за плазменный столб ушел в космос? И вот что смешно. Лодка со старшим братом которая, лежала на такой глубине, куда только батискаф и мог опуститься. И ее не... читать далее>>
№ 7
Матвей Брикун   24.02.2026 - 18:46
Сами создали монстра - сами с ним и боритесь. читать далее>>
№ 6
Киноман1985   19.06.2025 - 21:43
Одобряю снять продолжение. Например против гигантской акулы МЭГ -3. Можно с Годзилой. читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   16.06.2025 - 20:32
Если начать смотреть кино с минуты 50 все будет понятно. Хочу пропустить вступление) Раньше так можно было делать. читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   15.06.2025 - 21:26
... деньги всегда на первом месте в последние лет 30. раньше для людей, теперь для заработка. читать далее>>
Ссылки по теме
Ни дна, ни покрышки: «Снег в моем дворе» — сентиментальное путешествие Бакура Бакурадзе на родину
«Чернобыль»: Данила Козловский в огне не горит и в воде не тонет
«Майор Гром. Игра»: Bubble взрывает Петербург (но делает это с любовью)
«Нюрнберг»: Шпион, выйди вООН
Кадр из фильма "Кракен"
Кадр из фильма "Кракен"
Постер фильма "Кракен"
Постер фильма "Кракен"
