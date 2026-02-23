«Кракен»: Русы против тентаклей

На телеэкраны приплыл «Кракен» — фантастический боевик Николая Лебедева («Легенда №17», «Экипаж») в непознанном российском кино жанре кайдзю-катастрофы. Естественно, со своей спецификой: героями становятся моряки-подводники, бросающие вызов древнему головоногому моллюску где-то неподалеку от Северного морского пути. Судьба заглавного чудища предначертана с самого начала: мало того, что его щупальца угрожают национальной безопасности, так еще и посмели разлучить двух братьев (Виктор Добронравов и Александр Петров). За неуважение к институту семьи и госимуществу ВМФ России накажет осьминога по всей строгости.
Ни один фильм о кайдзю — неправдоподобно огромных и почти всесильных монстрах, яростно крушащих города и целые страны — не может обойтись без экологического подтекста. Так еще со времен первой «Годзиллы
» повелось. Гигантский японский ящер миллионы лет спал на дне океана, пока не был разбужен взрывом американской водородной бомбы. Выполз из своей пещеры и отправился уничтожать Токио, тем самым изобразив на экране национальную травму японцев, а заодно и понятный вне зависимости от рода и племени посыл о губительности гонки вооружений: человечеству еще аукнется увлеченность взрывоопасными игрушками. «Кракен», формально следующий этому канону, переворачивает антимилитаристский посыл. Спусковым крючком для старта истории становятся не разрушители миров, а созидатели: международная экспедиция ученых закидала взрывпакетами котловину Нансена — глубокую, три-пять километров вниз, впадину в самом центре Северного Ледовитого океана. Хлопки под толщей льдов Северного полюса должны были служить науке, а в итоге разбудили монстра, спрятавшегося в этих труднодоступных местах.
Огромный осьминог, топивший корабли еще во времена конкистадоров, не на шутку разозлился. Первым делом стер с лица земли полярную станцию горе-ученых, оставив в живых только шведку с русскою душой Джулию (Диана Пожарская
) и француза Оскара (Антон Риваль
). На сдачу — утащил на дно случайно проплывавший мимо атомный подводный крейсер «Атаман Ермак». Несмотря на полные отсеки сверхсекретного оружия, экипаж во главе с капитаном Александром Ворониным (Виктор Добронравов) эту битву проиграл всухую. Единственное, что смог сделать — отправить на поверхность аварийный буй, чтобы указать командованию примерное место своего нахождения. Дома сигнал о бедствии приняли, тут же снарядили поисково-спасательную экспедицию. Искать и выручать «Ермака» отправляется еще одна атомная подлодка — «Заполярье». Ею тоже командует Воронин, но Виктор (Александр Петров). Младшего брата пропавшего капитана назначили руководить походом намеренно — кто еще справится с задачей лучше, чем персонально замотивированный родственник? Но на всякий случай мудрое командование (Сергей Гармаш
) направляет в экипаж и «своего человека» — контр-адмирала Ольшанского (Алексей Гуськов
). Если молодой офицер заиграется, его будет кому осадить. Загрузив торпеды и взвалив на спину глубоководный батискаф (моряки любовно зовут его «желтым полосатиком»), «Заполярье» уходит в море творить добро. Первым делом в обход устава спасут трущихся о земную ось ученых — они сценарию еще пригодятся. Увидев проламывающую лед рубку, Джулия вспомнит, что кроме гражданства Швеции у нее есть еще и прописка в Омске: бойко заговорит на русском и будет смотреть на Воронина исключительно томно.
Несколько лет назад, когда «Кракен» впервые появился на радарах благодаря питчингу Фонда кино, за проект отвечал Алексей Сидоров
(«Т-34
», «Чемпион мира
»). Чуть позже к делу присоединился, заняв кресло режиссера, Николай Лебедев. Вероятно, в этот момент картина и обрела финальную форму, позаимствованную Лебедевым из своего же фильма «Экипаж». Да, в этот раз обошлось без Данилы Козловского
, да и воздушная стихия сменилась мутной водой, но общая структура «Кракена» перекочевала из предшественника практически без изменений. Природная угроза (раньше это был вулкан, теперь — агрессивное головоногое) служит необязательным, но интригующим дополнением для демонстрации тараканов в голове капитана Воронина. С пропавшим на «Ермаке» братом он в затяжной ссоре, на маму обижен, потому что та упорно спроваживает сына на гражданку. Отец героически погиб в борьбе за живучесть корабля, а его бывшие друзья (среди которых и прикомандированный контр-адмирал) превратились в душных «паркетных генералов», которые чуть что норовят ударить кулаком по красной кнопке. Дилеммы для кино про подводников вечные — как выполнить боевую задачу, при этом не пойти против собственных принципов и убеждений. «Кракен» не мудрствуя заимствует проблематику из всех герметичных военных фильмов разом, от «72 метров
» до «К-19
» и «Это прибыло со дна моря
». С этим бы грузом человеческих бед справиться, какой уж там осьминог...
А осьминог и вправду огромный — настолько, что его масштабы отечественная CGI-промышленность осилить так и не смогла. В течение всего фильма Кракен будет стеснительно прятаться от камеры и зловеще шевелить щупальцами на почтительном расстоянии от лодки Воронина — понимает морской гад, что с ним сделают за порчу казенного плавсредства. Лишь единожды он осмелится показаться во всей красе, отыгравшись на норвежских нефтяниках: вот уж кто действительно оказался не в том месте и не в то время, да и поплатился в сущности ни за что. Удивительно, что визуальная бедность, однако, не мешает воспринимать чудовище угрозой — всполохи на гидролокаторе, свист эхолота, взволнованные киты, которые жмутся к атомоходу, распознав в нем своего. Простые, но работающие образы, уверенно твердят, что по ту сторону переборок скрывается отнюдь не Свидвард из «Спанч Боба
». И относиться к нему нужно со всей доступной массовому блокбастеру серьезностью.
Прозвучит заезженной юмореской, но «Кракен» — сказка водянистая. Ему свойственны затянутость и муторные монологи с экспозицией, лобовые метафоры (Воронин везде таскает с собой книжку про капитана Немо — как это трогательно) и заимствования из лент куда более оригинальных. Чего только стоит тревожно-торжественная органная музыка, сигнализирующая о появлении Кракена на горизонте точно так же, как это происходило в «Пиратах Карибского моря
». Тем не менее, после неудачи «Нюрнберга
» Николай Лебедев вернулся в то кино, которое у него получается особенно хорошо. Противостояние российской подлодки и угрожающе извивающихся тентаклей смотрится все еще редким для нас мастеровитым аттракционом. Звездным, глянцевым и абсолютно лишенным идеологического заряда — в лозунгах просто нет нужды, потому как куда ты денешься с подводной лодки? Это и есть наша главная военная тайна
. Оказывается, по ее заветам можно снять недурной боевик о победе над мятежными морепродуктами.
