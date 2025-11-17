«Олень»: Отбрасывая дешевые панты

Теперь и на телеканалах можно встретить «Оленя» — отечественную комедию о странных завихрениях судьбы и верности со щепоткой мистики. А еще в ней на примере героя Кузьмы Сапрыкина показывается, как не быть козлом в отношениях. Стоит ли игра свеч, разбирались в рецензии.
Андрей (Кузьма Сапрыкин
) работает в крупной гастрономической фирме и от тяжелого труда отдыхает простым и понятным способом — отрываясь в клубах, где обольщает девушек. Настя (Ольга Веникова
) — одна из тех, кому «посчастливилось» стать целью юноши: на обоих указал перст судьбы в лице ведущего вечеринки (Дмитрий Хрусталев
), который в шутку их «поженил» — а там и до первой брачной ночи недалеко. На этом история бы и закончилась, но бабушка Насти (Эра Зиганшина
) попросила внучку показать жениха во время семейного застолья. У девушки остался совместный с Андреем снимок, по которому добрая старушка и навела порчу: стоит парню возбудиться, как у него моментально отрастают роскошные ветвистые рога. Проблема требует обстоятельного подхода и совместного решения, так что Андрею и Насте придется еще какое-то время побыть вместе.
Уже по синопсису становится понятно, куда клонит сценарист Максим Кучин
: очевидно, что «Олень» будет историей перевоспитания ловеласа — если не в полноценного семьянина, то хотя бы в более порядочного человека. Где ждать романтику тоже не сюрприз: с первых кадров очевидно, что Андрей и Настя просто обязаны быть вместе, пусть для этого им и придется пройти немало приключений. Потому фильм должен удивлять не тем, что ждет героев, а тем, как они к этому придут. Что для комедии может быть как удачей, так и катастрофой — в зависимости от таланта создателей.
К счастью, у «Оленя
» с комедией всё хорошо. Фильм прибегает не только к лобовым шуткам и повторению гэгов для усиления комичности, но и идет более тонким путем, демонстрируя остроумие на уровне визуальных отсылок или игры слов. Юмор органично встраивается в повествование, создавая очень характерное настроение — легкое и ненапряжное, с нужной долей подколок и без перегибов в драму. На это работают и диалоги, звучащие по-хорошему человечно: в них уместно работают шутки, течение разговоров не кажется натужным, а местами высмеиваются чисто «киношные» тропы, с трудом возможные в реальности: например, классическое «свидание с наушником», где извне надиктовывается, что нужно делать.
Совсем без шаблонов, впрочем, не обошлось: если ключевой дуэт прописан отлично (оба успевают предстать многогранными личностями), то второстепенным героям повезло меньше. Многие персонажи, включая важных для истории, раскрыты не глубже функционала: Фил (Даниил Вахрушев
), лучший друг Андрея, по большей части остается одномерным комичным персонажем, как и начальники компаний, где работают Андрей и Настя. Это и минусом-то не назвать: при скромном хронометраже (чуть больше полутора часов) было бы странно тратить время на проработку тех, кому досталось куда меньше экранного времени.
Показательно и то, что «Олень» избегает пути насилия, к которому нередко прибегают подобные истории, буквально «насаждая» идеалы тем, кто их не разделяет. Андрей к нужным выводам приходит самостоятельно — благодаря совместным приключениям с Настей. Неинвазивный подход идет фильму на пользу: пока условный «Холоп
» полагается на более жестокие методы исправления, авторы «Оленя» будто бы верят в подопечных, демонстрируя, что до всего можно дойти самостоятельно. Было бы желание.
Общую картину малость смазывает финал истории, выруливающий в несколько неожиданное русло и нивелирующий красоту «ненасильственности». Не вдаваясь в подробности можно сказать, что всё случившееся было не просто так и во многом запланировано сильно заранее. Это частично отнимает ценность посыла, но даже в таком виде говорит о чем-то интересном: если не о важности человеческого взаимодействия, то о вторых шансах. Что, в общем-то, тоже интересно и оставляет приятное послевкусие.
«Олень»
